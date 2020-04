¿Está preparado el hospital de Nicoya para atender la emergencia covid-19? Hablamos con su director

Cuando un paciente covid-19 en Guancaste necesite hospitalización, la Caja Costarricense del Seguro Social lo trasladará a algún hospital en el centro del país como el México, el San Juan de Dios, el Calderón Guardia o el Centro Especializado de Atención de Pacientes con Covid (Ceaco, antiguo Cenare).

Así lo determina una directriz de la Caja emitida el 14 de abril, en la que estipula que los centros médicos regionales y periféricos no hospitalizarán a pacientes positivos con covid-19.

Guanacaste tiene nueve camas en unidades de cuidados intensivos, tres en Nicoya y seis en Liberia, pero el presidente de la CCSS, Román Macaya, explicó en conferencia de prensa que quieren que esas camas queden libres para poder atender a personas con otras enfermedades o emergencias. También indicó que, aunque los hospitales sí están capacitados con personal «de primer mundo», los casos que se compliquen estarán mejor en lugares más especializados en covid.

La directriz podría modificarse en un futuro de acuerdo a la cantidad y a la complejidad de los pacientes que registre el país, así como a la capacidad del sistema de salud, indicó a La Voz de Guanacaste el departamento de prensa de la CCSS.

Para ampliar este tema, La Voz de Guanacaste conversó con el director del Hospital La Anexión de Nicoya, Anner Angulo. En esta entrevista, explica cómo está preparándose el centro médico para atender pacientes sospechosos y para realizar las pruebas que detectan el covid-19. La transcripción fue editada levemente por espacio y precisión.

La Voz: ¿Qué le han notificado sobre el traslado de pacientes con covid-19, en caso de que requieran hospitalización, hacia hospitales centrales o el Cenare?

Anner Angulo: El hospital está preparado para la atención de pacientes positivos o sospechosos de covid-19. Sin embargo, la institución estableció un plan a nivel nacional de centralizar los pacientes. Hay todo un protocolo de traslado del paciente, donde se involucra al chofer, enfermera(o), médico(a), etcétera, todo un equipo de recurso humano que en este momento está capacitándose.

LVG: ¿Cuántos vehículos están acondicionando?

AA: Tenemos tres vehículos acondicionados para el traslado de pacientes.

LVG: ¿Qué significa que el hospital esté preparado? ¿Ya tienen los equipos y el personal?

AA: Nosotros tenemos todo un equipo de emergencias, con sus instalaciones, con los equipos de ventiladores y el equipo de laboratorio, etc. Tenemos un área destinada para hospitalizar estos pacientes, lo que llamamos el área covid en el hospital, que se encuentra en la primera planta de la torre de hospitalización.

Hay un recurso humano de médicos especialistas, médicos generales, terapistas respiratorios, equipo, monitores, ventiladores, esterilizador, etc. Una serie de equipos tanto humanos como tecnológicos para la atención de los pacientes que así lo requieran.

LVG: Entonces el hospital tiene un área para pacientes positivos porque, en caso de que alguien requiera hospitalización, deben primero estabilizarlo para después trasladarlo a San José. ¿Es así?

AA: Sí. Cuando tenemos un caso sospechoso por coronavirus [que requiere hospitalización], nosotros lo manejamos en el área covid mientras salen las pruebas de laboratorio que confirman que tenga o no el coronavirus. Si el paciente sale positivo, hacemos las coordinaciones con el Comando COVID para hacer el traslado de este paciente.

Si el Comando COVID dice que no tiene capacidad en los hospitales nacionales, nosotros tenemos la capacidad suficiente de atenderlos.

LVG: ¿Cuánto personal está o estaría destinado para esta área covid?

AA: Va a depender. Conforme va avanzando la cantidad de pacientes, así se va ingresando el número de funcionarios a la atención. La institución (CCSS) ha decidido, a través de junta directiva, la contratación de recurso humano en la medida que se requiera. En este momento el hospital no lo está requiriendo porque no tenemos casos positivos hospitalizados ni el número de pacientes requeridos.

LVG: ¿Entonces el personal asignado va variando de acuerdo a los internamientos? ¿se hacen evaluaciones periódicas?

AA: Sí. Esto lo vemos en diferentes escenarios: verde, amarillo y rojo. El verde es en el que estamos en este momento, que es el acto preparatorio. Si tenemos un paciente lo vamos atendiendo. En el escenario amarillo es que tenemos más de cinco u ocho casos, y el escenario rojo es que los casos superan los 12 hospitalizados.

