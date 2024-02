Fiscalía investiga y llevará a juicio a seis aspirantes a alcaldías de Guanacaste

La Fiscalía de la República investiga a cuatro candidatos y dos candidatas que aspiran a puestos de las alcaldías de Guanacaste.

Contra tres de ellos ya solicitó apertura de juicio, es decir que ya la Fiscalía estima que tiene suficiente prueba para sostener la acusación. Tres más continúan en investigación.

Así lo detalló el departamento de prensa del Ministerio Público a La Voz de Guanacaste tras solicitar información al Ministerio Público sobre investigaciones en curso contra todas y todos los candidatos a alcaldías y vicealcaldías inscritos en la provincia.

Dos de los investigados son hoy alcaldes y ahora buscan su reelección en las elecciones del próximo domingo 4 de febrero: el liberacionista Heriberto Cubero Morera de Abangares, y Carlos Armando Martínez Arias del partido cantonal La Gran Nicoya.

La Fiscalía de Liberia ya solicitó la apertura de juicio contra Cubero por el delito de abuso sexual de una persona mayor de edad, que según ha trascendido se trató de una trabajadora del gobierno local.

La causa se encuentra en el expediente 22-001020-0413-PE.

El jerarca también tiene una investigación en su contra por adquisición o procesamiento ilegal de recursos forestales, según consta en el expediente 21-001405-0413-PE.

La Voz llamó en dos ocasiones a Cubero y le escribió un mensaje a su teléfono, pero el jerarca no contestó por ningún medio.

Al alcalde nicoyano, Carlos Armando Martínez, se le investiga en el expediente 23-001621-0414-PE por incumplimiento de deberes, indicó la Fiscalía.

Martínez dijo que se trataba de una denuncia interpuesta por un vecino de la comunidad de Nambí, que solicitó el arreglo de una calle.

“Todo mundo tiene derecho a denunciar porque vivimos en un país de derecho. Se ha atendido el caso como corresponde y esperamos una administración justa”, dijo.

Acusaciones e investigaciones por violencia

El candidato a la segunda vicealcaldía de Cañas por el partido provincial Unión Guanacasteca, Reinder Javier Quintero Arias, tiene una acusación en su contra por maltrato.

La Fiscalía Adjunta de Liberia ya solicitó la apertura de juicio que se tramita desde el 2014 en la causa 14-110106-0928-TP.

Según Quintero, se trató de la muerte del gato de un vecino con racumín, que él colocó para eliminar ratones que llegaban a su propiedad.

“[Esos vecinos] tenían animales y sus gatos y perros se metían en el terreno. Vivíamos a la par de una sequia [sic] y ahí era demasiada la proliferación de ratas y ratones. Logré poner en cuatro posiciones de la casa salchichón con racumín para las ratas y ratones. El gato de color negro se comió la mayoría de lo que yo dejé ahí y ellos fueron a denunciarme”, dijo.

Por su parte, la candidata a la primera vicealcaldía de Nicoya por el partido Unión Guanacasteca, Sindy Vanessa Martínez Piñar, acumula tres causas en la Fiscalía de Nicoya por “abandono de incapaz”, en los expedientes 23-000748-041-PE, 23-000621-0069-PE y 23-000698-0069-PE.

Este delito ocurre cuando se pone en grave peligro la salud o la vida de una persona incapaz de valerse por sí misma y, por ende, a la que se debe cuidar (una persona menor de edad, con discapacidad o adulta mayor, por ejemplo). Así está tipificado en el artículo 142 del Código Penal.

Martínez Piñar aseguró desconocer por completo el caso. “Viera que sinceramente no me daba cuenta de eso que usted me está diciendo. ‘Abandono incapaz’, ni siquiera sé por quién. Yo no tengo a nadie que no se pueda valer por sí misma, ni cerca de mí ni familiar”, dijo a La Voz.

En Santa Cruz, la Fiscalía Adjunta solicitó la apertura de juicio en contra del candidato a la alcaldía por el partido Liberal Progresista, Kendall Mauricio Zumbado Arrieta, por conducir de forma temeraria. El caso está abierto desde el 2021 en el expediente 21-001003-0412-PE.

Zumbado dijo a La Voz que se referiría al caso solo vía correo electrónico, pero no envió la respuesta.

Por último, la candidata a alcaldesa en Cañas por el partido Unión Guanacasteca, Melissa de los Ángeles Bulakar Herra, es investigada desde el 2023 en el expediente 23-001317-0413-PE por “estelionato”, es decir, por vender o gravar bienes en disputa, embargados o gravados, ocultando su condición con tal de recibir una contraprestación.

“¿Y eso qué es?”, preguntó cuando La Voz la contactó. “Que usted me diga que yo tengo un proceso abierto en Fiscalía, eso es nuevo para mí”, dijo.

La Voz también preguntó desde el domingo 28 de enero por un presunto caso de violencia doméstica del candidato socialcristiano a la alcaldía de Tilarán, Greven Miranda Corrales. El tema circuló en redes sociales durante el fin de semana anterior, y el lunes 29 Miranda emitió un comunicado de prensa asegurando que se trataba de una denuncia falsa.

Al cierre de edición, la Fiscalía no confirmó la existencia de una denuncia ni ofreció detalles sobre el tema.

El periodista José Pablo Román colaboró en el reporteo de esta nota