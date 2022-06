Jaime Gamboa, de Malpaís, y tres razones para donar hoy a La Voz de Guanacaste

El compositor y músico Jaime Gamboa, del reconocido grupo nacional Malpaís, participará la noche de este martes 21 de junio en el programa Quién Quiere Ser Millonario, de Teletica, como invitado especial por el día de la Fiesta de la Música.

El autor de canciones como Boceto para Esperanza e Hila y Reta decidió donarle a La Voz de Guanacaste lo que gane con su participación en la «silla caliente».

Esta tarde le preguntamos por qué decidió hacerlo y su respuesta ha sido tan emotiva para todo nuestro equipo, que hemos decidido compartirla textualmente aquí:

Soy fan declarado de La Voz de Guanacaste desde que nació. Yo soy de los que consumo información en línea y me he vuelto bastante crítico porque hay mucha basura, mucha desinformación, mucha gente que repite lo que llega de otros lados o que hace refritos. Uno agradece un medio serio, que se toma en serio su trabajo, que lo hace con cariño, con talento, que en las entrevistas profundizan, que estudian.

No hay nada peor que llegue una persona a entrevistarte y no sabe quién sos y no sabe qué hacés. Ese respeto que tienen los y las periodistas de La Voz de Guanacaste por su trabajo, por el público y por la gente a la que entrevistan me parece muy valioso. Luego la visión y la creatividad que tienen para elaborar sus reportajes, la profundidad, buscan realmente fuentes ricas, fuentes que eduquen, que traigan una visión diferente. Y no solo buscan la fuente sino que elaboran con mucho cuidado, con la visión de que el periodismo tiene que ser agradable, educativo y abrir los ojos de la gente.

Y no solo buscan la fuente sino que elaboran con mucho cuidado, con la visión de que el periodismo tiene que ser agradable, educativo y abrir los ojos de la gente.

Así que bueno… ¡qué más razones! además de que (en La Voz) toman como centro y como eje a mi amada provincia de Guanacaste, en la que no nací pero de la cual yo me he declarado ciudadano porque me da la gana. Así lo hizo mi abuelo hace 50 años o más, que venía de Bielorrusia y recorrió medio mundo para llegar ahí y convertirse en un nicoyano. Así que bueno, yo también, con el mismo derecho que él, me declaro guanacasteco. Y todo eso se junta para que yo haya decidido apoyar a La Voz de Guanacaste.

Acompañanos en nuestras redes sociales a partir de las 8 p. m. para echarle porras a Jaime en su participación. ¡Nosotros y nosotras estamos desde ya cruzando dedos!

Y si vos también querés fortalecer el periodismo que hacemos, recordá que podés donar a nuestro Sinpe móvil al 8740-2648.

Te dejamos algunas razones adicionales para hacer tu donación hoy:

Reinvertimos el dinero que nos donás en hacer el mejor periodismo de derechos humanos en Costa Rica: investigaciones de alto impacto en las comunidades, historias que sobrepasan los límites de un medio local, productos hechos con calidad y estética merecedoras de premios nacionales e internacionales.

Te recomendamos leer algunas de ellas acá: Niñez migrante: ¿cómo es crecer sin papeles en un país en el que no naciste?

–8 mujeres pioneras en Guanacaste: este es un homenaje por abrir el camino por la igualdad

-Costa Rica y Nicaragua: la frontera dibujada por el COVID-19

-Esclavizados lejos de casa: la historia de chorotegas que no regresaron

-Niñez migrante: ¿Cómo es vivir sin papeles en un país en el que no naciste?

Nuestro periodismo escucha a las comunidades allí donde estén, en medio de sus preocupaciones por la sequía o la inundación, cuando viven violencia y cuando encuentran soluciones replicables. No somos su voz, sino su altavoz para hacerse escuchar por autoridades y líderes nacionales.

Estos son algunos ejemplos de cómo escuchamos a las comunidades:

–La hazaña de Hojancha, el pueblo que perdió su bosque

–Cinco mujeres denuncian agresiones sexuales en fiestas nocturnas en Nosara y su seguimiento: Fuerza Pública incumplió promesas para atender agresiones sexuales en Nosara

–Brasilito: la comunidad con estudiantes que no conocen la escuela

Enriquecer el periodismo es también fortalecer la democracia. Cada vez más, los medios locales se convierten en un pilar fundamental para representar a poblaciones que raramente aparecen en otros canales. La población que se siente identificada con lo que lee es más propensa a usarla para tomar mejores decisiones, no solo cotidianas sino también políticas.

Estas son tres notas que han tenido un alto impacto en nuestra población:

-Mayores inversionistas de Papagayo refugiaron dinero y transacciones en paraísos fiscales

-Funcionario municipal realizó gestiones “a favor” del dueño de una construcción ilegal en Garza de Nosara

–Candidato por el PIN que mantiene relación impropia con adolescente renuncia a la campaña electoral