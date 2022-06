10 preguntas y respuestas para entender el censo nacional

¿Cuántas personas aún viven sin agua potable en sus casas? ¿Utilizamos más el transporte público o los carros personales para asistir al trabajo? Esas son solo dos de las preguntas que podremos responder con el XI Censo Nacional y VII de la Vivienda.

Entre el 8 y el 28 de junio, cada casa del país recibirá la visita de una persona que le consultará información sobre su casa y sobre quienes habitan en ella. La información recabada es el diagnóstico más importante del país, que está programado para actualizarse cada 10 años.

Aunque estaba previsto para el 2020, el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC), encargado de realizarlo, lo postergó por la pandemia del coronavirus. El más reciente disponible se realizó en el 2010 y se publicó en el 2011.

Ahora la institución pretende recopilar información de 1.800.000 viviendas y cerca de 5.200.000 habitantes en todo el territorio nacional. En Guanacaste serán cerca de 370.000 personas y 155.660 viviendas.

Además, este será el censo más tecnológico de la historia: las y los censistas recopilarán los datos en tiempo real a través de una aplicación de teléfono que además geolocalizará cada vivienda. Aún sin acceso a internet, el app guardará los datos y los actualizará en cuanto tenga conexión.

Como el censo se hace en una aplicación de teléfono, el INEC espera recibir unas 10.400 entrevistas cada media hora. La institución se propuso tener los primeros resultados en el último trimestre de este año. Los resultados completos estarán disponibles hasta los primeros meses del 2023.

Pero, ¿qué puedo esperar de los días de censo? ¿Cómo sé si la persona encuestadora no es un estafador? ¿Qué información me preguntará y cuáles son datos que no debo compartirle? Conversamos con el vocero del INEC, Édgar Díaz, para que tengás todos los detalles:

1. ¿Por qué es tan importante el censo?

Los datos serán clave para que las instituciones, empresas y organizaciones del país conozcan cómo viven las personas y cuál es el estado de las viviendas: acceso a agua, energía eléctrica, servicio sanitario y tecnología. Las preguntas también permiten indagar si las personas asisten a los centros educativos, los medios de transporte que utilizan, el nivel de escolaridad que tienen, si están empleadas y si son migrantes.

Conforme a eso, plantearán proyectos y políticas públicas para mejorar la calidad de vida de la población.

2. ¿Quiénes participarán en el censo?

Las y los censistas visitarán todas las viviendas y recabarán información de todas las personas que residan en el país, sin importar si sos nacional o extranjera, e independientemente de tu condición migratoria.

Ahora, si sos extranjera debés tener más de seis meses de vivir en el país o podés tener menos, pero con planes de quedarte por al menos seis meses.

Tu información personal no correrá riesgo, porque todos los datos que el INEC recopila son confidenciales y anonimizados. Es decir, si bien te preguntarán por tu nombre y número de identificación, esa información no se notificará a ninguna otra entidad. También podés decirles que no tenés una identificación oficial.

3. ¿Cómo verifico que la persona que llega a mi casa realmente es censista?

Las personas vestirán un chaleco gris con azul y el logo del INEC. Además, portarán un carné con su nombre y su número de identificación. Si querés verificar si realmente la persona que llega a tu casa es encuestadora, podés llamar a la línea 1421 o escribir al WhatsApp 8302-0505 y dar sus datos. En ese call center te dirán si efectivamente la persona está inscrita y en cuál zona está autorizada.

Según Díaz, todas las personas censistas aplicarán medidas sanitarias como uso de mascarilla, alcohol en gel y distanciamiento. No deben pedir permiso para ingresar a tu casa.

Otra cosa importante es que las personas trabajarán de lunes a sábado, ocho horas diarias. Por lo general, iniciarán a las 8 a. m. o un poco más tarde, pero la hora límite para acabar la jornada diaria es a las 7 p. m.

4. ¿Qué información me preguntarán y cuál no deben consultarme?

Aquí podés ver el cuestionario completo, pero en general, preguntarán sobre el estado general de la vivienda, materiales con que está construida, acceso a servicios básicos, escolaridad, movilidad a los centros educativos y de trabajo.

También te consultarán sobre condiciones personales de discapacidad, identificación con etnias y grupos indígenas y si alguien que pertenece a tu hogar ha migrado a otras partes del país o a otros países.

