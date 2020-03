¿Cuál es el procedimiento para detectar COVID-19 en pacientes de Guanacaste?

Guanacaste mantiene hasta hoy la cifra de 3 casos por Covid-19. Dos de ellas en Santa Cruz: una adulta mayor de 70 años y una adolescente de 16 años, y un adulto de 29 años en Nicoya.

Los laboratorios que tienen los exámenes necesarios para confirmar casos del nuevo coronavirus son el Inciensa, el Hospital México, el Hospital San Juan de Dios y el de Niños. La Universidad de Costa Rica ofreció el suyo pero el Ministerio de Salud todavía no lo ha aprobado.

En la provincia, el personal del laboratorio del Hospital Enrique Baltodano en Liberia hace un primer análisis de las muestras para detectar otros virus que no sean el nuevo coronavirus. Si las pruebas de otros virus salen negativas, entonces las envía como sospechosas a los laboratorios antes indicados.

Aquí les explicamos más sobre las pruebas con información suministrada por el Ministerio de Salud, por los directores de los hospitales de Liberia y Nicoya, Marvin Palma y Anner Angulo.

¿Qué debo hacer si siento síntomas (fiebre mayor a 38 grados, tos, dificultad para respirar y/o congestión nasal)?

Tiene dos opciones.

Usted puede acudir a cualquier Ebais, clínica u hospital público o privado. Ahí, el personal médico lo atenderá en el área destinada para pacientes con síntomas y, de acuerdo a la valoración, le tomará muestras para analizar a cuál virus corresponde. Puede llamar a la línea 1322 donde le atenderán especialistas en salud que le aclaran y explican los síntomas del COVID-19. De acuerdo con la entrevista que le hagan, podrán darle indicaciones de qué hacer, por ejemplo, quedarse en su casa o asistir a un centro médico.

Según el director del Hospital de Liberia, la mayoría de casos sospechosos en la provincia llaman por teléfono. Cuando son entrevistados sobre sus síntomas, y de acuerdo a la disponibilidad del personal, los centros médicos pueden enviar a especialistas a su casa a tomar muestras.

¿En qué consisten las pruebas?

Según lo definido por los lineamientos para la atención del COVID-19 del Ministerio de Salud, el médico tomará muestras de secreciones de su garganta o de adentro de ambas fosas nasales con un hisopo o aspirando con una sonda especial. En palabras técnicas, al procedimiento se le llama aspirado o hisopado nasofaringeo u orofaringeo. No se realizan muestras de sangre.

¿El centro médico que me atiende analiza esas muestras y me da los resultados?

No. Todas las muestras tomadas en centros médicos de la provincia son trasladadas al laboratorio del Hospital Enrique Baltodano de Liberia. Ahí los laboratoristas hacen un primer análisis de la muestra (llamado tamizaje) que consiste en detectar si usted lo que tiene es otro virus respiratorio que no sea el COVID-19.

Si el laboratorio de Liberia no detectan un virus, ¿quiere decir que tengo el COVID-19?

No necesariamente. Hay algunos virus que aún no son detectados por los laboratorios en los centros médicos. Por eso, si ese primer tamizaje sale negativo, el Hospital de Liberia enviará su muestra a alguno de los laboratorios autorizados para detectar el COVID-19. Después de ese resultado, sí tendrá certeza de si tiene o no el nuevo coronavirus.

¿Cómo transportan la muestra?

Los vehículos de la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS) o el Ministerio de Salud transportan las muestras en una hielera clínica (con temperaturas entre 4 y 8 grados centígrados) para garantizar la calidad de la muestra.

Como va desde Guanacaste hasta el Valle Central, ¿el resultado puede tardar más?

Sí. Los especialistas en los laboratorios analizan las muestras de acuerdo al momento en que ingresan. El virólogo de Inciensa, Hebleen Brenes, le había dicho al Semanario Universidad que “el tiempo que se tardará en procesar la muestra dependerá de la cantidad de muestras que se tengan o del lugar que provienen”.

El director del Hospital de Liberia dijo que el tiempo varía, pero que el promedio ha sido de 72 horas.

¿Me contactarán para darme los resultados?

Sí. El Ministerio de Salud o la Caja Costarricense del Seguro Social le contactarán para darle los resultados e informarle qué medidas debe tomar.