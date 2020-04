Tránsito realiza operativos en vías de Guanacaste pero desmiente sobre cierres totales

This post is also available in: English

Ni el puente de La Amistad, ni ninguna otra vía de acceso principal a Guanacaste están cerradas. El ministerio de Obras Públicas (MOPT) desmintió a través de su oficina de prensa que existiera algún cierre total hacia nuestra provincia.

Varias imágenes en la red social Facebook, y que circularon a través de cadenas de Whatsapp, aseguraron que “ante la negligencia de muchos turistas nacionales que están arribando hacia Guanacaste, la Municipalidad de Nicoya y el MOPT cierran el paso sobre el puente de la Amistad”.

Algunas de las imágenes que acompañaron las publicaciones falsas circulan en Internet desde, por lo menos, el 2016.

El encargado de prensa de la municipalidad de Nicoya, César Blanco, negó la afirmación y recordó que una acción de este tipo no puede ser ordenada por el gobierno local.

No tenemos esa potestad. Es una información falsa. Lo repito, no es injerencia nuestra y no tenemos la autonomía para tramitar ningún tipo de cierre de alguna carretera nacional”, aclaró el funcionario.

Por su parte, la encargada de la dirección de Relaciones Públicas del MOPT, Marietta Espinosa, agregó que la institución tampoco está valorando tomar medidas adicionales para Guanacaste de las que ya ha anunciado el Gobierno para todo el país.

Para la Semana Santa, el gobierno reforzó la restricción vehicular sanitaria a nivel nacional. Las nuevas medidas empezaron a regir el viernes 3 de abril y se dividen en dos bloques: del viernes 3 y hasta el martes 7 de abril; y posteriormente unas más fuertes, del miércoles 8 de abril, (Miércoles Santo) al domingo 12 de abril (Domingo de Resurrección).

Eso sí, pese a que no hay cierres totales, la policía de Tránsito y la Fuerza Pública sí realizan operativos en carretera para hacer que quienes transiten cumplan con las medidas vigentes. La mañana de este domingo 5 de abril, por ejemplo, las autoridades de tránsito mantenían un operativo a la altura de San Juan de Abangares.

Quédese en casa

En conferencia de prensa diaria, las autoridades de Salud volvieron a insistir en la necesidad de reforzar el aislamiento social para contener la propagación del virus en el país.

El presidente de la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS), Román Macaya, recordó a los ciudadanos que cuando existan personas que estén irrespetando las órdenes sanitarias, “el resto de la población puede denunciar a Fuerza Pública para poder sancionarlas”.

A nivel nacional, hay 454 casos confirmados, 26 de ellos hospitalizados. En Guanacaste, la cifra de personas con COVID-19 asciende a 13 personas.