No te realizarán preguntas relacionadas con tus cuentas bancarias o ingresos por mes, ni ningún otro tipo de información sensible.

5. ¿Tendremos datos sobre diversidad sexual?

En esta edición, el INEC no consultará temas asociados a diversidad sexual. Según Díaz, aunque la institución sí lo consideró, concluyeron que el censo no era el instrumento idóneo para conocer sobre identidad y orientaciones sexuales.

“En este censo no se le preguntará a las personas por su preferencia (orientación) sexual o con cuál género se identifica”, especificó el funcionario, y agregó que el censista hará la pregunta de si la persona es hombre o mujer y lo anotará de acuerdo con lo que cada persona responda. La otra opción fuera de los dos sexos tradicionalmente concebidos es únicamente “no responde”.

Hay un respeto hacia la autopercepción”, dice el funcionario. “Tenemos una línea marcada para tener información de las personas Lgbtiq, sin embargo eso será en encuestas a posterior”, añadió.

6. Escuché que hay un autocenso, ¿puedo hacerlo entonces vía web por mi propia cuenta?

No. El autocenso solo se le permitirá a aquellas personas que no estén en sus casas en el momento en que la persona encuestadora llegue.

En esos casos, dejará un papel con un código y con instrucciones de cómo podés completar el autocenso en línea. También dejará su teléfono, en caso de que optés por llamarle y coordinar la visita para hacer el censo de forma presencial.

7. ¿Hay preguntas nuevas que no se habían considerado en ediciones anteriores?

Sí, según Díaz, en esta ocasión incluyeron preguntas sobre seguridad en salud, por ejemplo, si existe un lavatorio en la vivienda o si utilizan jabón para lavare las manos. También hay consultas sobre el cuido de personas adultas mayores y menores de edad, y condiciones de discapacidad.

Otra de las novedades también es el tema de uso de tecnología y movilidad: ¿qué medio de transporte utiliza para ir al centro educativo y al trabajo?

8. Vivo en un lugar poco accesible (por lejanía o por ser un condominio), ¿qué garantía tengo de que llegarán?

El INEC ya había estudiado previamente las condiciones de accesibilidad a ciertas zonas a través de personas clave en las comunidades a quienes llaman agentes censales. Esas personas verifican los lugares de difícil acceso y ubican proveedores que brindarán servicios para llegar, desde lanchas, pangas, hasta caballos y personas de las localidades que puedan acompañar a las y los censistas.

Hay algunas localidades ahí en Guanacaste donde llegamos a un estero, caminamos por la playa, esperamos a que la marea baje, vamos a la localidad, hacemos el censo y tenemos que devolvernos antes de que suba la marea”, describe Díaz y agrega que hacen giras también a las islas.

Ahora, si vivís en un condominio o en un lugar con restricciones de ingreso, el INEC contactó a las administraciones de ese tipo de residencias para coordinar cómo harán el censo. En algunos casos, permitirán el ingreso de la persona censista, en otros, lo harán a través del autocenso en línea.

El funcionario del INEC admitió que aún están haciendo coordinaciones con otros condominios y residenciales. “Estamos haciendo un llamado a que nos abran la puerta porque nos interesa conocer la condición de vida y necesidades de quienes viven en condominio”, dijo Díaz.

9. ¿Qué pasa si no hablo español?

El INEC construyó el cuestionario en tres idiomas: español, inglés y mandarín. Si la persona que visita tu casa no habla tu mismo idioma, reprogramará una visita con alguien que sí pueda comunicarse con vos.

10. Si después del 28 de junio nadie llegó a mi casa a censarme, ¿ya no puedo hacer nada?

Si ningún encuestador te contactó al 28 de junio, el INEC mantendrá habilitadas la línea 1421 y el WhatsApp 8302-0505 para que llamés y te orienten cómo procederán en tu caso.

Bonus: ¿Los resultados del censo podrían modificar la cantidad de diputaciones por provincia para los próximos periodos?

Sí, los datos del censo actualizarán la representación política en varias dimensiones: desde la cantidad de regidurías por cantón, hasta las curules por provincia. Eso lo anunciará eventualmente el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE).

Visitá este enlace si querés ver una copia del cuestionario y este otro si querés conocer el objetivo de cada bloque de preguntas.