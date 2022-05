Alejandra Larios: “Guanacaste tiene todo para ser el segundo polo de desarrollo de Costa Rica”

Uno de los mayores objetivos de la diputada Alejandra Larios es crear una agenda legislativa donde las mujeres sean un eje transversal. Esa fue una de sus promesas durante la campaña y la que pretende llevar en todos los espacios en los que participe durante los próximos cuatro años.

Ese mantra también lo presenta en su despacho, donde todas las personas que la asesoran son mujeres, muchas guanacastecas.

Larios sigue adaptándose a la mudanza a San José, lejos de Liberia, donde trabajaba como abogada y docente.

Es un acomodo en todo sentido. Es iniciar un nuevo trabajo con un equipo también nuevo”, dice la abogada durante esta entrevista realizada por Zoom, mientras se divide entre sesiones extraordinarias y reuniones de bancada.

La diputada es un rostro conocido en el cantón liberiano. Fue regidora propietaria por Liberación Nacional entre el 2016 y el 2020 e intentó alcanzar la alcaldía de ese cantón en las elecciones cantonales del 2020, pero la perdió por 172 votos contra el exalcalde Luis Gerardo “Pipo”, representante del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC). Además también trabaja como profesora de derecho internacional en la Universidad de Costa Rica (UCR), sede de Liberia.

Durante la campaña, Larios prometió trabajar por el fortalecimiento de la red de cuido y crear nuevas políticas para que la educación superior sea más accesible en las zonas rurales. Ya sentada en su curul afirma que también trabajará de la mano con las asociaciones de desarrollo para su fortalecimiento y tratará de incidir en la conectividad de la región.

En esta entrevista Larios analiza la situación de las mujeres rurales en la provincia y cuál será su posición como bancada de oposición ante el gobierno.

¿Cómo planea mantener su agenda enfocada en Guanacaste desde la Asamblea?

Mi objetivo es que durante los próximos cuatro años yo voy a estar los fines de semana en la provincia. En Liberación Nacional somos don Fernando Mendoza y yo, y nos hemos distribuido los cantones para una mejor atención. Eso no quiere decir que yo no vaya a atender los cantones que no son enteramente mi responsabilidad. El despacho va a estar en la mayor disposición de recibirles, de escucharles y acompañarles en cualquier solución que necesiten, en cualquiera de los 11 cantones de la provincia.

¿Cuál sería su agenda de trabajo en este primer año entonces?

Desde el despacho estamos trabajando en la elaboración de proyectos de ley que tengan que ver casualmente con dinamizar la economía y también con la mejora de las condiciones de las mujeres costarricenses. Vamos a estar trabajando en proyectos de generación de empleo y mejoramiento de la red de cuido que para nosotras es muy importante. Las guanacastecas desgraciadamente somos punteras en desempleo y en desigualdad.

Uno de los temas prioritarios que mencionó en campaña y también en la sesión del discurso del expresidente Alvarado fue el desempleo en la provincia. ¿Qué planes tiene para combatir este problema?

La legislatura anterior dejó aprobada la promoción de zonas francas fuera de la Gran Área Metropolitana. Me parece una ley muy importante a la cual le vamos a dar seguimiento. Esas son leyes muy relevantes, pero no hacemos nada si no las reglamentamos.

Yo siempre he dicho en los últimos años que Guanacaste tiene todo para ser el segundo polo de desarrollo de Costa Rica. Tenemos un aeropuerto internacional que debemos sacarle el mayor provecho: modernizarlo, ampliarlo. El 1 de mayo, don Rodrigo Arias mencionó un proyecto con el cual yo estoy 100% de acuerdo y lo voy a apoyar, que es que se haga un tren entre los aeropuertos Juan Santamaría y Daniel Oduber. Eso sería un ganar en todo sentido, porque va a facilitar el transporte de las personas guanacastecas y también para turismo e inversión va a ser sumamente importante.

¿Qué otros proyectos cree que pueden funcionar para dinamizar la economía guanacasteca?

Tenemos en Guanacaste la atracción de que personas quieren irse a vivir allá y eso nos va a permitir dinamizar la economía. Para eso tenemos que pensar en otros temas primordiales como el agua. Si no mejoramos el tema de la disponibilidad de agua, pues eso se nos va a complicar. Por eso también celebré la firma que dejó el expresidente Alvarado del proyecto de la Ley de Agua para Guanacaste, que le vamos a dar este seguimiento.

Trabajar en infraestructura, incluyendo la infraestructura tecnológica. En la anterior legislatura se aprobó la ley de Nómadas Digitales, que Guanacaste es sumamente atractiva para este nicho, pero si no tenemos internet no vamos a poder tener nómadas digitales. Desde el partido estamos trabajando en un proyecto.

Usted es la única diputada proveniente de Liberia. ¿Qué puede hacer por el cantón estando en esa posición de poder?

Lo que le decía con anterioridad, que es trabajar en el aeropuerto Daniel Oduber. En este momento se nos está haciendo chiquito y puede dar mucho más que no solamente para recibir a turistas, también debemos fortalecerlo para carga y exportaciones. Eso generaría que para las empresas sea más atractivo estar cerca al aeropuerto. También trabajar con las asociaciones de desarrollo. Yo creo que ahí está el progreso en las comunidades.

¿Y cómo puede ayudar a estas comunidades y personas desde la Asamblea?

En primer lugar debo enfocarme en el tema de género. A las mujeres nos cuesta muchísimo más y a las mujeres de zonas periféricas como la nuestra aún peor. El tema de género siempre va a ser importante y cada ley de la República que se apruebe en esta legislatura, yo procuraré que tenga esa dosis de equidad.

Es de la bancada más grande de oposición ¿cuál será su rol como fiscalizadora dentro del Legislativo?

En la fracción de Liberación hemos tenido claridad desde un inicio. Tenemos apertura al diálogo, a sentarnos a conversar. No es nuestra intención ni uno de nuestros objetivos entrabar al Ejecutivo. Pero sí ser muy vigilantes de las acciones que se vayan a tomar.

Guanacaste ha sido históricamente liberacionista y en esta segunda ronda la provincia votó por el otro partido. ¿Qué puede aprender Liberación de esto?

Más que Liberación no haya ganado en Guanacaste, a mí me preocupa el abstencionismo. Eso es un desencanto de las personas y a sí me preocupa muchísimo que las personas no tengan esperanza. Yo creo que es momento de que sientan que se les escucha y que se está trabajando por lo que les sucede.

¿Y cómo puede usted incentivar esa participación ciudadana?

Uno de esos temas para mí es la descentralización. Cuántas veces no nos ha tocado las personas de Guanacaste un trámite que solo lo podemos hacer en San José y venimos y nos dicen que nos hace falta un timbre, pero no nos dicen a donde lo podemos comprar.

¿Cómo planea realizar alianzas para promover este tipo de proyectos que ayuden a Guanacaste?

Durante mucho tiempo y lo he dicho muchas veces, hemos sido un país muy centralista y al final todas las provincias somos importantes. Yo voy a alzar la voz cada vez que se quieran tomar decisiones desde un escritorio en la meseta central que va a afectar de alguna manera a las personas que habitan la provincia.

¿Cuál será su posición ante temas nacionales como empleo público o el acuerdo de Escazú? ¿Habrá una posición personal desde su despacho o seguirá la posición de la bancada liberacionista?

Dentro de la fracción tenemos una excelente comunicación y una responsabilidad para trabajar de manera ordenada y además coherente con lo que nosotros le propusimos al país. Yo creo que debemos seguir esa línea y no digo que en algún momento no me vaya a apartar, eso puede suceder.

