Cinco verdades sobre el coronavirus en Guanacaste

El Ministerio de Salud informó que en Guanacaste hay al menos un caso confirmado de Coronavirus (COVID-19), un nuevo virus que se propaga por todo el mundo. Se trata de una mujer de 70 años, estadounidense, que reside en Costa Rica y que viajó recientemente a su país de origen.

El viceministro de Salud, Denis Angulo, afirmó que el caso está siendo monitoreado por el ministerio y que actualmente está bajo control.

Este martes 10 de marzo por la mañana, Salud confirmó 13 casos positivos y 11 sospechosos en todo el país. 59 han sido descartados por las autoridades.

El COVID-19 “nació” en la localidad de Wuhan, en China el 31 de diciembre del 2019 y ha tenido una rápida propagación por el mundo. Su mortalidad dentro de China es del 2% pero fuera del país asiático ha sido del 0,7%, aunque este dato es todavía preliminar porque muchos casos no llegan siquiera a reportarse debido a que la enfermedad presenta síntomas muy similares a los de una gripe común.

El laboratorio del hospital de Liberia tiene a cargo los análisis de los casos sospechosos de COVID-19 en Guanacaste. El director de ese centro médico, Marvin Palma, dijo a La Voz que hasta el lunes por la noche habían analizado diez muestras de personas con cuadros sospechosos. Los resultados de estas pruebas las tiene únicamente, el Ministerio de Salud, y las publica cada día a través de comunicados y conferencias de prensa.

Ayer 9 de marzo el Gobierno emitió fuertes directrices para prevenir la expansión del virus en el país: envió a teletrabajar a los funcionarios públicos (que puedan hacer sus trabajos desde la casa) y recomendó hacer lo mismo a las empresas privadas. Además, canceló “todos” los conciertos y eventos masivos.

Queremos que el impacto que tiene la transmisión del virus en el país sea lo más atenuado posible”, dijo el presidente de la República, Carlos Alvarado.

“No queremos que nadie fallezca por el virus”, agregó el ministro de Salud, Daniel Salas.

Mientras tanto en redes sociales las mentiras y desinformaciones se propagan más rápido que el virus y obtener información en un contexto como este es complejo. Por eso, acá les contamos todo lo que tiene que saber sobre el virus en la provincia:

1. “El virus se muere con el calor”

Algunos virus como el de la influenza o el de la gripe común son estacionales. Es decir, tienden a desaparecer con la llegada de la época seca o del verano, pero todavía es muy pronto para decir que va a pasar lo mismo con el virus que causa el COVID-19, pues hay pocos estudios científicos relacionados con el tema (y los que existen se contradicen).

Es decir, nada ni nadie en este momento puede asegurar que el virus no va a sobrevivir ni se va a dispersar en Guanacaste “por el calor”.

Sobre este tema, el viceministro de Salud dijo a La Voz que “el coronavirus es muy nuevo, su comportamiento todavía es variable, por eso nos cuesta evitar la propagación, conocemos poco de él entonces no es responsable decir cómo se adapta o no”.

Un grupo de científicos de la universidad china Sun Yat-sen sugirió en un artículo científico divulgado el 8 de marzo en el periódico South China Morning Post, que el virus se propaga más rápido en temperaturas más bajas, pero el artículo todavía no tiene revisión de pares, que es el proceso para validar una publicación científica.

Por otro lado, un estudio de un grupo de investigadores, incluyendo expertos de universidades como Harvard, indicó que la temperatura por sí misma no afecta el comportamiento del virus.

Lo que sí está claro es que, una vez que el cuerpo se enferma, someterse a baños de agua caliente o largos ratos bajo el sol no tendrá ningún efecto sobre el virus ni sobre la enfermedad, sostiene un artículo de la BBC.

Los científicos consultados por la BBC recomiendan lavar las sábanas y la ropa de cama en general a temperaturas superiores a los 60 grados centígrados, que mata a los virus que podrían estar albergados en la tela. Eso sí, indican que nunca debe someterse al cuerpo a tales temperaturas con tal de evitar o curar la enfermedad.

