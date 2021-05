Área de Salud de Nicoya realiza jornadas de vacunación masiva por COVID en todo el cantón

This post is also available in: English

El Área de Salud de Nicoya realiza jornadas de vacunación masiva contra el COVID-19 en diferentes puntos del cantón durante esta y la próxima semana. De esta forma intentará aplicar al menos la primera dosis al 80% de la población nicoyana mayor de 58 años. Así lo confirmó la jefa de enfermería de la institución, Sully Arias.

El plan consiste en aplicar alrededor de 300 vacunas por cada jornada en comunidades como Nosara, Mansión, Caimital, Santa Ana y San Joaquín.

Los y las funcionarias iniciaron las jornadas de vacunación intensiva el pasado martes 4 de mayo, en Mansión. Visitarán un pueblo distinto del cantón todos los días durante las dos semanas del programa.

El objetivo del Área es avanzar en mayo al siguiente grupo prioritario de vacunación (personas menores de 58 años con enfermedades crónicas), como lo ordenó el Ministerio de Salud el 28 de abril.

La semana del 3 al 7 de mayo, Nicoya presenta una tasa de aplicación de 38.2 por cada 100 habitantes mayores de 58 años, según los datos brindados por la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS). Esta cifra, afirma Arias, aumentará a medida que avancen las jornadas de vacunación masiva.

Actualmente el Área de Salud envía entre 18 y 24 dosis diarias a todos los centros de salud del cantón, debido a que la mayoría de los Ebais no cumplen con los requerimientos necesarios para recibir una mayor cantidad de vacunas a la semana. Esto, afirman las autoridades locales, ha ralentizado el proceso.

¿Cómo puedo participar en estas jornadas?

Aunque las jornadas son masivas, el Área de Salud convocará mediante una llamada telefónica a los y las nicoyanas que vacunarán.

Por eso, los posibles beneficiados deberán asegurarse que todos sus datos estén actualizados en la plataforma del Expediente Digital Único en Salud (EDUS). De no tener todos los datos al día, los pacientes (o sus familiares) deberán acercarse al Ebais donde están registrados para actualizarlos. Esto lo pueden hacer después de la 1 p.m. de lunes a viernes.

Es necesario tener el domicilio actual y brindar un número de teléfono disponible para contactar en cualquier momento. La llamada para la vacunación puede ser a cualquier hora. Aunque los funcionarios de la CCSS pueden ir a citar a los pacientes a sus domicilios, si estos tampoco están actualizados y no se les puede contactar, pasarán al siguiente beneficiado.

Para estas jornadas una de nuestras principales preocupaciones es que la gente no contesta los teléfonos. Nos cuesta mucho, porque la gente no contesta y no podemos transmitirle lo de la cita”, afirma la jefa de enfermería.

¿Qué tengo que considerar ante estas jornadas?

Los funcionarios de Salud realizarán las jornadas en iglesias, salones de reuniones y auditorios ubicados en áreas céntricas dentro de los pueblos que visitarán. De esta forma, los pacientes no perderán su cita por confundirse de locación u otros aspectos técnicos.

Los pacientes pueden ser acompañados por un familiar y podrán solicitar ver la jeringa de la vacuna antes y después de la aplicación. Así están seguros que la vacuna está siendo bien aplicada.

Arias recuerda que de no ser convocados por un oficial de Salud, las personas no pueden ir a la vacunación esperando que sobre alguna. “Sin cita no hay vacuna”, enfatizó.

Además, si alguien ya tiene una de las dosis, deberá estar atento a la próxima cita para estar completamente protegido del virus.

La encargada informó que si la población tiene dudas sobre cuándo será vacunado, puede llamar al 2685-4274 o preguntar en el Ebais que le corresponde.