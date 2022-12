Liberia: ¿Por qué sigue cerrado el parque Mario Cañas?

Liberia no tuvo el parque central Mario Cañas Ruiz abierto ni para el 25 de julio, ni lo tendrá para esta Navidad. Ahora nadie tiene certeza de su reapertura para las próximas fiestas cívicas.

El martes 13 de diciembre, el alcalde Luis Gerardo Castañeda firmó una suspensión del contrato con la empresa encargada de las obras, Remodelaciones y Construcciones Sym S. A, justificando que “la empresa ha incurrido en supuesto incumplimiento contractual”.

Ahora, la municipalidad debe esperar una resolución por parte del Tribunal Contencioso Administrativo, entidad que debe emitir un criterio sobre el proceso de finalización del contrato.

Para las y los liberianos e incluso para el Concejo Municipal de Liberia ha sido una encrucijada entender lo que está ocurriendo entre los pasillos municipales, pues el alcalde Luis Gerardo Castañeda ha sido escueto en dar explicaciones, tanto en las sesiones municipales como frente a los medios.

Tras la firma de la suspensión del contrato, uno de los ingenieros de la obra de parte de la empresa, David Campos, asistió a la última sesión extraordinaria del concejo el miércoles 14 de diciembre.

¿Cuál es la versión de la empresa, cuál la del alcalde y qué pasará ahora? En La Voz reunimos seis puntos que debés saber para entender el conflicto.

La contratación

La Municipalidad de Liberia abrió el concurso para la ejecución de la remodelación del parque en octubre del 2021. Según las ofertas presentadas, la empresa Sym S. A. fue la que cumplió los requisitos del cartel. Ambas partes firmaron el contrato a finales del 2021, por un monto de ¢197 millones.

La muni disponía para este proyecto ¢200 millones, dinero que le ingresa al gobierno local por el impuesto de salida por el Aeropuerto Danial Oduber, según la ley 9156. Esos fondos debían ejecutarse a más tardar junio del 2022, según los compromisos presupuestarios de la muni con la Contraloría General de la República.

La empresa tuvo la orden de inicio del trabajo el 31 de enero del 2022 y debía terminar en 120 días naturales, el 30 de junio, también del 2022, fecha límite también para que la muni le girara fondos a la empresa. Sin embargo, la promesa de finalización del proyecto fue aplazándose paulatinamente.

Los atrasos

Según dijo el ingeniero de la empresa en el concejo, cuando iniciaron las obras en el parque se toparon con situaciones inesperadas. Al iniciar las demoliciones de las losas, encontraron otras dos “capas” viejas que no estaban especificadas en los planos y detalles de la obra.

El ingeniero municipal, Renán Zamora, dijo en una sesión del concejo municipal que en algún momento la empresa también tuvo atrasos por lluvias.

Sin embargo, ambas partes han asegurado que los avances de las obras ya alcanzan un 80%.

¿Por qué detuvieron los trabajos? Sym S. A. alegó en la sesión del concejo del miércoles 14 de diciembre que paralizaron las obras porque la muni le debe una factura de ¢31 millones que, según el contrato, debía pagar en un plazo de 30 días hábiles después de que la emitieron.

Esta inversión era un compromiso presupuestario que la muni debía concluir en junio del 2022. Sin embargo, no lo lograron por los atrasos en las obras y por ende en el pago a la empresa. “La empresa sabía conscientemente que luego del 30 de junio, al ser este un proyecto de compromiso del año 2021, se paraban los giros financieros y retomaban el 30 de noviembre”, dijo el ingeniero Renán Zamora.

Las prórrogas

Según documentos municipales, el gobierno local autorizó una única prórroga para que las obras se extendieran hasta el 31 de julio del 2022. La empresa solicitó otras cinco prórrogas más que, según el alcalde y el ingeniero de la muni, Renán Zamora, ellos nunca avalaron.

Algunos regidores, e incluso la vicealcaldesa Arianna Badilla, han dicho en sesiones del concejo y en redes sociales que el alcalde otorgó las prórrogas de forma verbal, sin respaldo documental, en reuniones que él y otros funcionarios municipales sostuvieron con la empresa constructora.

“Parece que las prórrogas se dieron porque le dijeron ‘muchachita’ [refiriéndose a la representante legal de la empresa] siga siendo, siga trabajando, siga haciendo eso. Eso es lo que se comenta, que con una palmadita en la espalda se le dijo continúen porque yo les doy la prórroga”, dijo el regidor Ricardo Quirós en la sesión del 28 de noviembre.

El ingeniero de la empresa David Campos aseguró en la sesión del 14 de diciembre que “si bien no nos respondieron las solicitudes de prórrogas, eso no quiere decir que no nos las hayan aprobado”. Según él, procedieron con trabajos porque la municipalidad los continuó citando para ver avances y para negociar la fecha de pago pendiente.

