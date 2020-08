Construcciones y fiestas generaron multiplicación de casos COVID-19 en Nosara

El distrito de Nosara, en Nicoya, registra 12 personas con el nuevo coronavirus activo, confirmó a La Voz de Guanacaste el jefe del Área de Salud de Nicoya, Luis Carlos Villalobos. Según el médico, la falta de medidas de seguridad en construcciones y las actividades sociales condujeron al aumento de casos.

“De unas empresas constructoras [salieron] unos casos positivos. El esparcimiento se dio porque uno de los contactos de esos positivos hizo lo que tanto se ha dicho que no debemos hacer, las benditas actividades sociales”, contó Villalobos.

El Ministerio de Salud detectó cinco de los 12 casos por prueba de laboratorio y declaró otros siete por nexo epidemiológico. Estas últimas son personas que desarrollaron síntomas conviviendo con personas diagnosticadas por prueba.

El ministro de Salud, Daniel Salas, explicó en la conferencia del 7 de agosto que implementaron este tipo de diagnóstico por nexo debido a que el sistema de salud no tiene la capacidad de realizarle la prueba a tantas personas y, por ende, tampoco puede entregar resultados de manera eficiente.

Villalobos aseguró que los pacientes de Nosara están en condición estable. “Se les llama, se les pregunta a diario y todo está en control. No tenemos ningún paciente que haya que hacerle referencia para atención hospitalaria”.

Pico de casos activos

Desde que empezó la pandemia, el distrito costero no registraba más de dos casos activos al mismo tiempo. En las últimas dos semanas, la cantidad se multiplicó hasta llegar a la docena actual.

A eso se le sumarán los resultados de las otras 30 muestras que el equipo del Área de Salud tomó el jueves 20 de agosto. Esas pruebas están en análisis.

“Los funcionarios fueron en medio del barro, la marea y la lluvia del jueves a lugares donde ni el carro 4×4 entra a tomar muestras para saber que no hay otro punto de propagación”, contó Villalobos.

Según la doctora y jefa del Ebais de Nosara, Natalia Ulate, desde que inició la pandemia en el país han procurado muestrear a los pacientes en sus hogares, a pesar de que acudan presencialmente a la consulta.

“Si vienen [al Ebais] con síntomas de gripe, se valoran y si tienen contacto directo [con un caso positivo] o síntomas que nos hagan sospechar que tienen covid, se coordina el día del muestreo en sus casas”, explicó Ulate.

Aplican esta metodología para asegurarse de que hay un carro del Área de Salud de Nicoya disponible para trasladar con la mayor rapidez las muestras a Nicoya y así mantener la cadena de frío. Si las toman en el Ebais, puede que deban esperar mucho tiempo para trasladarlas a Nicoya.

“Le decimos al paciente que se vaya para la casa, que use el cubrebocas, que se mantenga alejado de sus familiares, que trate de utilizar unos únicos utensilios que no se mezclen con los demás y vamos a tomarle la muestra al día siguiente”, explicó Ulate

Para el jefe del Área de Salud, la toma de muestras en las casas también evita otros contagios. “No es antojadizo. Según los lineamientos de la atención médica, hay que evitar que el paciente haga uso del servicio, porque por defecto una prestación del servicio de salud es donde se reúne gente”.

Y ante una complicación…

El personal del Ebais de Nosara no ha aumentado desde que empezó la pandemia, pero tiene 10 funcionarios, una cantidad inusual con respecto a los demás centros de salud de este tipo.

En los Ebais usualmente trabajan cuatro personas: un profesional en medicina, dos en enfermería y una persona a cargo de registro, dijo a La Voz el asistente médico de la Dirección Regional Chorotega de la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS), Eddy Apay.

“Tenemos un farmacéutico y técnicos de atención primaria que no son puestos que todos los Ebais tienen, pero debido a la distancia es necesario tenerlos ahí”, aseguró Apay.

La jefa del Ebais, Natalia Ulate, también explica que el Ebais mantiene los mismos equipos médicos que tenían previo a la pandemia. “Todo lo que son ventiladores y todo esto es intrahospitalario (…) porque el Ebais significa Equipo Básico de Atención Integral de la Salud, entonces nosotros somos un equipo básico, no tenemos ventiladores, solo un tanque de oxígeno, mascarillas, intubaciones en caso de que haya que intubar”, dice.

Por eso, en caso de que alguna persona con COVID-19 en Nosara empeore su condición, debe ser trasladado al Hospital La Anexión. Los médicos a cargo del manejo de la pandemia en Nicoya y Nosara confían en los protocolos para atender y trasladar un paciente grave. El distrito se ubica a unos 60 kilómetros del Hospital de Nicoya.

“La enfermedad es evolutiva, no es aguda de emergencia, entonces por eso se van identificando los síntomas. Por ejemplo la dificultad para respirar va siendo progresiva. A vos te ataca el covid, no te va a dar una crisis aguda de un momento a otro”, explicó Villalobos.

Ulate agregó que en otras situaciones distintas a la pandemia, ya han tenido que trasladar a personas graves por esa ruta. “Nos movemos como podamos. Nos ha tocado trasladar pacientes en rojo y con la carretera en mal estado, pero es la realidad de este pueblo”.

Para trasladarlo utilizarían la “ambulancia covid” de la Cruz Roja del distrito. Según Ulate, está acondicionada con oxígeno y con la cabina de chofer sellada para que no entre el aire del espacio destinado para pacientes. Además, asegura que la mayoría del tiempo la ambulancia está en la comunidad.

“La Cruz Roja ahora es universal. En caso de que se presente un paciente en Santa Cruz y que no haya ambulancia, y que esté disponible la de Nosara, la regional despacharía la de Nosara. Pero la mayoría de los días está acá”, agrega.

Hasta el momento, no han tenido que utilizarla en situaciones de emergencia por el covid. Sí trasladaron un paciente “pero no porque estaba delicado, sino porque no pertenecía a Nosara, entonces se trasladó al área donde él vivía”, contó Ulate.

El jefe del Área de Salud de Nicoya descarta que vayan a realizar un tamizaje masivo, porque todavía mantienen el rastro de los casos. “Dichosamente se han detectado y se han contenido los casos”, dice Villalobos. “No nos genera preocupación porque se ven los nexos, se ve de dónde vienen, dónde se encuentran y se ven los contactos posteriores”, agregó.

Según los datos del viernes 21 de agosto del Ministerio de Salud, el cantón de Nicoya tiene 29 casos activos de personas con COVID-19.