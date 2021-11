La Municipalidad de Nandayure notificó en sus redes sociales que suspendería el servicio de recolección de basura a partir de noviembre por falta de presupuesto. Así también lo confirmó el alcalde Giovanni Jiménez a La Voz de Guanacaste.

Según la Ley para la Gestión Integral de Residuos, las municipalidades son las encargadas de garantizar la recolección de residuos a los residentes de los cantones. La ley también indica en el artículo 8 que la institución no puede cancelar el servicio sin proveer una alternativa a sus pobladores.

La Muni de Nandayure subcontrata a una empresa para que preste el servicio de recolección de basura. Hasta finales de octubre estaba a cargo de la empresa MTS Multiservicios de Costa Rica S.A.

Aunque el servicio por parte de MTS está suspendido hasta nuevo aviso, el alcalde aseguró que la muni continuará recolectando los desechos con vagonetas de la institución, una medida no recomendada por las capacidades que pueden soportar los vehículos, según lo estipulado en la ley de desechos sólidos.

Jiménez explicó que suspendieron el servicio como tradicionalmente lo brindan porque la Contraloría General de la República (CGR) improbó el presupuesto ordinario para el 2021 que la alcaldía envió. En ese presupuesto, el municipio incluía un incremento destinado al pago del servicio de recolección de basura.

Según el alcalde, el costo del servicio aumentó porque debían pagar más horas a los trabajadores, por un “crecimiento en la cantidad de basura por tonelada producida por el cantón”.

Su administración envió a finales del 2020 un presupuesto extraordinario al concejo municipal que contemplaba los recursos necesarios. La propuesta incluía una contratación directa a MTS, cuyos jerarcas prometieron donar a la muni un camión de basura si eran contratados directamente por un año más.

El concejo no aprobó los presupuestos ni las modificaciones necesarias, entonces estamos sin recurso. Plata sí hay, pero necesitábamos esa aprobación que el concejo no hace, porque no quiere aprobar nada”, sentenció el alcalde.