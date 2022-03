Liberia: Manifestantes denuncian abuso de poder por parte de Fuerza Pública en detención de mujer durante el 8M

Tres colectivas de mujeres que marcharon en Liberia por el Día Internacional de la Mujer denunciaron en redes sociales agresión y “violencia policial” por parte de oficiales de la Fuerza Pública al momento de detener a una de las manifestantes de apellido Saborío por “daños a propiedades”. Saborío habría rayado el rótulo que dice “Liberia” en el bulevar del parque Mario Cañas.

View this post on Instagram A post shared by Feministas Liberia (@feministasliberia)

En los videos que circulan, al menos cuatro oficiales forcejean con Saborío y las mujeres alrededor que reclamaban que la soltaran. Uno de ellos toma por el cuello a Saborío para ingresarla al vehículo policial.

Están metiendo compas en Liberia a carros de policía mientras las están ahorcando pic.twitter.com/HXotvSV9EF — Vale 💚💜 (@Valemasel) March 9, 2022

Según una de las participantes de la marcha, que pidió el anonimato por miedo a represalias, ella y un grupo de mujeres sospechan que la Fuerza Pública identificó a Saborío por un video que publicó la vicealcaldesa Arianna Badilla a las 6:41 p. m., en el que se ve a Saborío haciendo un dibujo sobre el rótulo.

La página de Facebook de la municipalidad también publicó que “gracias a algunos testigos, videos y fotografías se logró detener a la responsable”.

“Nosotros no vimos ninguna patrulla cuando pasamos por ese lugar [el bulevar]”, relató la joven a La Voz de Guanacaste. Por medio de fotografías y videos, este medio verificó la participación de esta joven en la marcha. También se pudo verificar que Saborío no fue detenida inmediatamente tras rayar el rótulo.

Después de esto, una patrulla de la Fuerza Pública se ubicó detrás del grupo de manifestantes y las siguió durante 20 minutos hasta el parque Pulmón, donde terminó el recorrido, según recuerda la manifestante. Otra joven conocida como “Oro” corroboró lo que dijo la primera manifestante. «Oro» también prefirió guardar el anonimato.

“En el preciso instante que nos dispersamos un poco [aproximadamente a las 7 p. m. ], dos hombres grandes bajaron de la patrulla. Yo personalmente pensé que iban a decirnos algo como anteriormente han hecho, pero no, de un solo se lanzaron hacia la chica. Todas al ver esto intentamos protegerla porque no entendíamos qué estaba sucediendo. Logramos entre todas que ellos la soltaran”, contó la primera joven entrevistada.

“Empezamos a correr pero venían varios policías detrás de nosotras. Estábamos corriendo en dirección a la escuela Aplicación cuando nos interceptó otra patrulla”, agregó. “Ella gritaba que no podía respirar, pero puedo asegurar que en ningún momento fue violenta y ni siquiera hubiese podido: era una chica contra varios policías”.

La Voz consultó al Ministerio de Seguridad si se pronunciarán sobre los hechos de agresión que denunciaron estas mujeres en redes sociales. También intentó conocer la versión de la Fuerza Pública de Liberia, pero al cierre de esta nota no obtuvo respuesta.

El encargado de prensa, Jaime Sibaja, dijo que las manifestantes pueden presentar una denuncia si consideran que hubo maltrato.

“En un país de derecho pueden expresarse. Si algo no les parece o están de acuerdo pueden presentar una denuncia”, respondió Sibaja en un mensaje de WhatsApp.

Detenida por más de 12 horas

Varias de las manifestantes fueron a la delegación de la policía, en Liberia, a esperar por la libertad de Saborío. Aún hoy en la mañana, al menos siete mujeres continuaban en vigilia porque la joven continuaba detenida. A la 1:30 p. m. del miércoles 9 de marzo varias mujeres seguían esperando.

La Fiscalía de Flagrancia de Liberia investiga a Saborío por cometer los presuntos delitos de resistencia y daños agravados. La joven continúa detenida y a la espera de que el tribunal programe una audiencia inicial. “En la misma participará la Municipalidad de Liberia como parte ofendida”, detalló el departamento de prensa.

Acá en Liberia se están quejando de que rayaron abajo de las letras de Liberia, cuando la municipalidad nunca quitó la foto y el nombre del fotógrafo acosador que media ciudad sabía (dónde MUCHÍSIMAS salieron a exponer sus casos), aun así no hicieron nada, ¿somos las exageradas? pic.twitter.com/9yMTkfjo7k — Aramis Sofía (@_aramisofia_) March 9, 2022

La vicealcaldesa Badilla y la Municipalidad de Liberia publicaron en redes sociales que hoy interpondrían una denuncia por los hechos. La Voz intentó contactar a Badilla y al alcalde Luis Gerardo Castañeda, pero no fue posible ubicarlos al cierre de esta nota.

Según el periódico La Nación, Badilla interpuso la noche del martes una denuncia ante el Ministerio Público y pediría este miércoles al Organismo de Investigación Judicial (OIJ) que se investigue el caso de otra mujer, captada en tomas de la página local ALÓ Noticias, cuando rayaba los muros del templo católico.

“Toda la marcha fue pacífica. Cuando me alertan del vandalismo me trasladé al parque y vi los daños. Incluso, me topé a tres de las muchachas a quienes les pedí que podían manifestarse pero sin causar daños y también les reclamé por la pintura en el monumento. Ahí mismo empezaron a insultarme y a amenazarme a gritos. Me dijeron de todo y luego se fueron a rayar todo el muro de la iglesia Inmaculada y también las aceras”, declaró la funcionaria al periódico La Nación.

Así como Badilla, varias personas se quejan en redes sociales de que las manifestantes pinten inmuebles en medio de las protestas.

Otras reclaman que las autoridades no tienen la misma diligencia contra hombres que defecan y orinan en espacios públicos, contra otros grupos que también rayan inmuebles públicos ni contra otros actos de violencia de género.

La diputada independiente Paola Vega pidió explicaciones al ministro de Seguridad Michael Soto por los hechos.

He pedido explicaciones al Ministro de Seguridad por el abuso de poder con las manifestantes de Liberia. https://t.co/GiPbdzGbFu pic.twitter.com/m1G62V8zbA — Paola Vega (@paolavegar) March 9, 2022

*Este artículo fue actualizado a las 4 p. m. para incluir la información de la Fiscalía y la petición de explicaciones de la diputada Paola Vega al ministro de Seguridad Michael Soto.