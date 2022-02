Los resultados provisionales sobre las elecciones dejan entrever que Guanacaste es la provincia costera con el crecimiento más acelerado de abstencionismo entre las elecciones de 2014 y las del 2022. Pasó del 37% en el 2018 a 48%, un crecimiento de 11 puntos porcentuales.

En el mismo periodo, la provincia con el menor crecimiento del país fue Limón, que aumentó en siete puntos porcentuales. Allí el abstencionismo desde el 2014 ya era de un 41% y en estas elecciones alcanzó el 49%.

Ambas provincias y Puntarenas son las que registran los mayores índices de abstencionismo en las elecciones nacionales. El problema se concentra en cantones fronterizos como La Cruz (58%) y Corredores (55%). Se suman también Golfito (57%), Garabito (55%) y Talamanca (54%).

No es extraño, considera el politólogo Gustavo Araya: “En Costa Rica hay una correlación entre la participación electoral y el índice de desarrollo humano [un cálculo que mide esperanza de vida, escolaridad y bienestar material]”, explica. Entre menor es el índice, mayor es el abstencionismo.

¿Cómo se movió la presencia de los partidos políticos en la provincia? ¿Qué coincidencias tienen las regiones fuera de la Gran Área Metropolitana? Conversamos con los politólogos Eugenia Aguirre y Gustavo Araya para entender los resultados de la primera ronda en Guanacaste en tres puntos:

1. Abstencionismo en crecimiento

Si vemos las primeras rondas de los últimos dos periodos (2014-2018 y 2018-2022), Guanacaste es la provincia costera con mayor crecimiento en abstencionismo y la tercera a nivel nacional, solo por debajo de Cartago y Alajuela.

“Las personas que no votan sienten que de todas maneras con su voto no van a lograr nada”, explica el analista Gustavo Araya.

Además, Guanacaste reportó en estas elecciones el cantón con más abstencionismo de todo el país. Se trata de La Cruz, con 58%. Después le siguen otros cantones fronterizos: Golfito (57%), Corredores (55%), Garabito (55%) y Talamanca.

Talamanca, Los Chiles y La Cruz se han ubicado entre los cinco cantones con el menor IDH en al menos las últimas tres ediciones del índice.

¿Pueden las costas recuperar la participación electoral? Según Araya “solo si el modelo de desarrollo las toma en cuenta y la infraestructura, la educación, la salud, el empleo y todo lo demás empieza a tener iguales condiciones a las de la meseta central”.

Para el alcalde de La Cruz Alonso Alán las razones del abstencionismo tienen que ver con el abandono. “La esperanza e ilusión de sentirnos representados ejerciendo el voto en las elecciones nacionales se ha venido disipando”, escribió en su Facebook. “El centralismo estatal nos tiene en el olvido y en la miseria”.

2. Nueva República como fuerza política

Fabricio Alvarado, de Nueva República (NR), fue el candidato que recibió más apoyo del electorado de Limón y Puntarenas. En Guanacaste se posicionó como segunda fuerza política, después de José María Figueres de Liberación Nacional (PLN).

Esto demuestra que el voto en las costas se comportó distinto con respecto a las provincias del centro del país (Cartago, San José, Alajuela y Heredia) donde los dos primeros lugares los ocuparon los candidatos que avanzaron a la segunda ronda: Figueres y Rodrigo Chaves, del Partido Progreso Social Democrático (PPSD).

“En las últimas dos elecciones Guanacaste, Puntarenas y Limón han optado por opciones políticas que no son las triunfadoras”, explica Aguirre, investigadora en el Observatorio de la Política Nacional. “Estamos hablando de poblaciones que no solo se abstienen de manera importantísima, sino que cuando votan no necesariamente sus opciones son las que trascienden”, añade.

¿Por qué las provincias costeras optan por Alvarado? Los analistas lo resumen en tres razones: Alvarado es la cara visible de un movimiento político religioso, logró una representación importante de las costas en la actual Asamblea (2018-2022) y retuvo a ese público en la reciente campaña electoral.

Alvarado es el candidato que aglomera a la mayor cantidad de votantes con una importante tendencia religiosa. “Ante la ausencia del Estado y de políticas públicas, las organizaciones religiosas [representadas en Alvarado y su partido] han venido a llenar ese vacío en términos de necesidades de desarrollo”, explica la analista Eugenia Aguirre.

Su discurso sobre valores familiares, lo hizo llevar en las últimas elecciones a 14 candidatos a la Asamblea Legislativa, seis de ellos representantes de las provincias costeras: tres por Limón, dos por Puntarenas y una por Guanacaste.

“(El partido Nueva República) se dividió, pero Fabricio Alvarado quedó siendo el representante de ese intento fallido de las costas de gritar en un proceso electoral”, apunta Araya.

Según el analista, Fabricio Alvarado logró retener a esos votantes del 2018 también en esta campaña. “No fue en vano la propuesta del canal seco que involucra a las provincias costeras. Fabricio Alvarado siguió hablándole a sus propios públicos, solamente que ya no solo con la hegemonía que tenía antes del tema de lo religioso”, dice.

Un análisis del politólogo Elías Chavarría demuestra que en el 2018 un menor IDH también se ligaba a mayor apoyo a Fabricio Alvarado, cuando participó en representación de Restauración Nacional.

3. Un PUSC con leve recuperación

De acuerdo con los resultados preliminares el Partido Unidad Social Cristiana ocupará dos curules de la provincia, una representación que no sucedía desde el periodo 2002-2006.

De hecho, Guanacaste y Limón son las provincias donde el PUSC aumentó el porcentaje de apoyo tanto en la papeleta presidencial como legislativa respecto a las elecciones del 2018. Cartago también incrementó su apoyo a este partido pero solo en la papeleta presidencial.

En las tres provincias los socialcristianos ganaron un representante legislativo más en comparación con la conformación actual de la Asamblea Legislativa.

La recuperación del PUSC no se ve en el porcentaje nacional ni en las otras cuatro provincias, donde el apoyo más bien disminuyó y mantuvieron e incluso perdieron el mismo número de escaños legislativos.

La analista Aguirre cree que por una parte los socialcristianos conservan un nivel de experiencia y maquinaria política similar a la del PLN.

“Y también está el tema del arraigo territorial”, agrega, “tienen un voto duro que sigue respondiendo a un llamado a elecciones. De hecho muchas de las alcaldías que tienen muchas son de zonas rurales”.

En Guanacaste el PUSC lidera actualmente las alcaldías de Liberia y Bagaces.

“Yo lo veo como una respuesta limitada. Es decir, tienen un importante avance en lo legislativo, pero se quedan ahí. En lo presidencial no logran trascender y ya suman 20 años fuera del poder”, apunta Aguirre.

Para su colega Araya, otra razón es la propuesta política de Linneth Saborío. “Saborío se planteó con una campaña mucho menos liberal y más de reconstrucción del tejido social político costarricense. Fue una versión menos repelente de lo que podía resultar don Rodolfo Piza”.