LVG: ¿Cuántos ventiladores tienen en La Anexión?

AA: Es que va a depender de la cantidad de pacientes que requieren la ventilación, entonces, pueden ser 6, 12, 18 o 20, así vamos rotando los equipos hacia el área covid.

LVG: ¿Pero en este momento tienen un número determinado?

AA: Sí. En la etapa verde tenemos seis ventiladores designados para el área covid y conforme avancen los escenarios ahí vamos asignando más ventiladores.

LVG: Una buena noticia es que van a regionalizar las pruebas y han hablado de distribuirlas en los diferentes hospitales, ¿la Anexión es uno de los hospitales que va a recibir equipos?

AA: El hospital se va a ver beneficiado pero más allá de decir que tengo las pruebas de laboratorio, lo más importante es que las personas de la comunidad y todos nuestros usuarios hagamos caso a las indicaciones que dice el señor ministro y el presidente de la caja. Nada ganamos con tener 50 ventiladores si la gente no hace caso a todos los protocolos de aislamiento, lavado de manos, no hacer aglomeraciones de personas, porque no hay un sistema de Salud que pueda atender una gran cantidad de usuarios. Eso tiene un impacto social y un impacto económico para el cual todavía no estamos preparados.

LVG: ¿Cuántas camas tienen ahorita en el área covid?

AA: En este momento tengo doce camas, seis ya disponibles [ubicadas en el área covid] y conforme vamos avanzando podríamos llegar a tener hasta 32 pacientes hospitalizados.

LVG: ¿Han hablado o tiene información de cuándo llegarían las pruebas al hospital?

AA: Al final de este mes ya estamos realizando las pruebas.

LVG: ¿Y ya están capacitando al personal?

AA: Obviamente hay que capacitar a los profesionales del laboratorio para la realización de pruebas como la utilización de los equipos, cómo utilizar la protección del personal, etc. esto es todo un proceso que hay que hacerlo y garantizar la seguridad tanto de los funcionarios y que también sean confiables las pruebas.

LVG: ¿Qué inventario de equipo de protección para personal médico tienen en este momento en La Anexión?

AA: Tenemos los equipos de protección para el inicio de cualquier paciente que tengamos covid o sospechoso de covid. La institución nos ha venido dotando de los insumos o los equipos de protección conforme los vamos adquiriendo a nivel a nivel país. Recordemos que los insumos ahorita son una necesidad internacional.

LVG: En este momento ¿usted se siente seguro con la cantidad inventario que tienen?

AA: Para el tratamiento inicial, obviamente que sí tenemos.

LVG: ¿A qué se refiere con un tratamiento inicial?

AA: Tenemos para el manejo inicial de los casos. Por decirle, que tengo mil equipos de protección personal con guantes, cubrebocas, caretas, etcétera. Tenemos la cantidad suficiente para la atención del paciente covid. Obviamente si los casos ascienden de forma desproporcionada, no va a haber la cantidad de equipo de protección.

LVG: ¿Esa es la cantidad que tienen ahorita, 1.000?

AA: No te puedo decir la cantidad que tengo en este momento porque no manejo el dato preciso, pero sí tengo suficiente material o equipo de protección personal.

LVG: ¿Hay algo que le preocupa a usted sobre esta situación, sobre cómo está equipado el hospital, sobre cómo se siente el personal médico?

AA: Nosotros hemos hecho diferentes capacitaciones. Se ha trabajado para manejar la parte de salud mental de nuestros trabajadores y también en los diferentes lineamientos, como en la utilización de los equipos de protección personal, en el manejo del paciente covid positivo. Hemos ido trabajando todas esas áreas para garantizar una calidad de atención bastante óptima o adecuada.

LVG: ¿Cómo siente usted que ha impactado la emergencia la salud mental del personal médico?

AA: Somos seres humanos y tenemos temores porque tenemos familia, padres, hijos, algunos con factores de riesgo. Obviamente esto causa un temor en los y las trabajadoras. Al principio hubo histeria colectiva de la población, de los trabajadores, pero conforme se fueron dando las capacitaciones con psicólogos, con trabajador social, con psiquiatras, con una serie de equipos de salud mental, es que se ha ido abordando adecuadamente y nos sentimos emocionalmente un poco preparados para ello.

Cada cada jefatura está pendiente de esos trabajadores y conforme aparecen casos, ya sea sospechosos o positivos, identificamos a los funcionarios y los abordamos desde el punto de vista emocional con el equipo de salud mental.