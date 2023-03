Video «A escondidas» por Milagro Obando

¿Te han contado que Guanacaste fue el primer lugar de Costa Rica al que llegó la población afro? 🎉 Para celebrar este Día de la persona Negra y la Cultura Afrocostarricense te compartimos este poema de la educadora y poeta nicoyana Milagro Obando Matarrita. «Como guanacasteca creo que es de suma importancia que abracemos nuestra historia y podamos reconocer y visibilizar los aportes de los afrodescendientes en nuestra provincia», considera Milagro, quien empezó a escribir poemas sobre la herencia africana en la provincia hace 20 años, cuando ya adulta se enteró que existía esa raíz. «Desde ese momento me he interesado este tema y ha sido a través del estudio y reflexión de nuestra historia que he llegado a un autoreconocimiento como persona afrodecendiente», añade. El poema «A escondidas» forma parte del primer poemario de Milagro llamado «Noche sin luna» que pronto será publicado.