¿Y qué pasa con quienes no se pueden quedar en casa?

El tan viralizado hashtag #YoMeQuedoEnCasa es un privilegio que no todos en el país pueden compartir en sus redes. Hay un numeroso grupo de personas que no pueden darse ese lujo. Que tienen que salir todos los días porque de otra forma, no podrían pagar el alquiler, deudas o alimentar a sus familias. El trabajo informal en Costa Rica, es parte del día a día. Desde cuida carros en Cartago o vendedores ambulantes en San José, hasta artesanos en las playas cada vez más desérticas de Guanacaste. Según datos del INEC del 2019, ellos y ellas equivalen a un 46,5% de la población ocupada.

Todas estas personas, que dependen de las ventas que hacen en la calle, hoy respiran miedo e incertidumbre por lo que pueda traer la pandemia del virus Covid-19. Si les prohíben salir, dejan de percibir dinero. Tendrían que someterse a un encierro sin la seguridad de que haya alimento, o incluso implementos de higiene en sus hogares. Si salen, se están arriesgando, y si se quedan, también. “Y si tengo que cerrar, ¿quién me da de comer?”, dice Adela Villalta, vendedora de medias en Avenida 4.

Según el jefe de prensa del MTSS (Ministerio de Trabajo y Seguridad Social) Geovanny Díaz se está trabajando en ver cuáles son las posibles salidas o soluciones para estas personas.

En La Voz de Guanacaste y Delfinocr recopilamos los testimonios de trabajadores y trabajadoras informales de San José, Cartago y Guanacaste sobre lo que significaría para ellos y sus familias hacer una cuarentena.