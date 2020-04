Explicador: ¿Por qué en Costa Rica no usamos mascarillas masivamente?

El uso de mascarillas es uno de los temas que más dudas genera en medio de la pandemia de COVID-19. Tal vez usted se pregunta si tiene que usar mascarilla o por qué en otros países se usan más que en Costa Rica.

Actualmente, el Ministerio de Salud (Minsa) no recomienda el uso masivo de mascarillas, es decir, no pide que las usen todas las personas aunque no tengan síntomas del virus.

De hecho, las autoridades de salud advierten que el mal uso de estos implementos puede poner a las personas en más riesgo de contraer el virus.

El ministro de Salud, Daniel Salas, explicó durante una conferencia de prensa que muchas veces las personas con mascarillas tienen un sentimiento de “falsa seguridad”. Es decir, se sienten protegidas usando mascarilla y se olvidan de otras medidas de seguridad importantes, como mantener distancia social o lavarse las manos.

Esta es la misma posición de la Organización Mundial de la Salud (OMS), que advierte que las mascarillas también pueden ser peligrosas porque la gente no sabe usarlas bien, entonces se toca la cara y los ojos, y favorece la transmisión del virus.

Por otro lado, la OMS ha insistido en que las máscaras médicas deben reservarse para los trabajadores de la salud. Si los gobiernos recomiendan un uso masivo, esto puede generar que las mascarillas se agoten.

Diferentes opiniones

Otros países han tomado medidas diferentes a las de Costa Rica. Por ejemplo, en Austria todas las personas deben llevar mascarillas mientras hacen compras, según reportó DPA International. El Gobierno de este país europeo anunció que pronto las máscaras van a ser obligatorias en todas las situaciones donde la gente esté en contacto cercano.

En Chequia es obligatorio el uso de mascarillas en público desde el 18 de marzo. Según información del medio checo Prague Morning, el país pasó de 0% a 100% de uso de mascarillas en sólo diez días y casi todas son hechas en casa.

También hay ejemplos en nuestro continente. En Argentina algunos municipios han hecho obligatoria cubrirse la nariz y la boca con mascarillas caseras, según información de Chequeado. Este es uno de los medios que forman parte de la Red Latam Chequea, a la que La Voz de Guanacaste también pertenece.

Las autoridades de salud alrededor del mundo también tienen diferentes posiciones. Por ejemplo, la OMS no ha encontrado evidencia de que usar una máscara en personas sanas evite la transmisión del COVID-19.

Actualmente la OMS sólo está en favor de usar mascarillas masivamente en países con problemas para mantener las medidas higiénicas necesarias, como lavarse las manos. Así lo reportó Maldita.es, un medio español que también pertenece a la Red Latam Chequea.

Por el contrario, los Centros de Control de Enfermedades de los Estados Unidos recomendaron cubrirse la cara para prevenir el contagio del nuevo coronavirus.

También la comunidad investigadora alemana Leopoldina, un grupo de científicos de referencia en Alemania, aseguró que el uso masivo de las mascarillas es la única forma de volver a la normalidad, de acuerdo con reportes de la Deutsche Welle. Leopoldina agregó que usar mascarillas va a ser muy importante para poder reabrir comercios y centros de educación en Alemania.

Una protección extra

El ministro de Salud, Daniel Salas, aclaró que todas las personas son libres de usar mascarillas si lo desean. “En ningún momento hemos dicho que no deben usarlas. La población que quiera usar (mascarilla) puede hacerlo, pero sí hay casos mucho más específicos, mucho más recomendados”, dijo el jerarca.

Se refiere a personas que no tienen síntomas respiratorios pero que han perdido el sentido del olfato, que han estado cerca de casos sospechosos o confirmados de COVID-19. Si tiene dudas sobre cuando usar mascarilla, puede consultar la guía del ministerio.

Salas concluyó que lo más importante si una persona está usando una mascarilla hecha en casa o comprada, es mantener la distancia social y las medidas de higiene.