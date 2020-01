Defensoría pide informe a Ministerio Público por caso de relación impropia de candidato nicoyano

La defensora de los Habitantes Catalina Crespo le solicitó el 24 de enero al Ministerio Público que le rinda un informe sobre su intervención en el caso del candidato del partido Integración Nacional Diego Ramírez, quien mantiene una relación impropia con una adolescente de 16 años según confirmaron él y la joven en redes sociales y al Semanario Universidad.

Una hora luego de publicada esta noticia, la misma Defensoría dio a conocer que Navas decidió reabrir el caso.

«La Fiscal General de la República, Emilia Navas, informó a la Defensora de los Habitantes, Catalina Crespo, que cuando el miércoles anterior tuvo conocimiento de la situación solicitó una copia completa del expediente para estudiarlo en conjunto con la Fiscala Adjunta de Género», explicó la Defensoría a través de su encargado de prensa.

«Una vez analizado el caso concluyó que desde su criterio hubo un abordaje y resolución equivocada, situación que llevó a ordenar la reapertura inmediata y la gestión de diligencias de investigación», agregó.

Fiscalía General reabrió caso aparente relación impropia en Nicoya. La semana anterior @defensoriacr solicitó a Fiscalía General de República informe s/ el cual Fiscalía local había desestimado caso aparente relación impropia entre persona 24 años y adolescente hoy de 16 años (1) pic.twitter.com/pr2TODab9W — Defensoría CR (@defensoriacr) January 28, 2020

En la carta, dirigida a la fiscala General Emilia Navas, la defensora le pedía que detallara la coordinación que llevó a cabo la Fiscalía con otras instancias como el Patronato Nacional de la Infancia “para el respectivo abordaje integral”.

Ramírez, de 24 años, tiene una hija de cinco meses con una joven de 16 años, quien tenía 15 cuando quedó embarazada.

El candidato del PIN se retiró de la campaña luego de que La Voz de Guanacaste diera a conocer las causas en su contra que el Ministerio Público tuvo abiertas el año pasado. Se trata de los expedientes 19-000278-0414-PE y 19-001677-0414-PE. En uno se le señalaba por el delito de relación impropia y en el otro por el de relación sexual con una persona menor de edad.

La Fiscalía pidió la desestimación de ambas causas por falta de pruebas. Por medio de su departamento de Prensa, indicaron que no pudieron obtener información sobre “el tiempo, el modo y el lugar” en que ocurrieron los hechos debido a que la persona ofendida se negó a declarar. Sin estos elementos, indicaron, no es posible presentar una acusación.

El PANI dijo por medio de un correo electrónico que la primera denuncia la interpuso la madre de la adolescente. El candidato dijo que la segunda causa no fue una denuncia sino que se abrió a partir de un protocolo que sigue el hospital.

La Defensoría también le exigió información al Patronato, por ser el ente que vela por los derechos de la niñez y la adolescencia.

“Ante el riesgo y vulnerabilidad de la adolescente y su hija, se solicita remitir, en el plazo improrrogable de cinco días hábiles, un informe sobre el particular a partir del conocimiento que tendría el PANI de la situación, refiriéndose, entre otros, de si hay antecedentes de intervención con la adolescente y su familia, si se conocía de la denuncia que se tramitaba en el Poder Judicial y qué medidas se habían adoptado”, indica la carta.

“Asimismo, considerando el conocimiento público que se hizo de la situación, qué medidas ha adoptado o adoptará el PANI en protección de la adolescente madre y su hija”, agrega el documento firmado por la directora de Niñez y Adolescencia de la Defensoría, Kattia Rodríguez.

Consultado por La Voz, el PANI respondió que sí existe un expediente “de intervención por ser adolescente madre, con becas para continuar estudios” por la causa que estaba en investigación contra Ramírez. Su coordinadora de Prensa Fanny Cordero explicó que la institución se enteró de la “supuesta” relación impropia por los medios de comunicación y que este mismo lunes harían una inspección en la casa de la víctima.

La defensora de los habitantes Catalina Crespo dijo en entrevista telefónica que están esperando estos informes para tomar decisiones sobre su próxima acción.

Diputada se declara independiente

La diputada Zoila Rosa Volio decidió este lunes 27 de enero separarse de manera definitiva del Partido Integración Nacional luego de la revelación del caso de Ramírez. La legisladora ya tenía diferencias ideológicas con su partido, pero el apoyo al candidato a alcalde que normalizó la relación impropia provocó que finalmente se declarara independiente.

“El respaldo a un candidato a vicealcalde investigado por un delito sexual contra una persona menor de edad es una línea roja que no me puedo permitir traspasar. No puedo ser parte de una agrupación que da señas inequívocas de normalizar la violencia contra las mujeres”, dijo la diputada.

“La ética no es negociable, los intereses del Partido Integración Nacional se han vuelto incompatibles con los míos, por lo que me veo obligada a presentar mi carta de renuncia a esta fracción. Continuaré cumpliendo el mandato constitucional que me fue delegado por los ciudadanos, como diputada independiente”, agregó la legisladora.