2. ¿Puedo ir a eventos masivos como fiestas cívicas o conciertos?

No, no debería. Desde ayer el gobierno, mediante decreto ejecutivo, prohibió todos los eventos masivos como topes, carnavales, fiestas cívicas, conciertos, entre otros.

Aunque los cines y teatros seguirán funcionando, las autoridades ordenaron realizar menos funciones al día y hacer mayor limpieza en las salas. Mientras que los eventos deportivos se realizarán a puertas cerradas.

La medida preventiva durará al menos dos o tres semanas, tiempo en el que las autoridades esperan evaluar la propagación del virus en el país.

Según el viceministro de Salud, Denis Angulo, un evento masivo es calificado como la concentración de al menos tres personas en un metro cuadrado, dentro de un espacio abierto o cerrado.

El jerarca insistió que es importante no asistir a estos eventos, puesto que la transmisión puede ser mayor en espacios aglomerados.

En Guanacaste, el comité de las fiestas cívicas de Cañas (programadas del 12 al 16 de marzo) reaccionó al decreto y canceló el evento hasta nuevo aviso.

Angulo insistió que si una persona asistió en los últimos días a alguna aglomeración masiva, debe estar atenta a la aparición de síntomas relacionados con el virus, en especial aquellas que tienen otras enfermedades como hipertensión o diabetes.

3. ¿Voy a perder citas médicas?

No. Los hospitales y centros médicos de Guanacaste no tienen, por el momento, ningún cambio en la atención a la población como sí lo han realizado los hospitales de San Rafael de Heredia, Alajuela y Cartago.

“La serie de medidas [en los hospitales] irán evolucionando de acuerdo a la carga de la enfermedad”, dijo el presidente de la CCSS, Román Macaya el lunes en conferencia de prensa.

El director del Hospital de Liberia, Marvin Palma, confirmó a La Voz que en ese centro hospitalario las citas de consulta externa, cirugías y todos los demás servicios están funcionando con normalidad hasta el día de hoy.

Estamos trabajando igual que siempre a razón de que no tenemos casos internados con el coronavirus”, dijo.

El hospital La Anexión en Nicoya también trabaja con normalidad, pero tomando ciertas medidas. Según el director, Anner Angulo, solo se aceptara acompañantes cuando el paciente así lo requiera, tanto al servicio de urgencias como al de consulta externa. El médico, además, pide a quienes tengan citas programadas y síntomas de gripe, reprogramarlas llamando al centro médico (2685-5066).

El ministro de Salud y el presidente de la CCSS han llamado a la población a que asistan a los servicios de emergencia de los hospitales solo en casos necesarios. Según Macaya, los hospitales deben habilitar una fila exclusiva para pacientes con problemas respiratorios.

Palma aseguró que esa medida se está implementando en Liberia.

Está activado un equipo de respuesta rápida, de tal manera que estamos viendo todos los casos sintomáticos que llegan a emergencias”, dice.

Cuando los pacientes presentan cuadros de enfermedades respiratorias, son evaluados por médicos y, si presentan los síntomas del coronavirus 19, se les coloca un cubre boca y se atienden en un consultorio dedicado exclusivamente para este tipo de pacientes.

Posteriormente, el personal médico examina si además de los síntomas, tienen un historial de contacto con personas de países con el virus reportado. Se les toman muestras y, de acuerdo a su estado de salud, se hospitalizan o los envían a sus casas con una incapacidad y con el reporte al área de salud respectiva para darles seguimiento.

El hospital tiene un área de hospitalización preseleccionada para internar a pacientes que eventualmente confirmen tener el virus.

4. Ni cierre de fronteras ni el Daniel Oduber con problemas

El aeropuerto Internacional Daniel Oduber en Liberia opera con total normalidad. Según confirmó el gerente general, César Jaramillo, ningún vuelo ha sido cancelado, ni saliendo de Costa Rica ni con destino a nuestro país.

