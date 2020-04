Munis de Guanacaste recurren a desinfecciones masivas para contener propagación de Covid -19

Los gobierno locales de Nicoya, Liberia y Santa Cruz desinfectaron algunos de los sitios de mayor afluencia del cantón con el fin de evitar la propagación del Covid-19.

El encargado de prensa de la municipalidad de Nicoya, César Blanco, aseguró que la muni tomó la decisión de hacerlo como “una medida más de prevención”.

Tanto la Organización Mundial de la Salud (OMS) como el Ministerio de Salud, recomiendan desinfectar superficies para prevenir contagios del Covid-19. Así informó #NoComaCuento, un proyecto de periodismo costarricense que forma parte de la Red Latam Chequea, a la que La Voz de Guanacaste también pertenece.

Sin embargo, algunos científicos advierten que no hay evidencia sólida de que la desinfección de espacios públicos ayude a prevenir nuevos casos de infección, de acuerdo con información de la plataforma digital Salud con lupa, otro miembro de la Red Latam Chequea.

En el caso de Nicoya, la muni ha realizado dos desinfecciones masivas, cada una con un costo de ¢500.000. Según Blanco, la primera desinfección fue el 4 de abril en el centro del cantón, en lugares como el mercado, la terminal municipal, la Calle del Comercio, las afueras del hospital de La Anexión y el parque Recaredo Briceño.

La segunda fue en el distrito de Sámara y la municipalidad no descarta realizar más intervenciones de este tipo en otras comunidades como Nosara.

“El producto utilizado se llama Sanivir, un desinfectante de alto espectro que elimina bacterias, hongos y virus (…). Es de fabricación europea y avalado por el Ministerio de Salud, y el Ministerio de Agricultura y Ganadería de Costa Rica”, agregó el encargado de comunicación.

En conferencia diaria del 6 de abril, el ministro de Salud, Daniel Salas, fue consultado sobre si esta iniciativa es funcional. Explicó que las desinfecciones a nivel de aceras o de calles se han visto aplicadas en países como China, pero que no ha sido algo que la Organización Mundial de la Salud (OMS) haya indicado abiertamente.

No es que esté del todo de más, pero no es algo de lo que más aporta si se siguen estas otras medidas que ya he indicado [lavado de manos, distanciamiento social, entre otras]”, agregó el jerarca.