Sala IV ordena al AyA asumir manejo del agua en Santa Ana de Nicoya por irregularidades en la Asada

El Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA) deberá asumir el control del servicio de agua en la comunidad de Santa Ana, Nicoya. Así lo ordenó la Sala Constitucional tras detectar una serie de irregularidades por parte de la administración actual, a cargo de la Asada de la comunidad.

Las anomalías encontradas “violentan los derechos básicos de los habitantes de la comunidad», determinó.

El pasado 25 de junio, la Sala dio la orden en la resolución a un amparo interpuesto por el expresidente de la Asada de Santa Ana, Germán Zúñiga, quien fue destituido en febrero de este año. En el recurso, Zúñiga denunciaba problemas en el abastecimiento de agua, anomalías en el área administrativa contable, pozos ilegales, cobros dobles de recibos de abonados y negligencia por parte del AyA para intervenir en el tema.

Santa Ana es una comunidad rural al norte del cantón de Nicoya, a 5 minutos del Parque Nacional Barra Honda y a 20 del centro nicoyano. Según datos de la Asada, la zona cuenta con alrededor de 1.400 habitantes y al menos 50 de ellos no cuentan con el servicio de agua potable.

Desde junio de 2020, el AyA le prohibió a la Asada dar permisos de agua a nuevas construcciones, pues los siete pozos no contaban con permisos de funcionamiento del Ministerio de Ambiente y Energía (Minae) y no tenían asignación de caudales. Esta es una de las 30 Asadas del cantón que están vetadas por el Instituto por irregularidades.

En el amparo contra el AyA, Zúñiga solicitó que el Instituto desarmara la Asada por completo y asumiera el abastecimiento del agua de la comunidad. También lo acusó de “negligente” por no accionar a tiempo ante irregularidades administrativas que datan, según él, desde mucho antes de su entrada a la organización (es decir, antes de marzo de 2019).

Por su parte, el funcionario del AyA, Tomás Martínez, negó las acusaciones y afirmó ante la Sala que la institución sí trabaja activamente para darle solución a los problemas presentados en Santa Ana. Igualmente señaló a Zúñiga de relentizar varios procesos administrativos pues, según él, no entregó documentación de su antiguo puesto tras su despido.

Aunque los jueces no se refirieron a los conflictos administrativos entre la Asada y el AyA, sí determinaron que el AyA no hizo suficiente ante las “violaciones de derechos humanos” por la falta de agua en la comunidad.

Las irregularidades dentro de la Asada, como no realizar estudios pertinentes para verificar el caudal de los pozos, provocaron, según la Sala, que la mayoría de la población recibiera un servicio de agua deficiente, por solo tres horas al día, y algunos hogares ni siquiera tuvieran acceso del todo.

Según la resolución, el AyA tiene hasta 12 meses para tomar el control de los cobros, registros y documentos del manejo del agua en Santa Ana. Además, resuelve que el Instituto debió actuar desde 2018, cuando denunciaron las irregularidades por primera vez, por lo que deberá pagar las costas, daños y perjuicios causados a la comunidad al no proceder con mayor eficacia desde antes.

La Voz solicitó una entrevista con los funcionarios del AyA, pero al cierre de esta nota no recibimos respuesta a las preguntas enviadas a su departamento de prensa.

German Zúñiga, ahora expresidente, fue destituido de su puesto en febrero de este año durante una Asamblea General convocada por miembros fundadores de la junta directiva de la Asada de Santa Ana. Esto ocurrió días después que interpusiera una denuncia penal contra ellos por malversación de los fondos de la organización.

La Voz de Guanacaste tiene en su poder una copia de la denuncia que Zúñiga, junto a otros dos exmiembros de la organización, presentaron contra tres miembros de la Asada. En este documento acusan a las tres personas de no registrar las operaciones financieras y económicas en los libros contables por años, retener dinero de los abonados y hacer “gastos ilegales e injustificados”.

Durante la Asamblea, los miembros acusados respondieron a la denuncia, afirmando que el expresidente era el que “robaba” fondos de la Asada al comprar equipos innecesarios y que no era “una persona confiable ante sus ojos”. Además de destituir a Zúñiga, también lo denunciaron penalmente.

En esa misma sesión, constituyeron una nueva junta directiva que, según el expediente de la Sala, no ha sido reconocida por el Ministerio de Hacienda.

En entrevista con La Voz de Guanacaste, Zúñiga negó todas las acusaciones y afirmó que aunque sí compró equipos nuevos para el funcionamiento de la organización, eran necesarios para mejorar la “precariedad” en la que encontró a la Asada.

Además, negó que estuviera enriqueciéndose a través de la organización, como también lo indicaron en la denuncia. Según él, al asumir el poder y encontrar múltiples fallos contables decidió quitar las dietas a toda la Junta hasta “volver a flote”.

Zúñiga entró a la presidencia en 2019, sin embargo, un año antes una decena de vecinos presentaron la primera denuncia ante el AyA por las irregularidades en la Asada.

El Presidente de la Liga del Agua y líder comunitario, Emel Rodríguez, afirma que esta institución le ofreció a la Asada -en ese momento liderada por Zúñiga- servicios de facturación electrónica y estudios de agua, ya que la administradora del recurso hídrico no contaba con ninguno. Esto pese a que ambos son obligatorios, según lo establece el Reglamento de Asadas. Aunque trabajaron juntos por tres meses, Rodríguez expone que “varios miembros de la junta” no veían necesarios los servicios y por lo tanto dejaron de pagarle.

Hasta 2020 Santa Ana no formaba parte del conglomerado de Asadas de Nicoya, Santa Cruz y Hojancha, tampoco pagaba la personería jurídica, según documentos que La Voz tiene en su poder.

Notamos que una parte de la junta no quería que estuviéramos ahí. Al punto que nos dijeron que no veían necesario dar facturas electrónicas y no le iban a pagar al contador que teníamos. Esos no son gastos innecesarios”, afirma el líder comunitario.