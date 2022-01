Cerro Caballito: una ventana para ver a Guanacaste desde el cielo

Ver a Guanacaste desde las alturas es posible no solo desde un avión o un helicóptero. Cerro Caballito en Nicoya nos regala un vistazo de 360 grados a una buena parte de la provincia: desde el volcán Orosí en el cantón fronterizo La Cruz, hasta el Golfo de Nicoya y sus islas.

Nuestro objetivo era ver el sol caer. Salimos a las 2:30 p. m. de la comunidad de Caballito, a 37 metros sobre el nivel del mar (msnm), entre los pueblos de Quebrada Honda y Corralillo. El destino era la cúspide del cerro, a 440 msnm.

Dejamos el carro en la casa de nuestro guía, Víctor “Carrillo” Obando.

Él, sus hermanos y hermanas heredaron un tesoro que estábamos por recorrer: 113 hectáreas que tienen tanta diversidad casi como la provincia misma. Potreros, bosque primario y secundario, una caverna, nacientes de agua, terrenos rocosos, árboles frutales y animales silvestres.

Víctor nació y creció aquí, y desde hace 10 años empezó a guiar a vecinos de la comunidad hasta la cúspide del cerro.

“Eran dos, tres, cinco personas las que venían al año”, recuerda Víctor. Hasta que en octubre del 2020 cambió su teléfono Nokia —que solo le permitía enviar mensajes de texto y hacer llamadas telefónicas— por uno donde pudo tener por primera vez Whatsapp, Messenger y Facebook.

Con el nuevo celular, sus hijos e hijas le ayudaron a crear una página en Facebook y desde entonces “esto levantó”, dice él. Así fue como nosotros mismos nos antojamos de subir. En redes sociales sobre todo habitantes de Nicoya empezaron a compartir fotos del lugar.

Ahora, incluso su esposa Liseth Obando se ha convertido en una aliada del emprendimiento. Le acomoda la agenda de turistas, atiende las llamadas en el teléfono de su casa e incluso puede preparar desayunos y almuerzos a las personas que escalan, siempre y cuando lo pidan cuando reservan su tour.

Yo me siento muy contento y agradecido con Dios”, nos dice. “La meta que yo tenía se está cumpliendo. Me encanta la montaña y mi hijo me ayuda incondicionalmente. Nunca me dice ‘papi no quiero’, siempre está a la par mía”, menciona mientras pasea su mirada por el camino que pisamos y el que nos espera por delante.