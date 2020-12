Municipalidad e intendencias de Puntarenas no ejecutaron presupuestos para 15 puentes en los últimos 7 años

GuanaData, un proyecto de La Voz de Guanacaste, investiga el presupuesto público de seis municipalidades del país, entre ellas Puntarenas. ¿Qué van a leer en esta investigación?

***

Fray Casiano es la comunidad más grande del distrito de Chacarita. Aquí, encima de un manglar talado hace más de 40 años y que limita con un estero, viven 3.000 personas. Todas las mañanas pescadores, docentes y vendedores deben cruzar uno de los dos puentes peatonales que conectan el barrio con el resto de Puntarenas.

A menos de que los vecinos tengan carro, los puentes peatonales de Fertica, como los conoce la comunidad, son la forma más corta y efectiva de salir de Fray Casiano. Desde ellos, a 25 metros de altura, es posible observar la magnitud del estero y los botes de los pescadores que nadan con calma.

Si desde un puente se dirige la mirada al suelo, la escena es un poco más aterradora. Entre los enormes huecos del puente carcomido, se ven el estero y los botes de los pescadores, las estructuras tiemblan, son débiles. Las barandas son de frágiles alambres. En el suelo hacen falta partes. Nadie en el pueblo recomienda subir acompañado.

Esos dos puentes de casi 58 metros de largo son parte de las 15 infraestructuras que la Municipalidad de Puntarenas y las intendencias del cantón no han logrado ejecutar entre el 2011 y el 2019. En conjunto, estos proyectos suman ₡273 millones sin ejecución.

Las comunidades del cantón han esperado en promedio casi siete años para que la municipalidad haga los puentes una realidad. Sin embargo, hasta la actualidad, el gobierno local sigue sin ejecutar el presupuesto.

La falta de ejecución se concentra especialmente en las zonas más alejadas del centro, como Cóbano y Paquera. También en zonas de vulnerabilidad socioeconómica como Fray Casiano, a 20 minutos en carro del centro del cantón, en donde los vecinos se ven obligados a arriesgar sus vidas y las de sus hijos e hijas todos los días.

La Municipalidad de Puntarenas sabe muy bien lo que viven estos tres mil vecinos en la comunidad. Desde el 2015 tiene un presupuesto de ¢150 millones para arreglar la infraestructura, pero el diseño que la Unidad Técnica Vial de la muni presentó en 2016 carecía de estudios técnicos y por lo tanto, no pudo ejecutarlo.

“Actualmente, al puro costado de ambos puentes hay asentamientos irregulares que han estado ahí desde hace años. La antigua administración dejó hecho un diseño que simplemente era inviable (…) si se hubiese hecho ese puente, tendríamos que desalojar por lo menos a unas 20 familias”, argumentó en una entrevista telefónica Gabriela Murillo, directora de la Unidad Técnica de Gestión Vial de la municipalidad.

Hay otros ₡128 millones pendientes de ejecutar en infraestructura para comunidades lejanas al centro de Puntarenas. En ellas, la mayor parte de la responsabilidad es de las intendencias de las comunidades de Cóbano y Lepanto.

Por la lejanía de estas dos comunidades del centro de Puntarenas, las intendencias funcionan como la figura de gobernanza local responsable de ejecutar el dinero, pero es la municipalidad de Puntarenas quien recibe este presupuesto. También, aunque las intendencias tengan autonomía funcional, la municipalidad podría coordinar e impulsar la ejecución de proyectos. Hasta el momento, no han habido esfuerzos.

La actual municipalidad no ha construido el puente de Fray Casiano porque considera que el plan original del 2015 es inviable. Para la institución, el diseño de ¢150 millones tenía varios problemas: no consideraba el agua del estero, tampoco cómo podrían afectar los materiales del puente, ni la cantidad de personas que iban a usarlo o la iluminación para su uso durante la noche. Por eso, 5 años después de formularlo, añadió más recursos.

Se trata de ¢35 millones adicionales que aún no están en el presupuesto de la municipalidad, por lo que no es seguro que el puente se construya en el 2020. El 30 de setiembre de 2020, la Municipalidad de Puntarenas envió a la Contraloría General de la República (CGR) la propuesta del presupuesto del 2021 en donde solicitan este dinero que permitiría, finalmente, arreglar uno de los puentes.

Al tratarse de un plan presupuestado para el 2021, todavía falta la aprobación del Gobierno. Aún si la muni recibe luz verde, debe redactar el cartel, sacar a concurso la construcción de la obra y ejecutarla. Mientras pasa el tiempo, los vecinos de la zona siguen esperando.

Los puentes de Fertica existen desde hace más de 30 años, pero los vecinos no recuerdan un momento en que los gigantes de 58 metros de largo estuviesen en buenas condiciones. Están construidos sobre pilotes de 25 metros carcomidos por la sal, “barandales” de alambres frágiles y un suelo del que faltan partes.

Los puentes tampoco cumplen con la ley 7600 de Igualdad de Oportunidades para las Personas con Discapacidad porque uno tiene decenas de gradas que cubren ambas entradas y el otro, dos rampas empinadas en donde ni los locales valientes bajan con la bicicleta.

Los niños juegan acostumbrados en unas estructuras de concreto y metal que fueron construidas originalmente para los trabajadores de Fertica, una compañía privada que exportaba fertilizantes. Años después, la comunidad se multiplicó, el Estado nacionalizó la empresa y los puentes pasaron a ser competencia de la municipalidad, que nunca los renovó.

El puente es vital para las comunidades que une. Del lado del 20 de Noviembre están la escuela y el Centro de Educación y Nutrición (Cen-Cinai). Este último funciona como una red de cuido, pero durante la pandemia, pasó a ser un centro distribuidor de alimento para bebés y niños. Del otro lado, en Fray Casiano, está uno de los siete Centros de Formación Profesional de Puntarenas del Instituto Nacional de Aprendizaje (INA), al que puede asistir la población de Chacarita.

Kevin Morales es uno de los miembros de la comunidad de Chacarita que ha tenido que cruzar una y otra vez por este puente.

“Sin el INA de Fray Casiano yo no hubiera podido estudiar. Tal vez alguien desde afuera no lo entienda, pero para mí, cruzar los puentes me acercó a mi título. El problema es que uno se monta y se mueve todo. Encima, como no están iluminados, en las noches asaltan”, declaró Morales.