Transportistas tardan hasta cinco días en la frontera de Peñas Blancas por pruebas COVID-19

Gamboa es el apellido de un transportista tico que llegó a la frontera de Nicaragua con Costa Rica el 6 de mayo. Venía desde Honduras. Ese día, se topó con una fila kilométrica que se extendía desde Rivas hasta Peñas Blancas. Allí esperó hasta que pudo cruzar la frontera, el sábado 9 de mayo, para hacerse la prueba que detecta el covid-19. El resultado negativo llegó el lunes 11 y hasta entonces lo dejaron pasar con su camión.

Lo que usualmente a Gamboa le toma un día, en este contexto de la pandemia le tomó cinco días completos.

Desde el martes 5 de mayo, el Gobierno de Costa Rica empezó a rechazar el ingreso de transportistas extranjeros con síntomas del nuevo coronavirus y a testear a todos los demás en los puestos fronterizos de Peñas Blancas y Tablillas (con Nicaragua) y Paso Canoas y Sixaola (con Panamá).

Como dos dieron positivo en los primeros días de la medida, Salud estableció que los transportistas debían esperar el resultado en la frontera, antes de ingresar al país. La norma comenzó a regir el viernes 8 de mayo a las 3 p. m.

Las pruebas todavía se analizan en el Hospital San Juan de Dios, entonces los resultados tardan de 24 a 72 horas en llegar. Los transportistas, como Gamboa, logran hacerse el test dos o tres días después de estar haciendo fila en Nicaragua.

Hasta este jueves 14 de mayo, 30 extranjeros que trabajan en transporte dieron positivo en ambas fronteras. Por lo tanto, los funcionarios de salud les negaron la entrada al país. El Reglamento Sanitario Internacional dicta que el ministerio debe comunicarle el caso positivo a las autoridades del país de origen de la persona.

Si el resultado de un transportista nacional es positivo, le entregan la orden sanitaria de aislamiento para que guarde cuarentena en su casa. Pero si es extranjero, los funcionarios de la Policía Profesional de Migración (PPM), encapuchados con equipo de protección blanca de pies a cabeza, los escoltan hasta cerciorarse de que han dejado el territorio nacional. Así consta en imágenes tomadas por Repretel.

Los funcionarios del Ministerio de Salud confirman [el resultado positivo] y se ejecuta el rechazo, entregándoles a estas personas el acta respectiva de rechazo, que es la devolución de la persona a territorio nicaragüense”, explicó a Repretel el subjefe de la PPM, Alonso Soto.

Filas kilométricas

Los transportistas ya estaban molestos desde antes de esta medida. Incluso hicieron un bloqueo el 29 de abril en la frontera para protestar contra la regla de que solo podían quedarse en el país 72 horas.

El gobierno entonces les permitió aumentar su estadía a 10 días, pero luego empezó el testeo masivo y otra vez colapsó la frontera de Peñas Blancas. Las filas para cruzar se hicieron cada vez más largas y, con ello, creció la desesperación de los transportistas.

“Yo entré el día 7 [de mayo, a la frontera]. Me pusieron el sello, fui a agarrar el número para hacerme la prueba y me la hice el día 8 a las 10 a. m. Ya han pasado más de 48 horas y hasta el momento no ha venido la prueba”, dijo un transportista extranjero al medio local La Cruz TV el lunes 11 de mayo. Llevaba cuatro días en la frontera del lado de Costa Rica y otro tiempo más en la de Nicaragua Nicaragua.

En el video se observa a varios transportistas que, según el periodista de La Cruz TV y el conductor que entrevistaba en ese momento, le estaban reclamando a los funcionarios de Salud y de Migración por la tardanza en el análisis de los tests.

30conductores extranjeros han dado positivo a la prueba del covid-19

«No hay dónde bañarse y comer, y ya se torna incómoda la situación. Hay que llegar y esperar, hacer la prueba y ya empiezan a chocar las diferentes culturas. Se torna un ambiente tenso por los reclamos, que para qué hacer eso, que no es importante”, relató también el costarricense Gamboa.

La Cruz TV ha reportado en diversas ocasiones sobre las largas filas de los vehículos, de las aglomeraciones de los conductores y de las quejas de los choferes por la lentitud del protocolo. En los videos se ven las carpas verdes donde los funcionarios de la CCSS toman las muestras y la poca distancia que guardan los choferes entre ellos.

“Ellos [quienes reclaman] no entienden o simplemente piensan que es un juego, pero no es así. Hay que ser responsable y acogerse a las medidas”, argumentó Gamboa.

«Me preocupan las mercancías perecederas»

El director de la Cámara Nacional de Transportistas de Carga (Canatrac) Francisco Quirós, coincide con Gamboa. “Comprendemos que prima la seguridad sanitaria ante cualquier otro fin”, dijo en entrevista con La Voz de Guanacaste. Sin embargo, sí espera que Salud agilice el resultado de las pruebas.

