Aeropuerto de Liberia espera recibir 31.000 turistas tras apertura total de fronteras a Estados Unidos

Costa Rica abrirá las fronteras a todo Estados Unidos a partir del 1 de noviembre, anunció el ministro de Turismo, Gustavo Segura, en la conferencia del viernes 2 de octubre. Es decir, cualquier turista podrá viajar desde ese país a suelo costarricense.

La decisión significaría un cambio radical para el despegue tímido del ingreso de turistas por el aeropuerto de Liberia y también abre las puertas para la generación de empleo.

Según datos de Coriport, solo 269 pasajeros ingresaron al país en el primer mes desde que reanudaron los vuelos comerciales.

Con la apertura total a EEUU, 380 vuelos y 31.000 pasajeros llegarían en los dos últimos meses del año al aeropuerto Daniel Oduber de Liberia, según detalló a La Voz de Guanacaste César Jaramillo, gerente de la empresa administradora de la terminal, Coriport.

El número es significativamente menor a lo reportado entre noviembre y diciembre del 2019, cuando 122.468 turistas internacionales llegaron al aeropuerto guanacasteco, según datos del Instituto Costarricense de Turismo (ICT).

Jaramillo dijo que las proyecciones se basan en las estadísticas de las dos aerolíneas que reanudaron operaciones en el aeropuerto de Liberia (United y American) y de seis más que reiniciarán sus vuelos comerciales a raíz de la apertura total a Estados Unidos.

Con esa ampliación, ocho aerolíneas trabajarán en Liberia durante la temporada alta del turismo, con vuelos provenientes de 12 ciudades norteamericanas. Se trata de Newark y Houston que ya operan, Miami y Dallas que empezarán el 8 y 10 de octubre y hay ocho más por anunciar.

Houston y Dallas pertenecen al estado de Texas, que aún no tiene permitido ingresar a Costa Rica. Sin embargo, los vuelos provenientes de ambos lugares son de conexión y traen pasajeros de otros estados sí autorizados.

“Pueden hacerlo siempre y cuando no salgan del aeropuerto”, explicó Jaramillo.

La decisión del gobierno de abrir por completo a EEUU toma en cuenta que ningún turista ha sido reportado como portador o contagiado de COVID-19 desde la reapertura gradual de vuelos comerciales, dijo Segura. “El turismo internacional tiene un riesgo epidemiológico bajo”, agregó.

El jerarca también dijo en la conferencia que aún no autorizan a todos los países porque “el proceso tiene que seguir una línea de gradualidad”.

La medida de hoy (viernes 2 de octubre) la tomamos con base en resultados de dos meses de un proceso piloto y laboratorio [del comportamiento de los visitantes de países y estados autorizados]. El proceso debe continuar pero hay que seguir siendo prudente y analítico”, manifestó.

Un giro al despegue tímido

En Guanacaste, las actividades de alojamiento y servicios de comida emplean a unas 10.467 personas, según datos del segundo trimestre de este año de la Encuesta Continua de Empleo, del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC). Esta cifra cayó más del 56% en el último año, por la pandemia.

De acuerdo a las proyecciones del Ministerio de Planificación (Mideplan), la apertura total a Estados Unidos generará 80.000 empleos en todo el país para el 2021.

Por eso Jaramillo considera que el mercado estadounidense es tan relevante para darle un giro a la temporada cero no solo a Guanacaste sino también a todo el sector turístico nacional. “Si nosotros no logramos una temporada alta decente, yo no digo extraordinaria, digo decente, entonces muchos negocios van a fracasar, mucha gente no va a poder conseguir empleo”, dijo.

Con él concuerda el presidente de la Cámara de Turismo Guanacasteca (Caturgua) y gerente general de Westin Playa Conchal, Hernán Binaghi.

La apertura contribuye a generar un poco de movimiento y a la parte mental [se refiere al ánimo del sector] con la idea de que se puede ver una luz al final del camino, aunque sea muy chiquita”, dijo, pues en un diciembre tradicional se movían cerca de 90.000 turistas en Guanacaste, aseguró.

“Ahora vienen muy poquitos y es preocupante que no empiece a mejorar”, agregó.

Luego de permanecer 170 días sin operaciones comerciales, el aeropuerto Daniel Oduber reanudó los vuelos comerciales el 5 de setiembre con la llegada de 68 pasajeros provenientes de Newark (Nueva York). Desde entonces, recibe cada sábado un vuelo de esa ciudad y, desde el 13 de setiembre, tres de Houston (Texas); ambos a cargo de United Airlines.

Desde esa fecha de apertura y hasta el 2 de octubre, , 269 pasajeros (193 de Newark y 76 de Houston) llegaron a Guanacaste a través del aeropuerto de Liberia, según datos de Coriport.

La apertura gradual de las ciudades estadounidenses no está beneficiando de manera significativa al turismo de la región.

El vuelo de Newark se está comportando como lo esperábamos. Los vuelos de un hub (los que vienen de Houston y Dallas) se mueven muy mal, traen muy poquito (turista)”, consideró Jaramillo.

Binaghi, de Caturgua, explicó también que el miedo de viajar en tiempos de pandemia y los requisitos impuestos por el país desaceleran la llegada de turistas, pero que las características de la provincia son un gran atractivo. “Tenemos una densidad poblacional muy baja y un medio ambiente libre de ciudades”.

Relató, además, que sostienen reuniones de seguimiento con otras cámaras turísticas, con el ICT y con aerolíneas para valorar la posibilidad de que las aerolíneas ofrezcan pruebas al abordar el avión y que el gobierno modifique el requisito de solicitar la prueba PCR con 72 horas de anticipación.

“A los turistas se les está complicando conseguirla y son altos los costos”, consideró.

Requisitos de ingreso

A partir del 1 de noviembre los visitantes deberán cumplir con tres requisitos:

Completar el formulario digital epidemiológico llamado Pase de Salud .

Realizarse la prueba PCR y obtener un resultado negativo. La prueba debe tomarse máximo 72 horas antes de la salida del vuelo hacia Costa Rica.

Un seguro obligatorio de viaje que cubra alojamiento en caso de cuarentena y gastos médicos. Puede ser internacional o comprado a aseguradoras costarricenses.

Quienes ingresen antes de esa fecha deben cumplir con un requisito adicional: demostrar a través de la licencia de conducir o el ID que habitan en una de las ciudades cuyos habitantes tienen autorizado el ingreso.

Actualmente las ciudades autorizadas son Nueva York, Nueva Jersey, Nuevo Hampshire, Vermont, Maine, Connecticut, Maryland, Virginia, Distrito de Columbia, Massachusetts, Pensilvania, Colorado, Washington, Oregón, Wyoming, Arizona, Nuevo México, Michigan, Rhode Island, California, Ohio. A partir del 15 de octubre se suman Florida, Georgia y Texas.

Costa Rica también permite el ingreso de habitantes provenientes de 44 países más.