23 asadas en Nicoya continúan inhabilitadas para dar agua a nuevas construcciones

This post is also available in: English

El Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA) mantiene sancionadas a 23 asadas de Nicoya por incumplir con requisitos mínimos de funcionamiento. Desde setiembre del 2020 la mayoría de ellas tiene prohibido emitir permisos de agua a nuevas obras en el cantón.

La institución las inhabilitó cuando actualizó el reglamento de manejo de asadas e inspeccionó a las asociaciones del país para determinar si cumplían con los nuevos requerimientos.

En ese momento el AyA determinó que 64 asadas de la Región Chorotega incumplían con las nuevas regulaciones. Nicoya es el cantón de Guanacaste que concentra la mayor parte de las amonestaciones, con 31 de las 64 penalizaciones.

Las asociaciones sancionadas tienen perforados pozos ilegales, carecen de estudios de calidad del agua y capacidad hídrica de los pozos y no monitorean adecuadamente el impacto ambiental. Algunas, como las de Acoyapa, Torito, Varillal, Chinampas y el Llano de Quirimán, presentan múltiples irregularidades en el manejo de sus aguas.

Tras 18 meses, solo ocho de las 31 asociaciones nicoyanas han logrado cumplir con los requisitos, según registros de la oficina de gestión de asadas en la Región Chorotega.

La institución responsabiliza a la capacidad de organización de algunas de las comunidades afectadas por la tardanza en la resolución de los requisitos.

La operación de los sistemas de asadas conlleva también la visión de sostenibilidad. Sin embargo aún hay comunidades en donde la capacidad organizativa es limitada, y esto repercute en la operación de sus acueductos”, sentenció ese departamento del AyA ante los cuestionamientos de este medio.

Sin embargo, el administrador de la Asada de Caimital, Juan José Vásquez, opina que la raíz del problema es que el AyA no ha ayudado de ninguna forma para que su asociación subsane los problemas.

Vásquez recalca que todas las soluciones que la asada generó son por el apoyo entre la misma comunidad y no por la ayuda de la institución.

Aquí el AyA no nos ayuda del todo. Ni un tubo ha dado, ni un asesoramiento. Nada, todo lo hemos hecho nosotros solos”, protesta el administrador.

Caimital está a unos meses de salir de la moratoria, pues ya lograron financiar los estudios técnicos y el tanque almacenador de agua que antes faltaba en la comunidad. En total su asada invirtió más de ₡6 millones, recolectados con ayuda de los 400 abonados existentes y un préstamo bancario.

Según Vásquez, su asada tiene una lista de más de 20 personas esperando a que la asada pueda emitir permisos de agua para construir en la zona.

Sanciones llevan más de un año

El proceso para salir de las amonestaciones puede durar meses, según Emel Rodríguez, presidente de la organización representante de las asadas de Guanacaste, la Liga del Agua.

Las asociaciones deben realizar los estudios técnicos en sus pozos y equipos técnicos, sin embargo, según Rodríguez, estos trabajos son costosos y tardan varios meses.

El primer reto es conseguir el dinero para realizar todos los estudios que el AyA está solicitando. Cuando las asadas logran conseguir el presupuesto deben enfrentarse a meses de estudios, de muestreos, pruebas y bombeos. Pueden durar más de un año en eso”, explica Rodríguez.

Con la moratoria, las asadas afectadas dejaron de percibir los ingresos que recibían por emitir los permisos de aguas para construcciones. Este impacto a la economía de las asadas, afirma Rodríguez, ralentiza aún más el proceso de corrección de las irregularidades.

Es una cosa de privilegio, del que puede pagar estudios inmediatamente y de los que no”, agrega .

Una de las asadas que logró salir de la moratoria es la de Playas de Nosara, la entidad que administra el recurso hídrico en el sector comercial turístico de ese mismo distrito. La asociación necesitaba hacer unas pruebas de bombeo para asegurar la capacidad de su caudal para brindar el servicio a hogares y negocios existentes, y para predecir su capacidad de crecimiento a 20 años. El AyA autorizó levantar la suspensión el 7 de marzo de este año.

La Voz de Guanacaste intentó conversar con los representantes de esta asada, sin embargo no recibimos respuesta al cierre de esta publicación.

AyA justifica prohibiciones

El departamento de gestión de Asadas del AyA asegura que estas sanciones son necesarias para garantizar la sostenibilidad del servicio en las comunidades guanacastecas. Así ninguna asada puede ofrecer agua a nuevas construcciones sin garantizar la disponibilidad del servicio a los actuales abonados.

Además, según Rodríguez, la institución busca tener certeza de que las asadas otorgarán permisos con información real del estado de los acuíferos.

Sin embargo, el presidente critica la forma en que el AyA procedió: cuando la institución impulsó las moratorias a las asadas, no les dio un aviso previo para que las asociaciones se preparan económica o legalmente. Tampoco las guió para resolver las irregularidades ni conversó con la Liga del Agua para que estas lo hicieran.

El nuevo reglamento de asadas establece que si las asadas no pueden asumir la reparación de estas irregularidades, el recurso deberá pasar a administración del AyA u otra asada cercana.

No obstante, según el departamento de asadas del AyA todavía no ha tomado esa medida, porque “implica procedimientos institucionales que conllevan tiempo, altas inversiones y probablemente hasta negativa por parte de algunas comunidades”, especificaron en un correo a este medio. No obstante, sentenciaron que están en el proceso de asesoramiento para ayudar a la población de asadas con problemas muy profundos.

Suspensiones afectan construcciones del cantón

El coordinador del departamento de control constructivo de la Municipalidad de Nicoya, José Nema, afirmó que su departamento está trabajando de la mano con el AyA para buscar soluciones institucionales para apoyar a las asadas durante esta crisis.

Claramente notamos una baja de las solicitudes de construcciones en algunas zonas (del cantón). Sin duda alguna también notamos que el visto bueno del AyA a asadas como Playas de Nosara aumentó ese número de solicitudes en los últimos meses”, sentenció.

El AyA también afirmó que aunque notan que las moratorias afectan el desarrollo constructivo del cantón, están colaborando con las asadas en realizar planes de ruta para acelerar el proceso de regularización. Sin embargo, denuncian que no todas responden a esas ayudas.

Por ejemplo, según los datos oficiales de la institución, las asadas de Iguanita y Talolinga nunca presentaron el plan de trabajo ante las autoridades.