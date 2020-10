Lo que debe saber para entender la discusión entre Ponderosa y Sinac

El miércoles 23 de setiembre, el empresario y dueño del parque Ponderosa Adventure Park, David Patey, expresó su malestar en un video porque el Sistema Nacional de Áreas de Conservación (Sinac), del Ministerio de Ambiente y Energía (Minae), le pidió que elaborara un plan de anticoncepción para los animales.

Por orden de la fiscala General Emilia Navas, en junio, el Minae activó un plan de ordenamiento para los sitios de manejo de animales para cumplir con el reglamento y la Ley de Conservación de la Vida Silvestre. Ponderosa es uno de los lugares en los que la institución aplicó cambios.

“Nos pidieron castrar nuestros animales (…) o que los separemos de todos y poner a cada uno en su propia jaula”, dijo Patey.

El empresario aseguró que la medida afectaría su negocio y pondría en riesgo la conservación de los animales, incluidas 15 jirafas cuya especie está en peligro de extinción.

El video desencadenó una serie de comentarios y dudas en redes sociales. Decenas de personas utilizan la frase “Las jirafas importan”, tomando la insignia de la manifestación antirracista “Black lives matter” (Las vidas negras importan). El uso de la frase más emblemática de la gran protesta racial prevalece, pese a que su reconversión ha sido criticada a nivel mundial porque desvía la intención de la lucha social por la que nació.

En La Voz de Guanacaste quisimos responder algunas de las principales dudas alrededor del conflicto entre Sinac y Ponderosa:

¿El Sinac le dijo a Ponderosa que castrara y enjaulara a los animales?

No exactamente. El Sinac le solicitó al dueño cumplir con el reglamento y la Ley de Conservación de Vida Silvestre.

Para ello, Ponderosa debía crear un plan de anticoncepción “para los animales silvestres que manejen en cautiverio (es decir, privados de su libertad)”, según lo estipula el artículo 105 del reglamento.

El director del Área de Conservación Guanacaste (ACG), Alejandro Masís, aseguró que, efectivamente, una de las posibilidades es castrar los animales y otra es separar a las hembras de los machos, sin que esto signifique que los sitios de manejo de vida silvestre deban enjaularlos en espacios reducidos.

La institución también le solicitó al parque modificar las rutas que hacen los carros safari con turistas y prohibir que estos alimenten a los animales o tengan contacto directo con ellos (como en el caso de las fotografías y selfies).

Todas las peticiones responden a dos cosas, por un lado, mantener el bienestar de los animales y su comportamiento lo más silvestre posible, y por otro, velar por la seguridad del visitante”, dijo Masís.

Según el funcionario, de ahora en adelante los turistas verán a los animales a la distancia, “ya sea recorriendo el perímetro de donde están o dentro del recinto, pero siempre con una barrera de por medio”.

Si la jirafa es una especie en peligro de extinción, ¿por qué no reproducirla para conservarla?

Para responder esto, primero debemos adentrarnos en la normativa. Según el artículo 84 del reglamento, el Sinac autoriza a los sitios en cinco categorías de manejo de fauna:

Ponderosa opera bajo la figura de zoológico. Es decir, pueden educar por medio de la exhibición de los animales, pero no deberían reproducirlos para ese fin porque ambas acciones conjuntas no son compatibles con la conservación de las especies.

El artículo 77 del reglamento indica que la reproducción en cautiverio de especies en peligro de extinción se permitirá “cuando se demuestre científicamente que este tipo de manejo apoyará la conservación de estas especies”.

¿Entonces las jirafas que tenemos en Costa Rica sí o sí van a desaparecer?

No necesariamente. Ponderosa podría optar por dos categorías de manejo (zoológico y zoocriadero) para tener algunas especies en exhibición y otras dedicadas a la reproducción. “Si hay un interés por la especie, por el banco genético (almacenamiento y estudio del ADN de las especies), la opción es tener una camada de jirafas que son para ese fin y que no están en exhibición”, dijo el director del ACG, en una entrevista en Teletica.com.

Sin embargo, para que el parque opte por ese camino, debe adscribirse a un proyecto de conservación.

“(Necesita) estar en un programa y certificado para que de verdad esté aportando al futuro de la conservación de la especie. Pero en este momento esas jirafas no aportan nada. Genéticamente tampoco. No es cierto que están salvando a la especie ni vayan a salvarla”, le dijo Laura Porras, investigadora del Instituto de Conservación y Manejo de Vida Silvestre de la Universidad Nacional (UNA), al medio digital Ameliarueda.com.

Patey le dijo a ese medio que el parque no está suscrito a un proyecto porque no han tenido “la cantidad de animales todavía para poder hacerlo. Pero tenemos conversaciones con otros zoológicos en Guatemala y México”.

En el zoológico hay 15 jirafas, 14 de ellas nacieron en cautiverio dentro del parque, según declaraciones de Patey.

Si Ponderosa ha reproducido por años las jirafas, ¿por qué hasta ahora lo quieren prohibir?

Lo que modificó las condiciones en las que operan los centros con animales silvestres fue la publicación del reglamento de la Ley de Conservación de Vida Silvestre, en el 2017.

Desde ese entonces, el Sinac debía apoyar a los sitios para que en seis meses presentaran un plan de acción con los cambios que exigía el reglamento y, según Patey y Masís, así lo están haciendo en algunos puntos desde entonces.