Jaramillo enfatizó que todo pasajero, nacional o extranjero, puede salir y entrar de nuestro país, y desde Guanacaste, sin problema.

La afirmación del gerente fue secundada por el viceministro de Salud, Denis Angulo, quien dijo a La Voz de Guanacaste que el país sigue los lineamientos de la Organización Mundial de la Salud (OMS) que recomiendan no cerrar ninguna frontera.

Difícilmente cerrar fronteras haría algo y solo sería un golpe más para la economía del país. [El cierre] es soberanía de cada país, pero nosotros seguimos las recomendaciones de la OMS de no cerrar fronteras y estar vigilantes de los casos”, comentó Angulo.

Sin embargo, el aeropuerto en Liberia sí cuenta con un protocolo de seguridad que se activa en el momento en que un avión, desde el aire, notifica a torre de control del aeropuerto la presencia de un paciente con síntomas.

Una vez ocurrido esto, el aeropuerto da la orden a la aeronave que se ubique en un sitio exclusivo del aeropuerto para proceder a que un equipo de asistencia médica ingrese al avión y haga la valoración del pasajero.

Si el pasajero resulta con un cuadro de sospecha positivo del virus, este será trasladado al hospital de Liberia y el resto de pasajeros del avión serán valorados en un espacio acondicionado exclusivamente para eso.

“El tema de país de origen ahora no tiene importancia. Son 120 países en el mundo y 80 ya reportan casos. Lo que es lógico en estas enfermedades. Entonces ya no es oportuno activar un protocolo por país de procedencia. Hay que dejar claro que el aeropuerto es una barrera relativa a la enfermedad, pero no total”, comentó Jaramillo

Desde el ministerio de Salud, Angulo avala el procedimiento del aeropuerto. “Ese procedimiento es correcto, si se ve en el avión con síntomas es mucho mejor el manejo porque prácticamente se aísla desde el momento que aterriza”, comentó.

Jaramillo sí dejó claro que los protocolos que actualmente realiza el aeropuerto podrían variar a futuro de ser necesario.

“No sabemos si esto va a seguir así porque todo esto es de mucho cambio y hay que estar en una constante revisión de los protocolos. Pero al día de hoy [lunes 9 de marzo] no hay ningún tipo de afectación a nuestros servicios”, concluyó el gerente.

5. Las clases en escuelas y colegios, ¿se suspenden?

El curso lectivo continúa en Guanacaste y en el resto del país. Así de enfática fue la ministra de Educación, Guiselle Cruz, cuándo fue cuestionada por los medios de comunicación sobre si las clases en escuelas y colegios debían, o no, continuar por el COVID -19.

La niñez no están dentro de los grupo de riesgo para la tranquilidad de todos, pueden contraer el virus pero no están dentro de los grupos de riesgo”, dijo Cruz en conferencia de prensa ayer.

Las autoridades sí dijeron que, como medida preventiva, las y los estudiantes con síntomas de gripe no deben asistir a los centros educativos.

La jerarca agregó que solo habrá suspensión de clases cuando exista una orden sanitaria que lo exija.

A nivel nacional, hay casos excepcionales. Las clases en el Liceo Monseñor Rubén Odio, el CTP Máximo Quesada y la escuela Reverendo Francisco Schmitz, todos en Desamparados, fueron suspendidas por casos positivos con el COVID-19.

El ministerio de Salud y de Educación recomendaron a los funcionarios de los centros educativos a distribuir y colocar afiches informativos, mantener activos protocolos de lavado de manos y aumentar la frecuencia de lavado de servicios sanitarios y otras áreas del centro educativo.

La presidenta ejecutiva del AyA, Yamileth Astorga, dijo en conferencia de prensa que la institución trabaja en coordinación con el MEP para facilitarles tanques de almacenamiento de agua para asegurarse que las escuelas y colegios del país cuenten con el suministro necesario para la atención de las medidas de higiene

Además, proporcionará camiones cisternas a escuelas y comunidades que sufren de problemas de desabastecimiento de agua.