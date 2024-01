Candidata a vicealcaldesa por Nueva Generación en La Cruz fue sancionada por no reportar bienes

La candidata a primera vicealcaldesa de La Cruz por el partido Nueva Generación, Socorro Díaz, fue sancionada disciplinariamente por la Contraloría con 15 días sin goce salarial en el 2022 por haber reportado solo tres bienes, cuando en realidad tenía 31 propiedades registradas a su nombre.

Desde el 2010, Socorro fue parte del Consejo Regional del Área de Conservación de Guanacaste (ACG) y el procedimiento fue abierto en la Contraloría de la República en octubre del 2022, cuando ya cumplía la función de regidora de la Municipalidad de La Cruz.

Los servidores públicos deben presentar una declaración anual en la que se registre su situación patrimonial con el fin de mantener un mecanismo de lucha contra la corrupción, esto se regula mediante la Ley contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito en la Función Pública.

La candidata a vicealcaldesa no declaró bienes en el 2020 y el 2021, mientras que el 2022 solo declaró uno. Sin embargo, según la investigación dirigida por la Contraloría, en el Registro Nacional de la Propiedad para el año 2013 a su nombre se encontraban inscritos 15 bienes inmuebles. Luego, en el 2017, el registro da cuenta de que se sumaron otras 19 propiedades.

Según las declaraciones de Socorro a este medio, confiar en una tercera persona que la ayudara con el procedimiento le costó la sanción.

Como miembro del Consejo Regional del Área de Conservación de Guanacaste, la secretaria es la que nos ayudaba en eso, a hacer las declaraciones. Yo lo que hacía era pasarle mis datos y ella llenaba», relató.

«Yo les expliqué que había sido un error, porque muchas veces ya nosotros los adultos mayores no manejamos el sistema y me atuve a que ella me ayudara”, agregó.

“Nadie puede alegar ignorancia de la ley”, dice el artículo 129 de la Constitución Política, al que se apega el órgano contralor para dar continuidad al proceso y recordar que los funcionarios deben “asegurarse de que sus declaraciones de situación patrimonial se encuentren como lo establece el ordenamiento jurídico” y en caso de no comprender el sistema, utilizar los canales de comunicación de la institución para atender consultas.