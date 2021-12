La ley prohíbe a las mascotas en el transporte público, ¿cambiará esto?

This post is also available in: English

Un perro murió por asfixia mientras viajaba entre Nosara y Esparza en el maletero de un autobús de la Empresa Alfaro. La autobusera dijo que el chofer le permitió a su dueña llevarlo ahí “por cortesía”. Tras el hecho, Alfaro suspendió el traslado de mascotas en sus rutas.

El país no cuenta con normativa que regule los viajes de animales domésticos en el transporte público. Por eso y frente a lo que ocurrió, un diputado propuso un proyecto de ley para modernizar la legislación vigente.

Ese proyecto, las normativas de otros países y una certificación nacional podrían inspirar y posicionar a Costa Rica como país pionero de la región en la movilidad de mascotas.

¿Qué dice actualmente la ley?

La Ley de Tránsito vigente, actualizada por última vez en el 2012, prohíbe la entrada de mascotas en autobuses, taxis, trenes y otros tipos de traslados colectivos, con la única excepción de aquellos que acompañan a personas con discapacidad.

El artículo 47 lo estipula de esta forma:

Los conductores de los vehículos destinados al transporte público, así como los oficiales de tránsito y las demás autoridades de policía, quedan autorizados para impedir el ingreso o exigir el retiro de los pasajeros que se encuentren dentro del vehículo, cuando (…) el pasajero porte objetos punzocortantes, armas no autorizadas, materiales explosivos, peligrosos o animales, exceptuando los animales de asistencia para personas discapacitadas (sic)”.

El experto en bienestar animal y director del Centro de Adiestramiento Canino (Fogaus), David Peiró, afirmó que en este momento ni la ley costarricense ni ningún ente protegen a los dueños y mascotas en situaciones como la que ocurrió en el bus Alfaro.

“En este momento los dueños de mascotas simplemente no pueden hacer nada. La única opción es el transporte privado”, sentenció el también biólogo.

Peiró explicó que la legislación nacional de tránsito no reconoce que las mascotas son una parte esencial de la vida de las personas, una visión que se ha adaptado con el pasar de los años y los estilos de vida de las nuevas generaciones.

Desde hace ya varios años las mascotas forman parte integral de las familias. Toda la legislación está basada en conceptos obsoletos, porque los animales ya no solo son seres que cuidan la casa, sino que son parte de la familia costarricense”, dijo el experto.

La Ley de Tránsito tampoco explica cuál es la forma correcta para transportar a mascotas en vehículos particulares. El sitio del Ministerio de Obras Públicas y Transporte (MOPT) lo explica así: “No hay indicaciones puntuales en la ley respecto a cómo o dónde deben viajar (los animales), aunque no pueden hacerlo en el asiento del conductor, pues no puede realizar ninguna actividad distinta a conducir”.

No deberíamos ver que los perros mueren en maleteros para saber que las leyes actuales son un problema”, afirmó Peiró.

Nueva reforma a la ley

Un día después del incidente en los buses Alfaro, el diputado liberacionista Roberto Thompson presentó una propuesta para modificar el artículo 47 de la Ley de Tránsito.

Thompson explicó en sus redes sociales que la modificación busca crear un “protocolo” para aclarar todos los puntos necesarios al momento de viajar con las mascotas, incluidos los derechos y deberes por parte de las empresas de transporte y los dueños de los animales.

Según el documento, la iniciativa propone eliminar la prohibición de las mascotas en el transporte público. Eso sí, la responsabilidad recaería sobre sus propietarios, quienes deberán velar porque su movilización no afecte a los demás usuarios.

He presentado el día de hoy una iniciativa para modificar la ley de tránsito tendiente a eliminar la disposición que impide transportar mascotas bajo cierta regulación y el cuido de su dueño, en unidades de transporte público!

La Voz de Guanacaste intentó profundizar la propuesta con el diputado, sin embargo al cierre de esta nota no obtuvimos más respuestas.

La situación fuera de Costa Rica

Para el experto en control animal, David Peiró, las leyes del país solo son un reflejo de la situación en el resto de Latinoamérica. “A Latinoamérica le falta mucho por legislar para el bien vivir de nuestras mascotas. Costa Rica podría ser uno de los primeros en la región”, enfatizó.

Uno de los países del continente que cuenta con avances es Argentina, donde es posible viajar con la mascota en subterráneo con la única condición de llevarlo en un transportador “cerrado, ventilado y limpio”. Actualmente no es posible llevarlos en autobuses.

Otras regiones, como la Unión Europea, permiten que las personas viajen en transporte público con sus animales domésticos cuando:

Vaya en un transportador.

Esté vacunado contra la rabia.

Haya seguido un tratamiento contra la enfermedad de equinococosis (infección causada por gusanos).

Tenga un pasaporte europeo para animales.

Este último requisito es un documento que trae los datos del animal y lo puede emitir cualquier veterinario licenciado.

Costa Rica es país referencia para espacios amigables con mascotas

Pese a la falta de regularización en el transporte público para mascotas, Costa Rica es el único país en el mundo que cuenta con la posibilidad de certificar comercios como “Pet Friendly”, a través del Instituto de Normas Técnicas (Inteco).

Este certificado ofrece a los negocios comerciales la garantía de que sus instalaciones son espacios seguros y de calidad para las mascotas. Esto hace que no cualquier negocio pueda llamarse “Pet Friendly”.

Actualmente pueden aplicar hoteles, restaurantes, centros comerciales, servicios de transportes privados y parques.

Peiró sentenció que este certificado, único en el mundo, puede inspirar futuras legislaciones para ser más eficaces al adaptar los transportes públicos a las mascotas.

Con el posible cambio en las leyes, las cooperativas de transporte público también podrán aplicar a esta categoría.