Si el reglamento entró en vigencia en 2017, ¿por qué hasta ahora el Sinac vela por su aplicación?

A finales de mayo de este 2020, la fiscala General, Emilia Navas, envió un oficio al entonces ministro de Ambiente y Energía, Carlos Manuel Arauz, en el que le indicaba que la institución debía corregir “irregularidades en el control y supervisión de algunos sitios de manejo silvestre”, detalló la oficina de prensa del Ministerio Público a La Voz de Guanacaste vía correo electrónico.

Según la Fiscalía, “la situación fue puesta en conocimiento del Ministerio Público en denuncias de la sociedad civil, algunas publicaciones periodísticas y por medio de informes solicitados al Minae”.

Navas también le solicitó al Minae “acciones concretas, a nivel interno y de índole disciplinario y penal” contra funcionarios que estén incumpliendo sus labores.

Para Masís, director del ACG, el cumplimiento de las regulaciones no estaba olvidado. “Se ha venido trabajando con todos los sitios de manejo para que se puedan ir adecuando al reglamento de forma gradual”, aseguró. “Lo que hace esa dirección funcional (oficio de la fiscala) es poner plazos más expeditos de las cosas que ya se estaban haciendo”.

¿Es cierto que las medidas están afectando solo a Ponderosa?

No, todos los sitios que manejan fauna silvestre deben implementar las medidas y el Sinac es el encargado de velar por su cumplimiento.

Eso sí, en el oficio de finales de mayo, la fiscala Navas le indicó al Minae que debía “iniciar de manera prioritaria con algunos sitios que, según denuncias y reportes de la institución, registran irregularidades como vencimiento de permisos, permisos irregulares, por ejemplo, autorización para operar pero sin el plan de manejo respectivo”.

La oficina de prensa de la Fiscalía no precisó cuáles son esos sitios al considerar que si la información sale a la luz pública, puede entorpecer los procesos que podrían derivar en causas penales.

El órgano otorgó plazos de cumplimiento a las autoridades del Minae y “en razón de que el no cumplimiento de los planes de mejoramiento podría dar paso a la apertura de causas penales, por lo que no resulta apropiado, por ahora, brindar más detalles”, explicó.

¿Cuáles otros centros que manejan vida silvestre han sido impactados?

A través del departamento de prensa, el Sinac detalló a La Voz que recientemente realizaron decomisos de dos avestruces y dos emus que estaban en cautiverio y de forma ilegal en Finca Ujarrás, ubicada en Buenos Aires de Puntarenas.

La institución también decomisó reptiles y anfibios en el Serpentario de Monteverde.

¿Dónde trasladaron los animales que decomisó el Sinac?

Los animales decomisados fueron llevados al Zooave, los funcionarios del lugar evaluaron el estado de cada animal y enviaron un informe a Sinac, según la oficina de prensa de esta última institución.

Masís, de la ACG, aseguró que el Sinac trabaja con varios centros de todo el país que tienen permisos y cumplen con la normativa para recibir la fauna que es retirada de los centros clausurados.

Después de los decomisos hay varias rutas. Algunos animales permanecen en los recintos, otros son liberados o incluso pueden volver al lugar de donde fueron decomisados.

Han habido momentos en que se han hecho cierres temporales para que cumplan con algunas cosas y cuando hacen las correcciones se les quita ese cierre y vuelven a operar”, relató Masís.

¿Hay sanciones para los refugios que incumplan con el reglamento y la ley?

El director del ACG especificó que Ponderosa o cualquier otro centro de manejo de vida silvestre que incumpla con la normativa se expone a órdenes de prevención administrativa, denuncias ante el Ministerio Público, así como multas y sanciones establecidas en la ley. Algunas de ellas son la clausura del sitio y decomiso de animales.

En caso de cerrar el sitio o decomisar los animales, el Sinac debe asumir su cuidado y velar por su bienestar. Según Masís, en el caso de Ponderosa por ser especies exóticas, el país buscaría “apoyo internacional” para decidir qué hacer con ellos.

Para la investigadora en conservación de la Universidad Nacional, Laura Porras, este sería uno de los puntos más cuestionables de la labor de Ponderosa.

“Con los limitados recursos del Minae, ¿qué haría el Estado entonces con estas especies? No tiene capacidad como quizás sí con especies nativas. ¿Dónde las mete? El argumento de reproducir por evitar extinción es falaz porque eso no contribuye en nada con la sobrevivencia de esas países por estar reproduciéndose entre pocos individuos y eso solo deteriora su genética. Además, no son propios de Costa Rica», dijo a La Nación.

¿Entonces ahora qué va a pasar?

Ponderosa debe apegarse al plan de anticoncepción. De hecho, a partir de octubre del 2021, no deberían nacer más jirafas, según el plan de anticoncepción que elaboró el zoológico.

Descontento con las medidas, el dueño de Ponderosa le envió una carta al presidente de la República, Carlos Alvarado, y a la ministra de Ambiente y Energía, Andrea Meza, solicitando reuniones para ajustar el reglamento.

La jerarca del Minae reconoció que iniciarán un proceso de diálogo y revisión del reglamento en un oficio enviado a la fiscala Emilia Navas. En él, Meza también le solicitaba a la fiscala una prórroga de seis meses para cumplir con el plan que emprendieron en junio según las peticiones de la Fiscalía.