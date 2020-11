Muni de Talamanca extinguió el único programa de escucha a jóvenes en comunidad indígena con alta tasa de suicidios.

“Todos los suicidios que se han dado han sido de puras menores de edad. La mayoría son familia. Nosotros hemos tenido cuatro seguidos y todas mujeres. Lo que hace falta es la confianza, aquí se dan muchos casos de abuso y uno está acostumbrado. A mi me da miedo contar porque no sé si me van a regañar o si me van a creer. Muchas veces dicen que una es la que provoca”, compartió con La Voz Mildred Sanchez de 17 años, estudiante del Colegio de Sepecue y compañera de Lorna.