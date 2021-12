El Instituto Costarricense del Deporte y la Recreación (Icoder) acusó a la Municipalidad de Nicoya de usar una donación de ₡400 millones en obras no autorizadas. Ambas partes firmaron un acuerdo en diciembre del 2020 para invertir el dinero en reparaciones del polideportivo del cantón.

Así lo indican los documentos que la jefa del Departamento de Gestión de Instalaciones del Icoder Marcela Centeno Leal entregó a La Voz de Guanacaste.

Por esta razón, la institución solicitó el 14 de diciembre la devolución del dinero. Esto podría paralizar las mejoras en el centro deportivo que los nicoyanos han esperado por años.

La muni tiene hasta el 27 de diciembre para hacer la devolución. De lo contrario, la institución entrará a un proceso legal en contra del gobierno local.

El oficio ICODER-DGI-386-12-2021 del expediente N. 372-12-2020 lo especifica de esta forma:

«Esta Administración mantiene la solicitud de devolución de los recursos a la Municipalidad de Nicoya por un monto de ₡400 millones. Se solicita en un plazo de diez días hábiles presentar propuesta para la devolución. Pasado este plazo, dado que no se presentó solicitud de revocatoria en el plazo correspondiente, de no haber respuesta, se estaría trasladando el expediente a la Asesoría Legal para la realización del correspondiente cobro judicial”.

Plan de la municipalidad presentó irregularidades

En diciembre del 2020 la municipalidad y el Icoder firmaron un convenio para reparar las instalaciones del polideportivo del cantón. Ambas instituciones venían gestionando la alianza desde mediados de ese año.

Entre las reparaciones acordadas estaban: recarpeteo de la pista de atletismo, sustitución de drenajes de la pista, mejoras en el drenaje, sustitución del suelo de la cancha de fútbol, colocación de gramilla de la cancha, construcción de malla y techado en graderías, construcción de muro de gaviones en la pista de atletismo, reparaciones varias en la piscina y reparaciones varias en el gimnasio.

No obstante, los documentos muestran que el gobierno local facturó rubros que no estaban contemplados en el acuerdo, como la inversión de ₡123 millones para colocar material sintético en la pista de atletismo del polideportivo, que es diferente al recarpeteo que estaba contemplado.

Además, según una evaluación del Icoder, dicha obra no presentaba “avances reales” con respecto al cobro de la municipalidad.

Un año después de la firma del convenio, la muni tampoco había designado licitaciones para la reconstrucción de drenajes internos y externos de la pista de atletismo ni para la compra e instalación de una bomba nueva de la piscina principal. De esa forma, la administración nicoyana incumplió el cronograma de reparaciones aprobado por el Icoder en un principio.

El Icoder también acusó al gobierno local de incumplir con los procesos de construcción según los parámetros de su institución. La alcaldía autorizó la construcción de un muro de gaviones en mayo, pero los permisos para la obra fueron aprobados por el departamento de construcción hasta noviembre.

El proceso de esta construcción tampoco fue aprobado ni notificado a los funcionarios del Icoder, según el expediente.

Por estas razones es que el Icoder está solicitando el reintegro total del acuerdo. Así lo específica el reglamento de adquisiciones del Icoder en el artículo 16:

«Cuando en el dictamen de la revisión de los informes de avance o el informe de liquidación se identifiquen gastos que no fueron autorizados por el ICODER, que no se reflejen en el Plan de Trabajo y Presupuesto aprobados (…) el sujeto público o privado deberá reintegrar al ICODER el monto correspondiente a ese rubro, lo cual deberá efectuar dentro de los diez días hábiles posteriores al comunicado oficial. En caso que el sujeto público o privado no atienda la devolución, se agotará la vía administrativa y de no recuperarse el monto de la devolución, se recurrirá a la vía judicial”.

