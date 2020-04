La Cruz, Nicoya y Talamanca ya tienen el dinero de la CNE para comprar diarios a 1105 familias afectadas por la crisis del COVID-19

Los comités municipales de emergencia de La Cruz y Nicoya recibieron este viernes 24 de abril la aprobación de líneas de crédito con abastecedores y proveedores locales para comprar los primeros diarios a las familias afectadas económicamente por la crisis que desató el covid-19.

La Comisión Nacional de Emergencias (CNE) aprobó ¢20 millones para La Cruz, con los que el comité de emergencias local comprará paquetes para unas 200 familias, y ¢6 millones para Nicoya, que alcanzará para unos 55 hogares.

Talamanca ya inició con la repartición de víveres el 22 de abril. Con más de ¢70 millones se compró alimento para 850 familias. El comité local todavía coordina su repartición.

Estas familias son parte del primer grupo beneficiado de la iniciativa «Con Vos Podemos», lanzada por el Gobierno el 14 de abril para entregar diarios y kits de limpieza a las personas golpeadas por la crisis y que no reciban otro beneficio estatal.

Los paquetes traen alimentos no perecederos que alcanza para una familia de cuatro personas durante 15 días.

Los comités locales de emergencia son los responsables de detectar y levantar la lista de los hogares necesitados, mientras que la CNE se encarga de abrirles una cuenta con un supermercado local. Los comités compran y la Comisión paga, de manera que el dinero nunca pasa por las municipalidades.

La Voz de Guanacaste, a través de su proyecto GuanaData, fiscaliza la forma en que seis municipalidades invierten o han invertido el dinero público, a través del análisis de sus presupuestos. Los seis cantones del proyecto son Nicoya, La Cruz, San Carlos, Puntarenas, Talamanca y Limón, cuyos comités de emergencia le contaron a La Voz el estado de las solicitudes de ayuda.

Al cierre de esta edición ni la vicealcaldesa de la municipalidad de Limón, Cynthia Small ni la asesora comunal de la municipalidad de Limón, Ana Matarrita, habían contestado a las preguntas de este medio.

La demanda aumenta

El programa ha tenido una alta demanda, según los comités locales, que hicieron la primera solicitud de crédito la semana pasada. Sus encargados aseguran que necesitarán de dos a cuatro desembolsos más porque las familias afectadas siguen llegando.

Hasta el viernes pasado, el comité de San Carlos afirmó que todavía estaba a la espera de que la CNE le aprobara su primera solicitud de ayuda, aunque la vicealcaldesa Jenny Chacón dice que ya envió dos solicitudes más.

“Me preocupa que todavía no esté aprobado, porque a mí lo que me interesa en este momento es poder llegarle a esas familias con necesidad”, dijo Chacón.

El jefe de operaciones de la CNE, Sigifredo Pérez, dice que si los datos vienen con la información requerida, la evaluación del caso no debería tomar más de 24 o 36 horas, pero explicó que la CNE se atrasó en la aprobación para este cantón porque la persona encargada de firmar no fue a trabajar el viernes 24 de abril.

Como no pudieron aprobar la línea de crédito, la CNE les enviará directamente los diarios, de manera que no podrán beneficiar a los comercios locales.

“Vamos a enviarles 500 diarios que cubren la primera y la segunda de las solicitudes. De esta forma nos da tiempo de resolver la logística y que las siguientes se compren por medio de proveedores locales. La aprobación debería estar para mañana (sábado 25 de abril) al medio día”, recalcó.

El dinero de la campaña proviene del Fondo Nacional de Emergencia, una reserva que tiene la CNE para actividades de prevención y atención de emergencias extraordinarias. Otra parte adicional al presupuesto vendrá de donaciones voluntarias de la ciudadanía.

“Tenemos aproximadamente unos ¢200.000.000 o ¢300.000.000 que ya están autorizados en créditos para comprar alimentos, pero vamos a depender de las necesidades que nos comuniquen los comités y de los recursos que logremos captar como parte de la campaña”, afirmó Solís.

A la fecha, las organizaciones de estos cantones han detectado a más de 4.000 familias con necesidades. Varios de las listas esperan a la aprobación de la CNE, que debe revisar que los datos de las familias sean los correctos.

El costo de la canasta básica puede variar dependiendo de la zona y el proveedor a quien se compre.

“Parte de lo que busca “Con Vos Podemos”, es promover el apoyo a los comercios locales, pero se estima que cada uno puede rondar los ¢90.000.000 ó ¢100.000.000”, dijo la primera dama, Claudia Dobles, a La Voz de Guanacaste.

A cada comité municipal en su informe de situación le toca explicar los precios de los alimentos en su cantón y describir a los proveedores a los que comprarían. La CNE aprueba una línea de crédito para que los diarios puedan ser adquiridos.

“No se trata de cuánto dinero le toca a cada cantón, sino que cada uno tiene que establecer una lista de necesidades y nosotros, en la medida de nuestras posibilidades, asignamos los recursos para que ninguna persona que esté en una condición económica difícil se quede sin comer”, expresó el presidente de la CNE, Alexander Solís a La Voz de Guanacaste.

¿Cómo escogen a los beneficiarios?

A la lista no pueden entrar quienes ya cuentan con ayuda del IMAS o reciban pensión (alimentaria o por invalidez), los hogares becados por el Fondo Nacional de Becas (Fonabe) o con la beca de comedor del Ministerio de Educación Pública ni funcionarios del sector público o privado que mantengan su trabajo. Tampoco quienes reciban el bono Proteger.

