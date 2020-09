Todo lo que tiene que saber un extranjero sobre su seguro de viajes al entrar a Costa Rica

This post is also available in: English

Costa Rica abrió sus fronteras aéreas a 44 países desde el primero de agosto. El ministro de Turismo, Gustavo Segura, afirmó durante conferencia de prensa del 23 de julio que es una estrategia para reactivar la economía del país, en especial en las zonas costeras turísticas.

Todos los extranjeros deberán cumplir con cuatro requisitos esenciales:

Completar el formulario en línea del Ministerio de Salud con todos sus antecedentes clínicos

Tener un resultado negativo de la prueba COVID, al menos 72 horas antes de llegar al país.

Tener evidencia de haber vivido en los últimos 15 días dentro del territorio autorizado.

Traer un seguro de viajes que cubra los gastos COVID.

La Voz de Guanacaste preguntó en múltiples grupos de Facebook cuáles son las dudas que tienen nuestros lectores extranjeros relacionadas con el seguro de viajes y la atención de salud en Costa Rica.

Una vez recopiladas y organizadas, consultamos con un experto en seguros de viajes, un especialista en el tema del Instituto Seguro Social (INS) y un funcionario técnico de la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS). También revisamos las directrices emitidas por la Dirección de Migración y Extranjería y Casa Presidencial. A continuación las respuestas:

¿En qué consiste el seguro de viajes por gastos COVID para turistas?

Es como un seguro de viajes normal. Es decir, la póliza cubre todo tipo de emergencias de salud, con la única distinción de que también abarca los gastos médicos y operativos en caso de contagiarse de COVID en el país. Así lo explica el corredor de seguros de la compañía Best Insurance Costa Rica, Freddy Pacheco.

En sus lineamientos para la reapertura de fronteras, Costa Rica exige a todos los turistas comprar un seguro que cubra, al menos, $20.000 dólares en gastos médicos y $2.000 en hospedaje para realizar la cuarentena.

Pacheco afirma que el gobierno lo exige debido a que en marzo, cuando la Organización Mundial de la Salud (OMS) nombró al COVID-19 como una pandemia, muchas compañías de seguros de viajes excluyeron a la enfermedad de su cobertura.

Pacheco recomienda que, si un extranjero ya tiene un seguro de viajes con el que planea viajar a Costa Rica, relea las políticas del contrato.

Muchos turistas pensaban que podían comenzar a viajar con el seguro que ya tenían y la realidad no era así, tienen que leer las letras pequeñas”, enfatiza el experto.

¿Costa Rica acepta seguros de viaje internacionales?

Sí. El Ministerio de Salud, el Ministerio de Seguridad y Casa Presidencial emitieron un Decreto Ejecutivo el 5 de agosto que permite a los extranjeros traer un seguro de otro país.

La póliza tiene que cubrir gastos médicos mínimos equivalentes a los costos de internamiento en un hospital y un mínimo de 14 días de hospedaje. Además, los datos del seguro serán verificados al llegar al país por un agente del Instituto Costarricense de Turismo (ICT).

Pacheco dice que, aunque las agencias internacionales ofrecen pólizas más baratas, él recomienda adquirir la que el INS brinda.

Ante la emergencia del COVID, hay que priorizar la rapidez. No es lo mismo que una clínica privada contacte directamente al INS a que tengan que llamar a Holanda, donde pueden tener problemas de conexión o cualquier problema fuera de las manos de uno”, enfatiza.

¿Tengo que comprar un seguro para entrar a Costa Rica si soy residente?

No: cuando un extranjero inicia el proceso de residencia, debe afiliarse a la Caja. No obstante, antes de viajar tiene que asegurarse de tener al día los pagos con la institución, afirma el director de coberturas especiales de la CCSS, Miguel Cordero. Si el residente no tiene sus pagos al día, Costa Rica podría negarle la entrada al país.

Si una persona extranjera tiene una residencia legal en el país y tiene un aseguramiento vigente y al día con la Caja, no hay ningún impedimento para que ingrese al país y haga uso del seguro que ya tiene. Sin importar si solo viene unas semanas de paseo”, enfatiza Cordero.

No soy residente pero tengo una casa en el país ¿puedo dejar de comprar la parte de hospedaje del seguro?

No. El Jefe de la Subdirección de Mercadeo del INS, Gerardo Vargas, afirma que los seguros no son divisibles y el turista deberá pagar por el paquete completo.

«No son cuestiones del INS, sino que el turista tiene que cumplir con todos los requisitos del seguro. La cobertura de hospedaje es un requisito innegociable”, enfatiza.

No poseo el estatus de residencia, pero vivo actualmente en el país ¿la Caja me puede atender?

En abril, el Ministerio de Salud indicó que cualquier extranjero, sin distinción de su estatus migratorio, tendrá derecho a la atención gratuita si padece de COVID-19.

Si la enfermedad resultara ser otra cosa, Cordero enfatiza en que los hospitales de la Caja pueden atender extranjeros aunque no tengan seguro, pero el paciente deberá pagar los gastos después del tratamiento.

¿Un turista con COVID irá a los hospitales de la Caja?

En teoría, no. Vargas afirma que su institución evitará saturar los servicios de la Caja con turistas extranjeros. Por lo tanto, tratarán de ubicar a sus asegurados en los hospitales privados dentro de su red.

Según el corte de hace siete días, el INS vendió 600 pólizas para turistas internacionales. Hasta la fecha, ninguno de esos viajeros ha usado el seguro.

Aunque Cordero concuerda en que la Caja no debería sufrir saturación por turistas, si algún viajero presenta síntomas COVID y el hospital más cercano es una de la Caja, deberán atenderlo allí. Posteriormente, la aseguradora deberá pagar los gastos.

“No vamos a negarle atención urgente a nadie, es un principio que dejamos claro desde siempre. La única diferencia es que los gastos los cobraremos a la aseguradora del paciente”, explica el funcionario.