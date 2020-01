Fiscalía desestimó causa contra candidato a vicealcaldía de Nicoya que mantiene relación impropia con menor de edad

La Fiscalía de Nicoya solicitó la desestimación de la investigación contra el candidato a segundo vicealcalde por el Partido de Integración Nacional (PIN), Diego Alejandro Ramírez Nuñez, por falta de pruebas.

“La persona ofendida se negó a declarar y relatar los hechos, lo cual imposibilitó la obtención de mayor evidencia”, especificó la mañana de este miércoles 22 de enero el Ministerio Público.

La causa ingresó a la Fiscalía el 26 de noviembre del 2019 y fue desestimada el 16 de enero de este año. Ese mismo día, este medio recibió la información del Ministerio Público con todas las causas penales de los aspirantes a alcaldes y vicealcaldes por la Municipalidad de Nicoya, por lo que la primera publicación omitió el detalle de la desestimación de la causa.

Este medio no recibió ninguna actualización del caso hasta que los candidatos indicaron que el caso estaba desestimado. A raíz de una nueva consulta de este medio, el Ministerio Público corroboró que solicitaron esa desestimación pero que el juzgado aún no la ha aceptado.

Sin embargo, el candidato sí mantiene una relación impropia con una menor de edad de 16 años, según corroboró él mismo. De acuerdo con la Ley No. 9406, conocida como ley de relaciones impropias, una relación de este tipo puede ser penada con cárcel cuando la víctima tenga entre 15 y 17 años y el victimario sea siete años mayor que ella en edad o más.

Ramírez, de 23 años, admitió que su actual pareja es una joven de 16 años. Este medio se reserva el nombre de la menor para proteger su imagen. Según consta en el registro civil, ambos tienen una hija en común de siete meses.

El candidato aseguró que ni la menor ni sus familiares denunciaron el caso, sino que fue parte del protocolo que sigue el hospital al que la joven asistió para atender su embarazo y parto.

Ante la revelación realizada por La Voz de Guanacaste, el presidente y diputado del PIN, Walter Muñoz dijo que visitará Nicoya el viernes 24 de enero para tomar decisiones sobre la situación.

Muñoz confirmó que conoce de la relación impropia que el aspirante mantiene con la joven y afirmó que la sede central del partido aconsejó a la fórmula de Nicoya que separe a Ramírez de la campaña mientras se investigan los hechos.

Me parece que él debe de retirarse momentáneamente hasta que se aclaren los hechos, para que no haya ningún problema desde el punto de vista de la papeleta. El PIN Central no lo ha solicitado directamente, pero nos parece recomendable”, enfatizó.