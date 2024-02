La Voz de Guanacaste gana beca para impulsar herramienta de inteligencia artificial e innovar con audiencias jóvenes

La Voz de Guanacaste es uno de siete medios de Latinoamérica becados por el Fondo Internacional de Medios para el Interés Público (IFPIM, por sus siglas en inglés).

Con los fondos, continuaremos desarrollando GuanaData, nuestro proyecto de periodismo de investigación e inteligencia artificial, experimentaremos con formatos novedosos que lleven información de calidad a las audiencias más jóvenes y fortaleceremos nuestras alternativas de financiamiento sin fines de lucro.

IFPIM seleccionó a La Voz como un medio líder e independiente que experimenta innovaciones prometedoras para una mayor resiliencia económica.

La Voz ha demostrado su liderazgo en el periodismo regional desde diferentes ópticas: investigación, periodismo de datos, periodismo de soluciones y pódcast. Al mismo tiempo, nos hemos involucrado en proyectos de investigación transfronteriza e impulsamos actividades de unión con las comunidades para el progreso de la provincia.

📢 The International Fund has awarded 17 new grants across nine of its focus countries.

The funds will be used to sustain important news media voices, foster transformational change, and enable sustainable media ecosystems.

Read about our new grants ➡️ https://t.co/goesUmvGZX pic.twitter.com/6uT9ytKNBF

— International Fund for Public Interest Media (@TheIntlFund) February 15, 2024