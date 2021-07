Costa Rica no tiene disponibilidad de vacunas para inmunizar contra el COVID-19 a las personas con estatus migratorio irregular que viven en el país. Así lo aseguró el ministro de Salud, Daniel Salas, el pasado 20 de julio.

Quisiéramos tener más vacunas para el contingente de personas que no tienen una condición regular en el país, pero es claro que nuestro alcance es difícil”, afirmó Salas al ser cuestionado sobre el tema durante una conferencia relacionada a la crisis sanitaria.

En enero de este año, un vocero del Ministerio de Salud declaró a La Voz de Guanacaste que no vacunarían a las personas de estas categorías migratorias porque al no tener un estatus regular en el país, “no poseían un historial médico clínico” y por lo tanto, los doctores no podrían aplicar un medicamento sin esa información.

El ministro sentenció que aunque en el futuro considerará trabajar con instituciones como la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y el Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto, actualmente carecen de un plan para “priorizar” a esa población migrante durante la campaña de vacunación contra la enfermedad.

Mientras tanto, ninguna área de salud vacunará a aquellas personas que no presenten un tipo de identificación costarricense válido (cédula, DIMEX, carnet de solicitud de refugio o permiso laboral) hasta que el Ministerio dirigido por Salas indique lo contrario.

El departamento de prensa de la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS) sentencia que aplicarán la misma medida (de no inmunizar) en todas aquellas personas que presenten su identificación con estatus vencido y no puedan demostrar que el documento está en trámite de actualización.

Por otro lado, el manual de procedimientos para la vacunación de la CCSS indica que aquellas personas que no tengan identificación o esté vencida, pero cuenten con alguna condición de aseguramiento de la CCSS, podrán acceder a la campaña de vacunación. Esto siempre y cuando estén adscritos a un Ebais y al momento de vacunarse lleven su número de asegurado y algún otro documento de identificación, como el pasaporte.

El mismo manual señala que en el caso de la población adulta mayor con una condición migratoria irregular, cada área de salud valorará individualmente si la persona posee “arraigo” en el país, a través del Sistema Integrado de Ficha Familiar (SIFF). Si la persona posee otra forma que permita verificar esa condición, deberá ser analizado no solo en el centro de salud al que acuda, sino también a nivel regional.

Actualmente las personas migrantes con estatus regular o en proceso de regularización tienen el derecho de recibir la vacuna contra el COVID-19 en Costa Rica. Quienes están realizando algún trámite migratorio en el país deben presentar un comprobante del proceso al momento de su vacunación.

Un obstáculo para los migrantes

Las medidas tomadas por el país ante las personas migrantes y la vacunación son calificadas como “malas prácticas” que atentan contra la salud de estos grupos, según la Organización Internacional para las Migraciones de las Naciones Unidas (OIM).

Según el informe “Inclusión de los Migrantes en las Campañas de Vacunación contra el Covid-19”, Costa Rica forma parte de un grupo de 53 países miembros de las Naciones Unidas que toman medidas contra ciertas categorías de migrantes viviendo en su territorio nacional.

Requerimientos como presentar un documento nacional de identidad o un permiso de residencia válido pueden representar sin duda alguna obstáculos para ciertas categorías de migrantes y personas forzosamente desplazadas, ya vulnerables desde antes de la pandemia”, sentencia el informe.

La OIM afirma que “todavía hay tiempo para corregir” las malas prácticas e invita a todos los países a acercarse para trabajar juntos y resolver la problemática.