La jefa del Departamento de Gestión de Instalaciones del Icoder, Marcela Centeno Leal, sentenció que no puede referirse más a fondo sobre el tema debido al estado del proceso. «Mi labor como funcionaria pública se cumplió al emitir la documentación correspondiente y dar seguimiento a la fiscalización por medio de la Unidad de Obras», indicó Centeno.

Alcalde niega acusaciones del Icoder

La Voz de Guanacaste quiso conversar con el alcalde del cantón Carlos Armando Martínez sobre la documentación del Icoder. Sin embargo, sólo recibimos un comunicado de prensa señalando el tema como “rumores” e “información tendenciosa”.

El proyecto de remodelación [del polideportivo] aún se encuentra en plena ejecución (…) En cuanto a algunas inconsistencias que pudieran haberse encontrado en el proceso de ejecución de la obra, esto es parte de la naturaleza misma de todo proceso constructivo”, sentenció el funcionario en el comunicado.

“Desmentimos todo rumor, insinuación e información tendenciosa que se ha hecho circular entre la población para tratar de empañar la obra”, siguió.

Por el contrario, los documentos del Icoder especifican que por ahora la municipalidad deberá devolver el dinero completo del convenio sin más apelación. El jefe de la Unidad de Obras del Icoder Kenneth Sevilla le recalcó al alcalde Martínez, en un documento del 14 de diciembre, que pudo apelar a la solicitud de devolución del dinero, sin embargo, la municipalidad no hizo dicho proceso adecuadamente.

«Se recalca a la municipalidad que tuvo la oportunidad, como garantía constitucional del debido proceso, de presentar recurso de revocatoria ante esta instancia y de apelación ante la Dirección Nacional del Deporte y la Recreación, sin embargo, la municipalidad no lo hizo oportunamente”, sentenció el documento.

La Voz de Guanacaste solicitó comentarios sobre este tema al presidente del Comité Cantonal de Deportes de Nicoya (CCDRN), Julio Briceño. Briceño también trabajó como asesor del proyecto del polideportivo, según lo indicó el alcalde en un oficio al Icoder el pasado 20 de octubre.

Bajo ese entendido [de la devolución del presupuesto] y viendo lo que está haciendo la municipalidad, pues no queda más que continuar con las obras [que ya están siendo trabajadas]. Ojalá esperando que resuelvan pronto las cosas y terminen al menos los contratos que ya están vigentes”, afirmó Briceño.

Briceño también dijo que es posible “seguir usando la donación para las reparaciones”, pues según él, la institución deportiva “recomendó la devolución” y no la exigió. No obstante, el departamento de prensa del Icoder sentenció a este medio el 16 de diciembre que la solicitud del dinero es “final e irrevocable”.

Municipalidad con investigación en curso

En el comunicado el alcalde Martínez dijo que “existe un órgano disciplinario abierto contra algunos funcionarios” con respecto a las irregularidades de la obra, pero como es una causa activa dijo que no puede dar más detalles sobre el tema.

Así también lo mencionó el jerarca en un oficio enviado al Icoder el 20 de octubre. Martínez reconoció que su institución cometió “errores técnicos” en algunas de las obras del polideportivo, pero que además está investigando a la empresa encargada de los proyectos, Superficies de Centroamérica y al coordinador de Control Constructivo y Obra Pública, Josué Ruíz, por dichas irregularidades.

«Se está instaurando un procedimiento de responsabilidad contractual a la empresa Superficies de Centroamérica, dado que se determinó que los pagos recibidos no corresponden al avance de las obras. (…) al ser puesto en conocimiento de estas irregularidades, estamos procediendo a ejercer la potestad disciplinaria, en donde hemos separado del conocimiento técnico al Ingeniero Ruiz”, dijo el jerarca.

Fuente: AM-2054-10-2021 | documento proporcionado por IcoderLa Voz de Guanacaste contactó al ingeniero Ruiz para conocer su versión sobre las acusaciones, no obstante afirmó que debido a que está dentro de un proceso de investigación no puede dar declaraciones sobre el tema.