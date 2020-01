Candidato de Abangares condenado por abuso sexual en 2013 promete crear ministerio espiritual en la muni

This post is also available in: English

El candidato a alcalde por el Partido Único Abangareño, Gerardo Cascante Suárez, fue condenado por un delito de abuso sexual contra una persona menor de edad en el 2013, cuando era regidor y presidente del Concejo Municipal de Abangares.

Según su versión, lo condenaron a cuatro años de cárcel pero salió a los dos años. Su salida se la atribuye a un “milagro”. Cascante ahora es líder espiritual de un movimiento que creó en redes sociales llamado Ministerio Ecuménico de Reconciliación.

El movimiento ecuménico reúne a cristianos de todas las denominaciones, no necesariamente evangélicas.

Cuando salí me hice ese ministerio que lo que pretende es ir preavisando a la gente de que el final está cerca, esa fue la visión que yo tuve”, dijo el político a La Voz de Guanacaste.

Un artículo de abril del 2013 del Diario Extra detalla que el entonces regidor habría abusado de una niña de diez años en el 2008. La información la corroboró el Ministerio Público por medio de su departamento de prensa. En entrevista con este medio, el candidato rechazó referirse a los hechos específicos.

“Si le digo que sí lo cometí la gente dice que no lo cree. Y si le digo que no lo cometí, la gente queda dudando que en la de menos sí”, aclaró. «Ya eso para mí es un pasado. Ya pagué por eso. Lo cometí o no lo cometí, ya pagué por eso”, agregó.

Sin embargo, está seguro de que será alcalde de su cantón. “Cuando salió eso publicado en el 2008 [la acusación], en el 2010 yo presenté la papeleta para regidores municipales de Abangares y fui electo con más de 2000 votos, porque la gente sabe que yo sería incapaz de cometer un acto tan atroz como ese”, dijo también el aspirante.

Cascante dijo que creará un consejo espiritual dentro de la municipalidad si resulta electo con su partido, el Único Abangareño.

Yo quiero un consejo espiritual formado por el sacerdote y pastores de la comunidad”, contó vía telefónica. “En momentos difíciles que tengamos en el cantón, llamaremos al consejo para que nos aconseje”, explicó Cascante.

El aspirante aclaró que espera que quienes participen en ese consejo lo hagan de manera voluntaria y que no le destinaría recursos económicos a este proyecto.