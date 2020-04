Guanacaste es la primera provincia con todos sus pacientes covid-19 recuperados

This post is also available in: English

Los 13 pacientes con covid-19 en Guanacaste ya están recuperados. De esta forma, la provincia es la primera del país libre de pacientes confirmados con el nuevo coronavirus, desde que empezó a circular en el país el 6 de marzo.

El paciente que faltaba ser dado de alta en Nicoya hoy ya se reporta como recuperado en las estadísticas de Salud. Los dos pacientes de Carrillo aún no se reflejan como recuperados, pero la directora del área rectora de salud de ese cantón, Suseth Rodríguez, y el director regional de la Salud, Enrique Jiménez, confirmaron que ya fueron dados de alta.

Esto no significa que el virus ya no circule en la provincia o que no vuelva a reportarse un paciente contagiado, porque siempre existe la posibilidad de que aparezca un nuevo caso o que alguien no presente síntomas, explicó a La Voz de Guanacaste el director regional de la Salud, Enrique Jiménez.

Agregó que las áreas de rectoras de salud continúan dándole seguimiento a personas sospechosas. No precisaba el dato de cuántas son actualmente. Sí indicó que, al miércoles 22 de abril, Salud ha aplicado un total de 333 pruebas en toda la provincia.

Hay muchos susceptibles, que no tienen defensas, entonces pueden contraer el virus rápidamente y propagarlo de manera exponencial”, dijo Jiménez.

«La gente anda como si ya esto hubiera pasado, pero está lejos de terminar”, agregó.

Hay áreas de salud que no tienen casos sospechosos activos. Por ejemplo, la directora a.i. del Área Rectora de Salud de Carrillo, Suseth Rodríguez, dijo el lunes 20 de abril que en ese momento no tenían ningún caso sospechoso ni personas en aislamiento (a inicios de abril, esa área mantenía 21 personas en aislamiento domiciliar).

Eso sí, seguimos con la exhaustiva búsqueda epidemiológica y la vigilancia respectiva”, aseguró.

Para detectar casos, el país también tiene un protocolo de vigilancia centinela activo. Esa estrategia del Ministerio de Salud busca detectar qué virus respiratorios están circulando en la población.

Para ello, los “sitios centinela” toman muestras a personas con síntomas de infecciones respiratorias cada semana y los envían al Instituto Costarricense de Investigación y Enseñanza en Nutrición y Salud (Inciensa). En Guanacaste hay dos sitios centinela: el hospital de Liberia y el Área de Salud de La Cruz.

La semana pasada, por ejemplo, los sitios centinela de todo el país enviaron un total de 141 muestras. Ninguna dio positiva con el nuevo coronavirus. La meta del ministerio es recolectar 210 muestras semanales.

[Las muestras permiten saber si] además de la influenza está circulando el covid-19, y que no se haya detectado, tomando en consideración que hay personas que no presentan todos los síntomas”, explicó Salas el 6 de abril en la conferencia diaria.

La evolución de casos

La primera persona contagiada en la provincia fue una estadounidense de 70 años, residente en Santa Cruz que había viajado a su país natal. Su contagio se reportó el 8 de marzo, dos días después del primer caso positivo de covid-19 en el país.

El 15 de marzo se sumaron dos: una adolescente de 16 años y un funcionario del Hospital de La Anexión de Nicoya. Ambos habían viajado recientemente a Estados Unidos.

En el hospital de Nicoya hubo un total de tres funcionarios contagiados, dijo el presidente de la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS) Román Macaya el 6 de abril.

De hecho, al lunes 20 de abril, 133 funcionarios de la CCSS en el país habían resultado positivos por covid-19, 20% de todos los casos confirmados a ese día. La mayoría contrajo el virus por un colega, dijo Macaya en conferencia.

21días sin reportar nuevos casos confirmados

Otro médico en la provincia, funcionario del Hospital privado San Rafael Arcángel de Liberia, se contagió en su lugar de trabajo cuando atendió a un paciente que tenía el virus, informó el director del centro hospitalario, Walbin Sánchez en Facebook.

El último caso en la provincia [también recuperado] apareció el 3 de abril en el cantón de Hojancha. Es decir, Guanacaste tiene 21 días sin reportar nuevos casos por covid-19.

Discordancia en los datos

Jiménez dijo que desconoce a qué se debe el desfase de información entre los datos locales y lo que reporta Salud a nivel nacional.

La diferencia en los datos nacionales y locales ya había ocurrido cuando la Municipalidad de Nicoya publicó que el cantón tenía dos de cuatro casos recuperados, pero no se reflejaban en el reporte diario del Ministerio de Salud. Lo mismo sucedió cuando el hospital en el que labora el funcionario contagiado en Liberia anunció su recuperación pero los datos de Salud no lo reportaban todavía.

A este viernes 24 de abril el país suma 687 casos confirmados, 216 recuperados y seis personas fallecidas.

Colaboró la periodista Marcela Cantero