La travesía de una caja de zapatos cargada de fotos e inclusividad

Ya perdí la cuenta de las veces que he refrescado la página, siempre con el mismo mensaje como resultado: “intento fallido de distribución”. Esto no puede estar pasando, en ese paquete no solo van fotos impresas y negativos, sino también las fotos favoritas de María Luisa, las que había escogido para que le imprimiera y que juré recibiría aquel sábado.

A ella, y a otros 13 muchachos y muchachas de la Asociación Nicoyana de Personas con Discapacidad (Asoniped) tuve la dicha de conocer en setiembre, cuando después de meses de planificación pudimos compartir de manera segura durante su primer “Taller de Fotografía Inclusivo: descubre el arte que hay en ti en un clic”.

Es poco conocido en nuestro país, pero está documentado que la fotografía es una poderosa herramienta de apoyo en los procesos de aprendizaje, en especial cuando se trata de comunidades marginadas. Así es como el programa Literacy Through Photography (LTP) ha impulsado a cientos de jóvenes en otros países a explorar el mundo desde el visor de una cámara, usando este arte como medio para mejorar su expresión verbal y escrita.

Mientras doy seguimiento al envío de nuevo, con el mismo resultado, me pregunto cómo se puede perder una caja de zapatos café que pesa casi dos kilos, y que brilla por la cantidad de cinta adhesiva que usé para cerrarla. Ante la falta de respuesta de Correos de Costa Rica, ya resignado, recurrí a dejar mi último berreo en redes sociales, etiquetando a la empresa como quien se hubiese robado la navidad, de todas formas estamos en diciembre y el paquete ya debía estar en Nicoya. El material que lleva adentro será el protagonista de la actividad de cierre de periodo de la Asociación, el sábado 12 de diciembre.

No se trataba solo de fotos en una caja. A cada participante del taller le entregamos también un pequeño cuaderno con su nombre y una cámara desechable para que, con los 27 cuadros de esta, hicieran un diario fotográfico; las imágenes que capturaron también iban impresas de regreso en la caja. En estos diarios estaban sus historias, pero ahora cual botellas con mensajes perdidos en un mar, quién sabe en dónde están.

Lo bonito de estos talleres es que se le da la oportunidad a quien participa de que pierda un poco el temor de explorar y que tenga una herramienta que les permita expresarse”, Guillermo Barquero, fotógrafo.

Gracias a los diarios pude ver y entender que Alberth atesora la esquina donde están las suculentas que eran de su hermanita ya fallecida, el amor de Juan por su abuelo y por el río que pasa por su casa y el gusto por salir a pasear de Ashly; decenas de momentos que dejan entrever la vida desde su perspectiva, un arte puro sin poses ni influencias.

No sabía qué más decirle a Patricia, administradora de Asoniped, quien por su lado también le reclamaba a los funcionarios de la sucursal de Nicoya el extravío de la caja. Acostumbrada a enfrentar cientos de barreras en su gestión por visibilizar a sus muchachos y muchachas, me decía que estuviera tranquilo, ella les diría que dejaríamos la actividad para el año entrante.

Al final de la tarde del viernes sucedió lo impensable, Correos había leído mi queja y en pocos minutos estaba al teléfono con Giovanni del área de logística, quien aceptó el error cometido y se dedicó a ubicar la caja de zapatos y a enviarla durante esa misma noche para que a las ocho de la mañana del sábado pudiera ser retirada… y así sucedió, cual milagro de navidad.

Cuando veo las fotos del taller pienso que cada persona desde sus posibilidades debería pensar en cómo promover la inclusión de personas con discapacidad en todos los ámbitos de la sociedad, lo único que piden es una oportunidad para demostrar de lo que son capaces.

Tengamos presente que según la Encuesta Nacional sobre Discapacidad (2018) en el país un 18% de personas mayores de 18 años tienen alguna discapacidad, de las cuales 61% son mujeres y 39% son hombres. No perdamos el valor que pueden agregar a nuestro país.

Estas son algunas de las fotos tomadas por los y las participantes del taller: