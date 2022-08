¿Es normal que haya un león marino en Nosara?

El 12 de agosto, Luis José Venegas recibió un mensaje de un amigo suyo que trabaja en Nosara quien le contó que en la costa habían visto un león marino. Al día siguiente emprendió un viaje desde Nandayure hasta Nosara para capturarlo en el lente de su cámara.

Venegas dedica su tiempo libre a fotografiar fauna silvestre, pero nunca había visto ni tomado fotos de un león marino. “Yo viví seis años en Nosara [entre el 2015 y el 2021] y en esos seis años, una vez vieron a un individuo que estuvo muy poco. Ese no logré fotografiarlo”, relata.

Como él, varias personas han mostrado asombro por ese león marino que desde hace unos dos o tres meses se pasea entre las rocas y el mar de playa Peladas, en Nosara, según el guardavidas de los Bomberos de Nosara Eduardo Orias.

Desde el puesto en playa Guiones, monitorean con sus binoculares si sigue o no ahí. Orias además asegura que él tampoco había visto uno en los dos años que lleva trabajando en la playa.

Esta no es la primera vez que un león marino visita la costa del Pacífico de Costa Rica.

Según el biólogo marino y experto en mamíferos José David Palacios, estos animales llegan impulsados por las corrientes marinas y porque buscan alimentarse y descansar. Palacios describe las corrientes como “pistas de agua que van en una dirección establecida”.

Es probable que estos animales ingresen a la corriente Humboldt, que rodea las Islas Galápagos por Ecuador, y se desplacen en la dirección en que esta se mueve, hacia el noroeste. Hasta que buscan moverse a las costas para encontrar comida.

Según él, los animales que aparecen en las costas del país son juveniles, porque normalmente no conocen bien las zonas de alimentación usuales de su especie. “Entonces algunos animales van a estar perdidos y van a aparecer a lo largo de la costa”, explicó.

A eso se suma el calentamiento del mar, como consecuencia del cambio climático. “Se cree que por el calentamiento de las aguas, ellos tienen que buscar el alimento y tienden a desplazarse más”.

De hecho, según Palacios, en años en que el Fenómeno del Niño ha sido más fuerte, ha habido mayor reporte de lobos marinos en Costa Rica.

Una visita cada vez más común

Según reportes del Parque Nacional Marino del Pacífico, al sur del país, desde el 2010 se reportan con mayor frecuencia el avistamiento de estos animales en las costas del país.

De hecho, desde ese año, Palacios y la veterinaria Gabriela Hernández monitorean la aparición de estos animales. Entre el 2010 y el 2020 contabilizaron 17 animales desde Cuajiniquil en La Cruz de Guanacaste hasta Pavones de Puntarenas. Esperan publicar su estudio el próximo año.

Según el experto, en el país se han visto dos especies: el lobo fino de Galápagos y el lobo marino de Galápagos.

“Las playas rocosas son las preferidas para descansar y la alimentación normalmente se da en las noches”, comenta.

Desde hace ya algunos años aparecen entre cuatro y cinco individuos al año, aunque no se puede saber con certeza si uno solo visita varios lugares, añade Palacios.

“Y ya no es raro porque todos los años pasa”, explica, y agrega que con fenómenos del niño cada vez más pronunciados, es probable que se presenten más frecuentemente no solo en Costa Rica, sino también en Panamá, Colombia y otras zonas costeras.

Para el biólogo marino, sería innovador dar seguimiento a los patrones de movimiento de estos animales, para entender qué están haciendo en Costa Rica y cuál es el uso del hábitat en zonas costeras cuando están en el país. También para determinar si un individuo visita varias costas del país. Para ello habría que hacerles un marcaje.

“También sería muy interesante tomarles muestras para hacer estudios de genética”, considera el experto.

La hipótesis es que ellos vienen de Galápagos porque es la población más cercana para Costa Rica, pero puede ser también que en algún momento un individuo venga de la población que está más al norte [en California]”.

El subdirector del Área de Conservación Tempisque (ACT) Maricio Méndez detalló que la institución no está haciendo un monitoreo oficial de la aparición de estos animales.

Desde su punto de vista, los reportes esporádicos no son suficientes como para iniciar una investigación formal. “Lo mejor que se puede hacer con la vida silvestre es no molestarla. Si hay uno vivo y se va a morir, es mejor dejarlo morir. Si alguien lo intenta capturar le vamos a decir que no lo capture, es mejor no hacerlo”, dice.

¿Qué hacer si veo un león marino?

Primero, seguí las siguientes instrucciones para resguardar tu vida y la del animal:

Mantené la calma No te acerqués a menos de 10 metros No hagás ruidos Si el individuo se está desplazando en la playa, no interumpás su rumbo

También podés colaborar recopilando información y compartiéndola con José David Palacios al teléfono 8489-2173 o con Gabriela Hernández al 8893-7609. Juntos continúan analizando las visitas de estos individuos.

¿Qué recopilar?