“Esperaríamos que esa espera de 24 a 48 horas que se estaba dando vaya bajando considerablemente y así poder agilizar las mercancías”, dijo.

Nos preocupan todas las mercancías, pero principalmente las perecederas (productos refrigerados o animales vivos), que tienen algunos algunos plazos limitados para poder llegar a su destino”.

El ministro de Salud Daniel Salas aseguró en la conferencia del lunes 11 de mayo que están trabajando para “optimizar los flujos y las dinámicas para acortar tiempos”. Pero que, mientras tanto, los transportistas y empresarios son los que asumen los riesgos de lo que sucede con los productos que cargan.

Según Chacón, las pruebas antes eran trasladadas por tierra pero desde el domingo Salud empezó a enviarlas vía aérea. El ministerio dijo que esa información debía ser consultada al Ministerio de Seguridad Pública, pero al cierre de esta nota, ese órgano aún estaba corroborando la información.

La CCSS anunció desde el 13 de abril que las pruebas para detectar el covid-19 se realizarían en hospitales regionales. Sin embargo, el director del hospital de Liberia, Marvin Palma, confirmó que aún no han llegado a su centro de salud. “Estamos esperando que el contratista logre enviar las muestras y el equipo aquí”, contó Palma.

La Voz de Guanacaste intentó conocer el criterio de las autoridades de la Caja durante la conferencia de hoy, 14 de mayo. El gerente médico, Dr. Mario Ruiz contestó que el atraso se debe a “asuntos de logística del proveedor”.

Riesgos en la frontera

Cuando los choferes llegan a la frontera, dejan los camiones en el parqueo y caminan hasta un toldo donde los funcionarios de la CCSS les toman la muestra.

Mientras aguardan por el resultado, los transportistas pueden caminar sin restricción por toda la frontera, hablar con otros colegas e incluso trasladarse 20 kilómetros hasta La Cruz en taxis u otros vehículos. Eso deja a otros transportistas o a las personas de la comunidad de La Cruz al borde de un posible contagio.

Por ejemplo, si dos transportistas se hicieron la prueba al mismo tiempo y luego conversan o comen juntos, aunque uno dé negativo y otro positivo, el segundo pudo haberse contagiado en las más de 24 horas que esperaron juntos sus resultados.

En mi caso, yo en lo más mínimo estoy donde hay mucha aglomeración de gente. Nada más lo necesario, ir a desayunar, almorzar y cenar lo más alejado posible”, dijo Gamboa.

Por ese riesgo, el director de Canatrac enfatizó que los transportistas deben mantener la distancia. “En la medida de lo posible, les pedimos que se mantengan en sus unidades de transporte”.

Atención médica a transportistas positivos

Al menos dos transportistas se han desmayado en la frontera de Peñas Blancas. Uno de ellos, resultó positivo por coronavirus, confirmó el ministro Daniel Salas.

“El transportista que se desmayó ayer [domingo 10 de mayo], efectivamente fue diagnosticado como covid-19 positivo y en este momento ya se está atendiendo”, dijo el ministro en la conferencia de prensa del 11 de mayo sin dar detalles sobre qué tipo de atención le dieron.

Este medio le consultó a Salas en la conferencia del miércoles 13 de mayo si las autoridades de Salud han valorado habilitar un puesto para atender a quienes se enfermen más mientras esperan el resultado. “Lo hemos venido valorando porque lo que buscamos es que no tengamos mayor transmisión y mayores casos en el país en ese sector”, afirmó Salas.

Hemos estado en valoración en frontera y hemos tenido reuniones todos los días para ver cómo podemos hacer el mejor manejo de los transportistas”, añadió.

El director de Canatrac dijo que el sector transportista sabe que ni el paso fronterizo de Peñas Blancas ni ningún otro en Centroamérica brinda las condiciones adecuadas para que un trabajador permanezca varios días. “Pero hacemos ese llamado a la paciencia, sabemos que el transportista más bien está sobrado de paciencia. Esperemos muy pocos días tener una fluidez en el paso fronterizo, digamos, normal”, dijo.

También contó que ha sostenido reuniones con otros directores de cámaras centroamericanas y que todos están conscientes de la situación sanitaria que enfrenta la región.

“Por el momento, nuestros colegas centroamericanos entienden también los protocolos que está aplicando Costa Rica, y aquí podríamos verlo dos puntos de vista, uno es una seguridad nacional y también una seguridad para el transportista”, agregó.

El último reporte del Ministerio de Salud indica que el país tiene 830 casos confirmados de covid-19, 535 están recuperados y 287 activos. En Guanacaste hay 33 casos confirmados, 14 están recuperados y 19 activos: 8 en Cañas, 6 en Bagaces, 3 en Liberia, 1 en La Cruz y 1 en Santa Cruz.

*Gamboa pidió no revelar su nombre