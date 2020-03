Gerente general del aeropuerto: “Daniel Oduber va a ver disminuidas sus llegadas internacionales en un 95%”

En los próximos 26 días, ningún turista podrá ingresar a Costa Rica. Desde ya, el gerente general del aeropuerto Daniel Oduber, César Jaramillo, lanza su primera proyección: “vamos a ver disminuida las llegadas internacionales en un 95%”.

¿La razón?, la mayor cantidad de vuelos que ingresan al aeropuerto en Liberia lo hacen con pasajeros internacionales. Solo el 5% restante son costarricenses o residentes que ingresan al país por ese puerto de entrada.

“Pero el aeropuerto sigue abierto”, dice de forma enfática Jaramillo. Es decir, cualquier extranjero o nacional que quiera salir del país lo puede hacer. Y cualquier costarricense que quiera ingresar, también.

La mañana de este lunes, el gobierno de Costa Rica firmó un decreto de Estado de Emergencia que restringe el ingreso de extranjeros al país con el objetivo de evitar una propagación masiva del Coronavirus (Covid -19).

A continuación te explicamos qué significa un cierre de fronteras para Costa Rica y cómo afectaría la operación de los dos puertos de entrada ubicados en la provincia de Guanacaste: el Daniel Oduber y Peñas Blancas:

1. ¿Cuánto tiempo durará la medida de cierre de fronteras?

El gobierno establece mediante decreto que el cierre de fronteras será desde este miércoles 18 de marzo a partir de las 23:59 y hasta las 23:59 del domingo 12 de abril del 2020. Son 26 días en total.

2. ¿Qué fronteras contempla la medida?

Todas las fronteras del país: aéreas, terrestres y marítimas. En Guanacaste tenemos dos fronteras que deben acatar la orden: el puerto fronterizo terrestre de Peñas Blancas y el puerto aéreo en Liberia (Aeropuerto Internacional Daniel Oduber).

3. ¿Qué establece el decreto?

El decreto prohíbe el ingreso de extranjeros al país y solo permitirá el ingreso de costarricenses y residentes en ese periodo de tiempo. Además, establece algunas excepciones para el siguiente grupo de personas: tripulaciones de transporte aéreo, comercio, suministros y diplomáticos (personal de entidades gubernamentales de otros países del mundo).

4. Si soy costarricense y quiero regresar al país, ¿lo puedo hacer?

Sí, pero los costarricenses y residentes que ingresen al país tendrán que realizar un aislamiento preventivo obligatorio por 14 días, preferiblemente, en su lugar de residencia. Al ingresar, los oficiales de migración entregarán a la persona costarricense o residente una orden sanitaria que obliga a acatar la medida.

Los costarricenses van a tener la oportunidad de regresar a nuestro país de forma ordenada”, dijo la ministra de turismo, María Amalia Revelo.

5. ¿Debo utilizar algún tipo de transporte especial del aeropuerto hacia mi lugar de residencia?

No. Sin embargo, las autoridades de Salud recomiendan utilizar algún tipo de transporte privado para evitar aglomeraciones. Si puede ser un vehículo particular, mejor.

6. ¿Por qué son 14 días de cuarentena?

El viceministro de Salud, Denis Angulo, explicó a este medio que es el tiempo prudente para saber si una persona llegará a presentar algún síntoma del Coronavirus. “Podría presentar algún síntoma en el día 2 o en el día 14. Si eso sucede, la persona debe reportarse con Salud para comenzar a hacer los estudios”, dijo. Pasado ese tiempo, y si no reporta ningún síntoma, la persona podrá abandonar el estado de cuarentena.

7. Si soy tico, ¿tengo alguna restricción de salida?

No. Las fronteras siguen abiertas para cualquier persona que quiera salir del país. Eso sí, el ministro de Salud, Daniel Salas hizo un llamado a los nacionales a cancelar sus viajes.

Repito: no hay restricción de salida, pero hago un llamado vehemente a que no salgamos del país. En la medida de lo posible, quedémonos en casa”, señaló el jerarca.

8. Si soy extranjero y quiero salir de Costa Rica ¿tengo alguna limitación?

No. Cualquier persona, no importa si es extranjero, podrá salir del país en el momento que lo requiera por cualquiera de las fronteras costarricenses. Pero no podrá volver hasta pasado el tiempo de restricción.

9. ¿Esta directriz de Costa Rica ya la saben todos los países del mundo?

Sí. El Gobierno hizo el anuncio a través de la Cancillería.

10. ¿Qué pasa con los vuelos que hacen escala en Costa Rica?

Los vuelos con pasajeros que ingresen al país en modo de “tránsito” podrán hacerlo según la directriz del gobierno. Es decir, Costa Rica seguirá funcionando como un punto de escala – conexión con otras partes del mundo, por el momento.

11. Si soy residente y viajo con familiares que no son residentes, ¿pueden ingresar conmigo?

Solo podrán hacerlo si los integrantes de su familia son costarricenses o residentes.

La directriz es clara. No ingresan extranjeros no importa el parentesco”, comentó el viceministro de Salud, Denis Angulo.

12. ¿Y la Semana Santa?

Efectivamente, las fechas de restricción giradas por la directriz incluyen la Semana Santa (hasta el Domingo Santo inclusive). La celebración religiosa no anula las medidas anunciadas por el gobierno.

13. ¿Qué pasa con el flujo migratorio con Nicaragua?

El puesto fronterizo de Peñas Blancas también debe cumplir con el lineamiento de prohibir el ingreso a extranjeros. Entre nuestro país y Nicaragua o Panamá, el gobierno aseguró que solo estará permitido el flujo de mercadería y de personas costarricenses y residentes.

14. ¿Cómo se prepara el aeropuerto Daniel Oduber para acatar las medidas del gobierno?

El gerente general del aeropuerto, César Jaramillo, aseguró que el aeropuerto sigue abierto y que a partir de la directriz lo normal es que los aviones lleguen con pocos pasajeros y salgan con muchos pasajeros.

Vamos a tener aviones llegando para atender la salida de pasajeros y luego vendrán días donde el tráfico sea muy bajo”, comentó.

A futuro, el gerente aseguró que “es cuestión de ver cómo se comporta el virus. No tenemos una proyección ni buena ni mala para el aeropuerto”, dijo. “Resuelto el problema de pandemia a nivel nacional muy probable el flujo se recupere, si es lento o rápido nadie lo sabe”, concluyó.

El gerente agregó que la baja en el tráfico aéreo no se traducirá en despidos para el personal que labora en el aeropuerto.