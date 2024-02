Médica y políticas, los rostros de las nuevas alcaldesas en Guanacaste

This post is also available in: English

En una verdulería en Sardinal de Carrillo, una joven de no más de 23 años dice que el resultado de las elecciones en el cantón sorprendió a mucha gente. Han pasado tres días desde las votaciones y ella aún piensa en ese gane, en el que una mujer destronó a Liberación Nacional (PLN) de la alcaldía carrillense.

“Normalmente el más popular es Liberación y la gente piensa que una mujer no puede gobernar”, dice con un leve tono de indignación frente a la historia que ha posicionado a los hombres en la mayoría de puestos de liderazgo.

Sardinal es el único de los cuatro distritos de Carrillo donde la candidata de Progreso Social Democrático (PSD), Diana Méndez, tuvo la mayoría de apoyo.

Aunque solo ganó uno de los distritos, juntó una cantidad de votos suficiente para adjudicarse el gane del cantón frente al liberacionista Luis Carlos Rivas, actual segundo vicealcalde y asesor de confianza del alcalde Carlos Cantillo, quien lleva casi dos décadas en el poder.

Buena parte de la victoria del PSD se cuajó a escasos metros de la verdulería, en el mero corazón del distrito costero, donde el hermano y colega farmacéutico de Diana Méndez, abrió la primera farmacia de la zona.

Pero desde que murió por covid-19 en el 2022, Méndez y su familia tomaron las riendas del local: es un espacio pequeño, casi desapercibido si no fuera por el sutil rótulo que dice “Pharmacy” afuera del negocio.

Desde mediados de los 90s, el hermano de la alcaldesa electa Diana Méndez abrió la primera farmacia de Sardinal, distrito de Carrillo. “Cuando [mi hermano] murió vimos que la comunidad lo quería muchísimo. Hace 27 años no había farmacias ni en El Coco ni en playa Hermosa y toda esa gente subía a Sardinal”, relata ella sobre cómo su hermano sembró una semilla para que a ella también la reconocieran en la comunidad.Foto: Rubén F. Román

A ello se sumó que Méndez es la directora de farmacia en el Área de Salud de Carrillo y que, desde el puesto, ha liderado iniciativas prosalud en el cantón.

Aunque Méndez se estrena ahora en un cargo de elección popular, su equipo de campaña le dio mucha relevancia a su título profesional: la Dra. Méndez Masis. Así la nombraron y lo siguen haciendo.

Ella quiere un cambio positivo para el pueblo tras 20 años de prácticamente un mismo liderazgo, y todo esto lo logró caminando, mostrándole a la gente compromiso”, dice tras el mostrador de la farmacia el esposo de Méndez, Mario Pizarro.

Eso lo percibió Lorena Rivas, una nicaragüense que tiene tantos años viviendo en Sardinal que ya perdió la cuenta. Aunque no podía votar, estaba informada del proceso electoral.

“Si quedaba el otro partido, iba a ser lo mismo”, dice sentada a la sombra de un árbol en el parque del pueblo. “Son puertas a nuevas oportunidades y ella tiene muy bonito modo”. Así lo sintió cuando Méndez y su equipo anduvieron por la comunidad de casa en casa pidiendo el voto. A ella incluida.

“Yo estoy muy contenta porque Liberación tenía 18 años de estar aquí en Filadelfia, y a los pueblos pequeños no los ayudaba”, nos había dicho una hora antes en Filadelfia, Yanil Cascante, oriunda del distrito de Belén y que votó por PSD. “Ella es o era doctora de la Caja y es humilde y muy buena”.

En Filadelfia, la cabecera del cantón de Carrillo, ni uno ni otro partido tuvo insignias relevantes. El rótulo del candidato liberacionista Luis Carlos Rivas destacaba en un salón de uñas en una esquina cercana a las oficinas municipales.Foto: Rubén F. Román

Codearse para abrirse campo

A partir de mayo, Méndez se convertirá en la primera alcaldesa de Carrillo. El triunfo femenino también ocurrió por primera vez en Tilarán con Katherine Alfaro del PLN y en Hojancha con Verónica Campos, con la Unidad Social Cristiana (PUSC).

De las tres, Méndez es quien se estrena en la política. Las otras dos mujeres electas ya tienen experiencia de gestión municipal, Alfaro ocupa la vicealcaldía tilaranense desde el 2020 y Verónica Campos desde el 2016 con el Partido Acción Ciudadana (PAC). En enero asumió el rol de alcaldesa tras la jubilación del exjerarca Eduardo Pineda.

Antes de ellas, solo cinco mujeres habían ocupado el cargo en la provincia desde el 2000 y solo en un periodo (2016-2020) dos fueron electas simultáneamente.

Para la investigadora analista político Eugenia Aguirre, el caso de Méndez es la excepción, y señala que no hay que pasar por alto que la gran mayoría de las mujeres electas como alcaldesas tienen historia política.

No están llegando figuras nuevas. Hay mucha experiencia en las mujeres que van a las alcaldías, solo seis de ellas en el total global no tienen experiencia política formal”, explica.

Hasta ahora, la norma era que las figuras femeninas se relegaran a un segundo o tercer lugar, por eso solían ocupar los puestos de de vicealcaldías.

