5 puntos para entender la pugna entre Alfaro y TIG por la ruta entre Nicoya – San José

La empresa autobusera Transportes Inteligentes de Guanacaste tenía previsto asumir la ruta 1507 entre Nicoya y San José el 31 de agosto, luego de que el Consejo de Transporte Público (CTP) acordara que la Empresa Alfaro no estaría más a cargo del trayecto.

Sin embargo, Alfaro presentó una medida cautelar contra el CTP ante el Tribunal Contencioso Administrativo (TCA) a tres días del cambio y logró quedarse momentáneamente con el servicio.

¿Qué pasará ahora? En cuatro preguntas te explicamos la pugna entre TIG y Alfaro.

1- ¿Por qué Alfaro perdió la concesión de la ruta entre San José – Nicoya?



Las múltiples denuncias de los usuarios por el servicio de la empresa, el incumplimiento de los horarios y el mal estado de las unidades fueron algunas de las razones para quitarle la ruta a Alfaro, según el director del CTP, Freddy Carvajal.

Los datos del CTP revelan que a septiembre del 2023 la empresa Alfaro acumula 15 denuncias por mal servicio, mientras que del año 2020 al 2022 solamente fueron cinco.

Hay autobuses que estaban trabajando fuera de la vida útil de los 15 años y habían unidades sin pólizas”, comentó Carvajal.

Una de las unidades a las que se refiere Carvajal es la que estuvo involucrada en la tragedia ocurrida el pasado 17 de septiembre del 2022 en Cambronero, cuando el bus cayó por un guindo. El incidente dejó nueve personas fallecidas.

Después del accidente el CTP abrió una investigación contra la Empresa Alfaro porque el permiso de circulación del bus había vencido en el 2021.

Finalmente, el 29 de marzo el consejo acordó retirarle la ruta.

2- ¿Cómo obtuvo TIG el permiso para operar la ruta?

El CTP abrió audiencias para establecer un nuevo operador y recibió dos propuestas para manejar la ruta 1507: Autotransportes Colorado de Abangares y TIG, según el oficio de la institución CTP-DT-DIC-INF-0439-2023.

Para definir a cuál de las dos empresas le otorgaban el permiso, la institución valoró la disponibilidad para asumir de manera inmediata el servicio y la similitud entre la ruta 1507 y los trayectos que actualmente operan ambas empresas.

El recorrido entre Santa Cruz – San José de TIG coincide en un 80% con el de Nicoya – San José. Además, la empresa se comprometió a iniciar operaciones de inmediato. La ruta Autotransportes Colorado de Abangares tenía un corredor común del 62% y pidió un plazo de 120 días para empezar.

La autorización que le otorgó el CTP a TIG consiste en un permiso temporal. Esto quiere decir que la empresa es la encargada de operar mientras la institución abre una licitación.

El plazo de los permisos puede ser hasta de tres años prorrogables, según el artículo 25 de la Ley Reguladora Transporte Remunerado Personas Vehículos Automotores. Tener un permiso temporal no le impide a TIG participar en el concurso para aspirar a la concesión.

Según el representante de TIG, Óscar Alfaro, la empresa adquirió ocho autobuses nuevos, invirtió alrededor de 1 millón de dólares y contrató alrededor de 30 personas para empezar a operar la ruta entre Nicoya y San José.

La planilla se va a mantener con la firme convicción de que en pocas semanas ya entraremos a trabajar”, comentó.

El gerente de Alfaro, Germán Alfaro, considera que su empresa puede seguir brindando el servicio sin necesidad de que TIG opere temporalmente.

“La empresa no está dejando ni botado el servicio, ni es que no tenemos los buses. [Los permisos temporales] son para cuando las empresas han abandonado rutas o tienen problemas que ya definitivamente hacen que no puedan trabajar”, comentó Alfaro.

3- ¿Por qué Alfaro sigue operando la ruta?

Alfaro siguió operando después de perder la concesión el 29 de marzo del 2023 porque apelaron la decisión del CTP de retirarles la concesión y porque no había ninguna empresa disponible para asumir el trayecto. Así lo explicó el director del consejo, Freddy Carvajal.

Fue hasta el 24 de agosto que el CTP le notificó a Alfaro que debía dejar de brindar el servicio el 30 de agosto para que, al día siguiente, TIG asumiera la ruta Nicoya – San José.

Sin embargo, Alfaro presentó una medida cautelar contra el CTP ante el Tribunal Contencioso Administrativo a tres días del cambio y logró quedarse momentáneamente con el servicio.

El Contencioso Administrativo acogió temporalmente la medida y suspendió temporalmente el acuerdo tomado por el CTP. La resolución señala que el consejo de transporte le notificó a la empresa con un plazo “poco razonable” de tres días hábiles la fecha en que debía dejar la ruta.

Según el representante de TIG, Oscar Alfaro, la medida cautelar significa una carga económica que la empresa tendrá que soportar mientras el órgano judicial resuelva la medida cautelar.

4- ¿Qué habrá que esperar ahora?

Alfaro continuará operando la ruta entre Nicoya y San José hasta que el TCA resuelva de forma definitiva la solicitud de medida cautelar.

De momento, la medida cautelar del TCA es “provisionalísima”. Esto quiere decir que es un pronunciamiento temporal. Se toma sin que haya una audiencia de la contraparte, en este caso el Estado y la junta directiva del CTP.

La resolución final vendrá cuando el TCA “tenga mayores elementos de juicio para resolver definitivamente la solicitud de medida cautelar”, lo cual incluye una audiencia a la junta directiva del CTP.

5- Si llega TIG, ¿aumentarán las tarifas?

Las tarifas del trayecto entre San José y Nicoya, establecidas por la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (Aresep), se mantendrán en caso de que TIG entre a operar la ruta.

TIG podría solicitar un ajuste tarifario a Aresep si entra en operación. En ese caso, la institución haría un estudio, explicó la encargada de comunicación de Aresep, Carolina Mora.

El representante de TIG no descarta hacer la solicitud una vez que adquieran la ruta.

Aquí no se trata de caprichos. (…) Lo primero que ocupamos es ingresar, manejar una serie de estadísticas y datos, y realizar una ecuación con la inversión. Y ahí podemos ver [si es necesario que la empresa solicite un ajuste tarifario]”, expresó Óscar Alfaro.

Así lo hicieron tras asumir los trayectos entre Santa Cruz y San José el 28 de mayo del 2022, administrados anteriormente por la empresa Alfaro. Los pasajes tenían un costo de ¢4.985 y ¢5.180 y, cuando entró TIG, aumentaron a ¢6.535.

Aresep ha manifestado que la ruta 1502 (Santa Cruz – San José) es resultado de “la integración, optimización y sectorización de algunos (no todos) de los recorridos que anteriormente operaban las rutas N° 1511,503 y 503-A”. Y añaden que, por eso, “se considera que la ruta conformada por el código único de N° 1502 presenta condiciones operativas nuevas en relación con las existentes”.