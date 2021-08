La escalada, un deporte que asciende en la provincia

This post is also available in: English

Durante las primeras madrugadas de agosto pudimos ver a los mejores escaladores y escaladoras del mundo disputar una medalla olímpica en Tokio 2021 por primera vez en la historia.

En los juegos olímpicos, la escalada deportiva está compuesta de tres disciplinas: velocidad (escalar lo más rápido posible una pared de 15 metros de altura), ‘boulder’ (prueba de fuerza que exige finalizar tres rutas cortas de gran dificultad en la menor cantidad de intentos posibles) y ‘lead’ (prueba que requiere de mucha resistencia para escalar lo más alto posible en una pared de 15 metros).

Tokio 2021 es una plataforma inmensa para un deporte que para muchas personas es relativamente nuevo, pero en los últimos años la comunidad de escaladores ha crecido y se ha expandido por el país. Aunque una gran cantidad de escaladores y gimnasios están concentrados en el Valle Central, lugares como San Carlos y Liberia ya cuentan con espacios donde practicar la escalada.

Altitude nació hace cuatro meses, cuando sus encargados decidieron traer un gimnasio completo desde Turrialba y armarlo de nuevo en las afueras de la ciudad blanca.

“Todo puede renacer de nuevo. Cortamos un gimnasio que estaba ya listo en otro lugar, con vida propia y que murió de cierta manera. Entonces, quisimos venir a renovar toda esta toda esta historia aquí en Liberia. Estamos escalando sobre paredes que ya fueron escaladas, con otra forma, con otro diseño”, explica Jorge Leal, uno de los encargados de Altitude.

Este gimnasio de escalada albergó el fin de semana anterior una de las fechas del Circuito Nacional de Boulder 2021. Son cuatro competencias en distintos gimnasios a lo largo del país.

“Hicimos competencias en cada uno de los gimnasios para crear comunidad y ya después vamos a hacer un circuito de competencia. Yo esperaría que podamos hacer campeonatos con ganadoras y ganadores para el próximo año a nivel nacional”, asegura Leal.

A pesar de la reciente apertura de este gimnasio de escalada, el deporte no es una novedad en la provincia. Desde 2013, escaladores empezaron a reptar por las piedras de Líbano de Tilarán. Los hermanos Chase y Mason ‘Caz’ fueron de los primeros en hacerlo.

Chase explica que escala de manera semiprofesional desde hace más de 10 años y que si el país manejara esta disciplina como el fútbol, seguro formaría parte de una selección nacional. Cree que la escalada aún sigue siendo un deporte muy poco desarrollado en el país, pero que está por cambiar ‘ahora con las olimpiadas y la cantidad de gimnasios que están apareciendo por todo lado’.

“Hace como 16 años me fui del país porque no pensé que había escalada aquí. Y en unas vacaciones que cogí para venir a visitar a la familia, me pegué un viajecito para ver si encontraba alguna piedra, si acaso. Al final terminó en una odisea de más de 200 bloques, 200 líneas individuales muy buenas”, cuenta Chase.

En la misma comunidad de Tilarán donde él empezó a buscar piedras para escalar junto a su hermano, ahora existe Líbano Waterfall Park: un lugar que combina naturaleza y escalada al aire libre, una característica fundamental en este deporte.

“Casi no hay un deporte así donde te deje tener tanta creatividad y tantos momentos especiales en la naturaleza”, asegura Chaze.

Jorge Leal de Altitude Liberia coincide con el escalador en que la provincia tiene mucho potencial para desarrollar este deporte.

“Hay piedras por todos lados que también es importante, no es algo como muy fácil de encontrar. También el clima es muy ventajoso, un clima seco durante casi ocho meses. La lluvia es complicada, pero para eso tenemos el indoors, para estar fuertes para el verano”, añade Leal.

Más allá de la gran ventaja que ofrece la naturaleza de Guanacaste, Leal suma las buenas condiciones que tiene la ciudad de Liberia para explotar la escalada.

“Aquí ya hay una forma de vida de ciudad. Tienen aeropuerto, accesibilidad a autopistas, acceso a playas, los mejores resorts del país. En cualquier parte del mundo, donde hay una ciudad grande con estas características hay un gimnasio de escalada”.

Ambos coinciden en que posicionar el deporte puede atraer escaladores de otros países que buscan destinos donde entrenar durante el invierno. Para ello aún falta camino por recorrer, pero es una meta a mediano plazo.

Jorge explica que su próximo paso es desarrollar una asociación deportiva para motivar a otros gimnasios a hacer lo mismo. Con esas asociaciones formadas, podrían dar el paso a crear una federación y con fondos del Instituto Costarricense del Deporte y la Recreación (Icoder) promoverían más la competencia nacional. “Es lo que ocupamos para poder mandar en las próximas olimpiadas unos delegados”, añade.

La motivación de profesionalizar la escalada en el país es una motivación grande, pero no la única. Leal sueña con seguir expandiendo la comunidad para que más personas puedan conocer este deporte y estilo de vida.

“A mí me ha cambiado la existencia de muchas maneras. Pero que la gente sepa que aquí hay gente que vale la pena y que puede enseñarle cosas diferentes. Se puede soñar de otra manera. El movimiento, el cielo azul, ver las estrellas al escalar de noche, son experiencias completamente fuera de un plano normalizado en un deporte”, cuenta.

¿Donde puedo escalar en Guanacaste?

Altitude Liberia

Teléfono: +506 8565 3678

Página de Facebook: Altitude Liberia

Libano Waterfall Park

Teléfono: +506 8807 2256

Página de Facebook: Libano Waterfall Park

Climbing Nosara

Teléfono: +506 8319 6957

Página de Facebook: Climbing Nosara