Una adolescente, una adulta mayor y un funcionario de La Anexión: lo que sabemos de los casos de COVID-19 en Guanacaste

En Guanacaste hay tres personas confirmadas con COVID-19, un virus que la Organización Mundial de la Salud (OMS) declaró como pandemia el 11 de marzo anterior. Quiere decir que es un virus que está “en todo el mundo más o menos al mismo tiempo”, explicó a BBC la académica especialista en enfermedades infecciosas en Londres, Rosalind Eggo.

Las tres personas confirmadas hicieron viajes recientes a Estados Unidos: dos mujeres (de 16 y 70 años) que son estadounidenses residentes en el cantón de Santa Cruz y un funcionario costarricense (de edad desconocida) del Hospital La Anexión de Nicoya, que regresó al país por el Aeropuerto Juan Santamaría. Todos se encuentran en condición estable en sus hogares.

La primera detectada, el domingo 8 de marzo, fue la estadounidense de 70 años que viajó recientemente a Estados Unidos y pasó por dos aeropuertos de ese país.

La paciente padece de asma, detalló el jefe del primer nivel de atención en salud del Área de Salud de Santa Cruz, Luis Alonso Matarrita. Agregó que a pesar de su factor de riesgo, la evolución ha sido satisfactoria y hoy es probable que le den de alta, luego de aproximadamente 20 días de iniciados los síntomas.

Según explicó el médico, no hay una segunda prueba para detectar si un paciente continúa o no con el COVID-19. Lo descartan por medio de la desaparición de los síntomas. “[Ella] ya no tiene síntomas”, dijo sobre la norteamericana de 70 años.

El doctor dijo que a partir del momento de alta, ella puede continuar su vida con normalidad, pero acatando las medidas del lavado de manos, de los protocolos de tos y estornudo, y las demás medidas preventivas que aún tenemos en el país por el estado de emergencia.

Hay que recordar que cualquier paciente con enfermedad pulmonar tiene que tener un extremo cuidado con cualquier contagio de gripes”, recordó el médico.

Agregó que los estudios científicos sobre este virus no han descartado que una persona pueda reincidir en el COVID-19.

La segunda paciente anunciada ayer en el reporte diario del Ministerio de Salud es una adolescente estadounidense de 16 años que llegó el sábado 7 de marzo al país con síntomas de gripe. Desde que llegó ha estado en su casa en Santa Cruz.

Según el médico, le tomaron muestras a cuatro personas familiares y que viajaron con ella, pero no se comprobaron más casos. “Como es joven, seguro se recupera pronto”, considera Matarrita.

El último caso, publicado el domingo por la Municipalidad de Nicoya y ayer por el Ministerio de Salud, es un funcionario del Hospital La Anexión de Nicoya que viajó a Estados Unidos, contó el director del hospital Anner Angulo.

Desde que llegó al país, el funcionario se incapacitó porque tenía síntomas de gripe. Sin embargo, el jueves fue al hospital a recibir atención médica y estuvo cerca de personal del centro hospitalario.

Por esa razón, los funcionarios que estuvieron en contacto con él permanecen en sus casas hasta tener el resultado de las pruebas para detectar si alguien más resultó contagiado. Durante toda esta semana, el hospital canceló citas de consulta externa, cirugías, mamografías, ultrasonidos, placas y pruebas de laboratorio. También restringió las visitas a pacientes internados de 4 p. m. a 5 p. m.

El país registra hasta el momento 50 casos positivos de COVID-19, seis extranjeros y 44 costarricenses, en las provincias de San José, Alajuela, Cartago, Heredia y Guanacaste. El Ministerio de Salud ha descartado 720 casos.