“Más de la mitad [en todo el país] han ejercido como vicealcaldesas, regidoras o alcaldesas en ejercicio por renuncia de alcaldes y eso les da mucha legitimidad”.

Para la alcaldesa electa en Hojancha, Verónica Campos, su trayectoria lo determinó casi todo.

“En Hojancha, don Eduardo Pineda tenía tres administraciones seguidas. El pueblo mostró satisfacción con él como alcalde, y al estar yo con él en las últimas dos administraciones trabajando hombro a hombro, me da a mí la experiencia en el régimen municipal”, considera.

“La gente guardó las banderas y veía a las personas: a Eduardo como el candidato ideal y su equipo de trabajo para trabajar dentro de la municipalidad. Ahora vengo a ser candidata y la gente ve a la persona y guardan la bandera y ven la mejor opción o el plan de gobierno”, añade.

Este es, de hecho, el momento de la historia guanacasteca y costarricense en que más mujeres son electas simultáneamente como alcaldesas, un logro amparado en la paridad de género horizontal establecida por primera vez en estas elecciones y que le exigió a los partidos políticos igualar el número de candidaturas a las alcaldías entre hombres y mujeres.

“La paridad de género cambió totalmente la oferta electoral”, apunta Aguirre, quien lo resume así: “más mujeres logran llegar a los cargos cuando logran siquiera ser postuladas, porque previamente era difícil que a lo interno de las agrupaciones se les apoyara”.

La exigencia no significó que las postulaciones de las mujeres fueran sencillas. A Méndez le implicó pelear codo a codo en su propia agrupación para demostrar su capacidad dentro del partido. Desde las elecciones nacionales del 2022, ella tomó un rol protagónico en el cantón como coordinadora de campaña a favor del gane del presidente Rodrigo Chaves.

“Me parece que es muy difícil para la mujer incursionar porque vivimos en un sistema patriarcal y los hombres están posicionados en la política. Han ocupado esos espacios por décadas”, dice a La Voz la alcaldesa electa por Carrillo en una sala de reuniones en el Hotel Condovac La Costa, donde nos recibió tres días después de las elecciones.

Siento que sí hubo violencia estructural de género, un ataque sin piedad. Dentro del mismo equipo habían personas, simpatizantes o militantes que querían seguir el mismo patrón: que una mujer no puede hacer esto, o que no puede hacer lo otro”, relata Méndez.

La Voz buscó también a la alcaldesa electa en Tilarán, Katherine Alfaro, pero al cierre de la nota no fue posible coordinar una conversación.

A las mujeres les exigen más

En la sala en la que conversamos con Méndez hay una mesa con bocadillos y sobre la mesa, ocho vasos con agua e hielo listos para la reunión que tenía después de conversar con La Voz. Para dedicarse a la campaña con miras al triunfo, tomó vacaciones de su trabajo en el área de salud de Carrillo.

De cara a la toma del puesto, está asumiendo un rol sumamente activo en la comunidad: pasa los días en reuniones del equipo y participa en eventos públicos. La semana pasada inauguró el curso lectivo junto al presidente Rodrigo Chaves, en la escuela de Filadelfia.

“Desde ya estamos preparándonos para la transición de gobierno, para cerciorarnos de cómo está todo: revisar cómo está la parte administrativa, el recurso humano y los activos, cómo está proveeduría”, relata. “Para que después no me digan que se perdió algo que no había”.

Es que muchos consideran que para ser mujer en la política hay que ser valiente. Así se lo han dicho a Verónica Campos: “Después de que pasaron las elecciones, se me han acercado tres adultos mayores a decirme que soy valiente por ser mujer, joven y quedarme en la política”, cuenta.

Yo siempre he admirado su inteligencia, pero yo no voté por usted, no podía. Me costaba mucho verla ahí, pero usted me ha demostrado ser muy valiente”, dice que le dijo otro recientemente. “Ese ‘verla ahí’ y ese ‘valiente” yo lo traduzco en que es ver a una mujer ahí”.

Otro de varios aspectos que promueven la participación política de las mujeres es el apoyo familiar. Cuando se distribuyen las tareas domésticas y los hombres asumen de forma corresponsable el trabajo que demanda el hogar. Así, ellas tienen más tiempo y energía para participar en la vida política y pública.

Tres días después del gane del PSD en Carrillo, el esposo de Méndez, Mario Pizarro, dice que el triunfo es espejo del esfuerzo con que Méndez recorrió el pueblo presentando sus propuestas. También tuvo relevancia que su vicealcalde, Kristian Faerrón, es vecino de Playas del Coco y ha sido un dirigente comunal en asociaciones de desarrollo integral y cámaras de comercio y turismo.Foto: Rubén F. Román

Para Méndez y su esposo Mario Pizarro, esa fue una de las claves. “Fue un esfuerzo muy grande”, nos dijo él en el negocio que lleva con Méndez.

“Para nosotras las mujeres la parte familiar es muy importante para ingresar a la política. No podemos llevar a cabo los proyectos si la familia no está apoyando”, cree Méndez, con la fe puesta en que ese respaldo la acompañará hasta el 2028.