“(Son) familias que han visto reducidos sus ingresos económicos, que están aislados por una orden sanitaria y poblaciones en estado de vulnerabilidad como personas adultas mayores, personas con discapacidad y en pobreza extrema”, explicó Dobles.

Los comité municipales de emergencia y las asociaciones de desarrollo comunal tienen que identificar a los beneficiarios con estas características. Una forma de hacerlo, es a través de un control cruzado con las bases de datos de otras instituciones públicas: Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS), área de salud local, Instituto sobre Alcoholismo y Farmacodependencia (IAFA), entre otros.

“En Nicoya, tomamos personas del IMAS a las que no se ha logrado atender porque no tienen el presupuesto, o personas adultas mayores que no están en la Red de Cuido. También, a nivel de la municipalidad trabajamos el tema de emprendedores y, con solo este cruce de personas, sumamos una lista de 650 familias”, explicó la vicealcaldesa de la Municipalidad de Nicoya, Adriana Rodríguez.

Cada cantón identificó la cantidad de familias. En La Cruz 700, en San Carlos 782 y en Talamanca 1.500.

Además, San Carlos y Talamanca realizaron “mesas humanitarias” en las que incluyeron a otros dirigentes comunales, como miembros de comunidades indígenas, para que apoyaran a las asociaciones de desarrollo.

Al cierre de edición de esta nota, Puntarenas había identificado a 405 familias. Así lo detalló el secretario de la comisión municipal de emergencia, Eduardo Arguedas. Allí se apoyaron solo en las asociaciones de desarrollo para hacer la lista.

Después de la identificación, los comité municipales de emergencia y las asociaciones de desarrollo comunal ayudan a las familias a llenar un formulario que funciona como una declaración jurada que “certifica” que cumplen con los requisitos. Las listas pasan al IMAS para un primer filtro y posteriormente a la CNE, que da la aprobación final. Es decir, no todas las familias que solicitan la ayuda van a poder obtenerla.

El encargado del manejo de información del comité para la asistencia humanitaria de Talamanca, Michael Morales, contó que las solicitudes de ayuda van en aumento. En esta primera etapa, aparte de las 1.500 familias beneficiarias, otras 500 familias lo intentaron, pero no cumplían con los requisitos de “Con Vos Podemos”.

“Talamanca es un cantón con retos sociales importantes y esto se potencia con la crisis económica. Muchas personas y trabajadores informales viven del turismo, y todo eso cerró. Somos cuidadosos al entrevistar, pero tomamos en cuenta que si una persona solicitó proteger y no se lo han aprobado, esa persona necesita comer”, aseveró.

Talamanca ya inició una primera etapa de entrega de víveres el 22 de abril. En la distribución, los comités y las asociaciones se alían con otras instituciones como la Cruz Roja, cuerpos de bomberos, el Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) y el Instituto de Desarrollo Rural (Inder) para que las personas no tengan que salir de sus casas.

¿Cómo puedo solicitar la ayuda?

Si usted quiere entrar al programa “Con Vos Podemos” y no tiene otro beneficio estatal, comuníquese con los comités municipales de emergencia o las asociaciones de desarrollo de su cantón. Solicitar los apoyos es totalmente gratis y en ningún momento se pedirá a las familias claves de cuentas bancarias de ningún tipo o pagos monetarios.

Tome en cuenta que no es un subsidio económico sino una ayuda en especie, a diferencia del bono Proteger, que es una transferencia del Gobierno Central por tres meses para personas que han dejado de trabajar de manera total o parcial el brote de COVID-19.

Si usted necesita solicitar el bono Proteger puede hacerlo en la dirección: proteger.go.cr

Otra iniciativa que sí brinda un apoyo económico, es el subsidio de emergencia del IMAS en donde la institución realizó depósito extraordinario para familias no atendidas por otros programas. En esta no es necesario haber tenido una afectación laboral directa, pero para solicitarla no se puede tener otro beneficio estatal.

Si usted necesita solicitar el subsidio de emergencia del IMAS puede llamar 800 000 4627 o ingresar a la dirección www.imas.go.cr

¿Cómo puedo donar?

“Con Vos Podemos” es impulsada por el Gobierno de la República junto a la Asociación Bancaria Costarricense (ABC), la Federación de Cooperativas de Ahorro y Crédito (FEDEAC) y Kölbi y coordinada por la Comisión Nacional de Emergencia (CNE).

Las personas que deseen ser parte de la iniciativa pueden donar hasta el 18 de mayo a través las cuentas habilitadas por los bancos que integran la Asociación Bancaria Costarricense, así como las cooperativas que forman la Federación de Cooperativas de Ahorro y Crédito.

Además, se puede donar vía mensaje de texto. Para las líneas kölbi, las personas que deseen donar ₡2000, deben mandar un mensaje al código ‘5613’, si quieren ₡4000 al ‘5614’ y ₡5000 al 5614.

En el caso de Telefónica Movistar y Claro también se habilitaron códigos activados en donde las personas deben enviar un mensaje con la palabra ‘DONAR’. Para ₡1000 se envía la palabra al 2030, para ₡2000 al 2031, ₡4000 al 2032 y ₡5000 al 2033.

********

Esta nota forma parte de la cuarta edición del proyecto GuanaData, que en esta ocasión es llevado a cabo por La Voz de Guanacaste en conjunto con el International Center for Journalism, gracias a una beca de la embajada de Estados Unidos. GuanaData pretende analizar los presupuestos de seis gobiernos locales del país con el fin de transparentar la función pública y combatir la corrupción dentro de las municipalidades.