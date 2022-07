5 puntos para entender la Comisión por Guanacaste en la Asamblea Legislativa

El 20 de junio sesionó por primera vez la comisión especial por Guanacaste de la Asamblea Legislativa. Es un espacio para que los diputados guanacastecos y otros legisladores interesados en la provincia analicen, estudien y envíen recomendaciones para proyectos legislativos que involucren a Guanacaste.

Los cuatro nuevos diputados Daniel Vargas (Progreso Social Democrático), Melina Ajoy (Unidad Socialcristiana), Alejandra Larios y Luis Fernando Mendoza (Liberación Nacional) solicitaron al plenario la conformación de la nueva comisión desde la segunda semana de mayo.

El objetivo es centralizar esfuerzos por Guanacaste a través de sus puestos. Así lo explicó el presidente de la comisión, Daniel Vargas.

Aunque la creación de esta comisión no es un trámite obligatorio dentro del legislativo, los últimos dos periodos de diputados guanacastecos tuvieron una comisión especial. No obstante, los funcionarios se reunían alrededor de una vez al mes dependiendo de la agenda, según los expedientes públicos de la Asamblea Legislativa.

Es ahí donde los nuevos diputados quieren hacer la diferencia: su meta es reunirse al menos dos veces cada mes para discutir los temas más relevantes para la provincia.

Vargas añadió que espera que la comisión sea un espacio abierto para que las y los guanacastecos puedan ir a exponer sus problemáticas dentro de la asamblea.

Los legisladores ya sesionaron en dos ocasiones. En la última, el pasado 4 de julio, llamaron a audiencia al viceministro de Obras Públicas y Transportes (MOPT) Alejandro Guillén, y a la directora ejecutiva del Consejo Nacional de Vialidad (Conavi) Annia Rosales. Durante la sesión los representantes cuestionaron a los jerarcas sobre los trabajos del puente de La Amistad y la vía Limonal-Cañas.

Te explicamos en cinco puntos qué es y cómo impacta esta comisión a la provincia de Guanacaste:

Las comisiones provinciales son espacios dentro de la Asamblea Legislativa para discutir los temas en agenda que tienen que ver con el desarrollo de una zona en específico. La comisión de Guanacaste tiene el deber de analizar de qué forma los proyectos presentados en la asamblea pueden impactar la provincia desde las aristas económicas, turísticas, sociales y laborales.

Todas las provincias, con excepción de San José, tienen una comisión. No es obligatorio que los integrantes realicen sesiones periódicas.

Sin embargo, la investigadora del Observatorio de Política Nacional de la Universidad de Costa Rica (UCR), Eugenia Aguirre, cree que si una comisión provincial está comprometida con su trabajo durante estos encuentros, los proyectos de ley presentados por Guanacaste podrían ser enriquecidos con una mirada más cercana a su población.

Según el Reglamento de la Asamblea Legislativa cualquier comisión especial debe contar con un número impar de miembros, entre cinco y nueve. De esa forma se aseguran de no llegar a empates al momento de las votaciones. Actualmente hay siete miembros: los cuatro diputados por Guanacaste, Fabricio Alvarado de Nueva República, Antonio Ortega del Frente Amplio y Johana Obando del Liberal Progresista.

Aguirre explicó que dentro de la Asamblea Legislativa hay partidos que entran a las comisiones provinciales para lograr acercarse a las provincias donde no tienen representantes o que sus fuerzas políticas son reducidas.

«Las comisiones (provinciales) ponen en aprietos a esos partidos que no tienen voz en esas provincias, estos deben prestar atención a los órganos territoriales desde ahí”, dijo la experta.

Según el presidente de la comisión, durante estos primeros meses la organización priorizará los asuntos de infraestructura, agricultura y agua de la provincia. Sin embargo, Vargas no cierra la puerta a poder abordar otros temas como empleo y trabajo con las municipalidades.

Sus avances también dependerán de cómo siga caminando la agenda legislativa a nivel nacional.

No hay un foco particular para la comisión, no estamos casados con un solo tema. Realmente vamos a avanzar a como vaya cambiando la agenda y relevancia de los asuntos en Guanacaste y aquí en la asamblea”, dijo el diputado.