“El día [miércoles] 2 de noviembre de este año nos reunimos con el departamento de ingeniería y el alcalde en su despacho y ese día nos dijeron que ya contaban nuevamente con los recursos económicos, con el presupuesto para reactivar el flujo de caja del proyecto”, relató el ingeniero.

En esa reunión, asegura el ingeniero, llegaron al acuerdo de que les pagarían el viernes 11 de noviembre.

“Nos pidieron ese día [miércoles 2 de noviembre], cuando nos dijeron que nos iban a pagar, que no esperáramos que nos entrara el dinero sino que metiéramos personal al parque el lunes [7 de noviembre], cosa que cumplimos. Introdujimos la planilla del personal al parque, ya comenzaron a trabajar nuevamente, toda la semana y la mitad de la siguiente. y cuando vimos que no se cumplió el acuerdo de pago de la factura [pactado para el viernes 11], no pudimos seguir sosteniendo la planilla”, explicó.

La empresa presentó una última solicitud de prórroga el 9 de diciembre, que la muni sí respondió rechazándola.

La plata

En entrevista con La Voz, el alcalde Luis Gerardo Castañeda aseguró que la muni ha girado poco más de ¢140 millones de colones a la empresa Sym S. A. Sin embargo, la compañía y otros oficios municipales evidencian que la muni solo le ha pagado unos ¢80 millones de colones, en seis pagos. El sétimo pago de ¢31 millones continúa pendiente.

Es justo esta sétima cancelación la que empezó la discordia entre las partes. Por temas presupuestarios, la muni debía pagar ese proyecto a más tardar el 30 de junio del 2022. Sin embargo, según el trabajador de Sym S. A., el acuerdo entre la empresa y el gobierno local fue que continuarían trabajando y en un par de meses, cuando de nuevo la muni pudiera girar fondos, pagaría esa factura pendiente. Pero eso nunca sucedió.

“Por el proceso de resolución del contrato, la administración decidió no hacer ese pago”, dijo el ingeniero Renán Zamora en la sesión del concejo del 6 de diciembre.

Sin embargo, según las declaraciones del ingeniero Campos, de Sym S. A., en reuniones en la muni con el departamento de construcción, legal, proveeduría y alcaldía, les prometieron que sí les pagarían la factura que les adeudaban.

“Nosotros no abandonamos el proyecto, sino que hicimos una pausa técnica porque ya no podíamos seguir sosteniendo los compromisos financieros que requiere terminar el parque”, agregó.

Los trabajos

El ingeniero municipal concuerda con el de la empresa en que el avance ha sido de un 80%. “Se logró la excavación de la remoción de la losa, la construcción de la base modular y la chorrea del 75% de las losas de concreto”. Agregó que falta chorrear un tramo de la acera interna del parque y detrás del quiosco.

También dijo que se reconstruyeron las islas internas, que estaban fracturadas, que se construyó un nuevo sistema de riego automatizado y que solo falta por pintar algunos poyos.

Ahora, ¿qué sigue?

El alcalde le dijo a La Voz que ahora él esperará la respuesta del Juzgado Contencioso Administrativo sobre el proceso de suspensión del contrato. Y que, hasta entonces, no seguirá refiriéndose al caso.

En la sesión en la que participó el ingeniero David Campos, el jerarca incluso dijo que se retiraría de la sesión. Sin embargo, el presidente del concejo municipal, Alejandro Morales, le dijo que no podía hacerlo, aunque sí se podía abstener de participar.

Castañeda permaneció sentado sin dar ninguna explicación frente a las declaraciones y molestias de los regidores y el ingeniero de Sym S. A.

El documento de finalización del contrato indica que la muni pagará por seguridad privada para vigilar el inmueble. El alcalde no precisó de dónde saldrían esos fondos.

Los integrantes del concejo municipal manifestaron incluso su inconformidad con que la muni invierta esos recursos.

“¿Usted va a contratar una empresa por 24 horas, que ni siquiera lo hizo para el Camilo Reyes ni para la Gobernación, y ahora la contratará para conservar un zacate? (…) ¿A quién le va a generar ese gasto? A la municipalidad, señor alcalde”, se quejó el regidor Quirós.

El ingeniero municipal y el alcalde han dicho a medios y en sesiones del concejo que la muni se hará cargo de las obras o que podrían adjudicarlas a otra empresa. El ingeniero de la empresa propone que la muni les cancele el pago pendiente y ellos continuarán con la finalización de las obras con las mismas condiciones estipuladas en el contrato inicial: que la muni cancele las facturas 30 días después de emitidas.