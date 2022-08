Colorado de Abangares podría ser el cantón 12 de Guanacaste, ¿por qué quieren esto?

This post is also available in: English

25 vecinos de Colorado de Abangares hicieron fila durante 45 minutos afuera de la Asamblea Legislativa, en San José. Bajo un techo durante un torrencial aguacero esperaban ingresar al Congreso el martes 23 de agosto.

Desde inicios de agosto se organizan para viajar desde Colorado hasta la capital del país al menos dos veces por semana. Lo hacen con un objetivo claro: presionar a los diputados y diputadas para lograr que discutan el proyecto de ley 22.643. Con la aprobación, Colorado se independizaría de Abangares y se convertiría en el doceavo cantón de Guanacaste.

“Colorado sueña con su cantonato”, “Ni el cansancio nos detiene. Colorado cantón” son algunas de las frases escritas en los carteles que llevan. El grupo lo integran representantes comunales, vecinos y vecinas e incluso la intendenta María Wiliam Acosta.

La iniciativa de ley fue presentada en el 2021 por la exdiputada Mileidy Alvarado Arias, y desde el 16 de agosto el proyecto se encuentra en el orden del día, lo que significa que está listo para ser discutido por las y los diputados. Eso sí, que esté en esa etapa no quiere decir que necesariamente lo votarán. Pueden ponerle mociones e incluso archivarlo.

Son varias las razones por las que este grupo de coloradeños quiere el cantonato. La presidenta de la Asociación de Desarrollo Integral (ADI) de Colorado Carmen Mayela Vega siente que por muchos años la Muni de Abagares ha “puesto trabas” para el desarrollo del distrito, y que “Colorado es la última prioridad” de la municipalidad.

No nos han dado por la espalda, nos han dado una cachetada. Todos los alcaldes que han llegado a Las Juntas [cabecera de distrito de Abangares] nos prometen que va a ser diferente y no. Siempre nos dan una bofetada”, lamentó.

Según Vega, hace algunos años Colorado todavía contaba con caminos de carreta y únicamente en la época seca un tractor municipal “raspaba las calles” para mejorarlas. Los retrasos en la aprobación de los presupuestos del concejo de distrito impactan la inversión en carreteras, explicó Vega quien también es parte de la junta vial de Colorado.

“Necesitamos arreglar caminos, necesitamos arreglar cunetas, necesitamos arreglar las calles. Este año ha llovido mucho y resulta que las calles se están deteriorando, pero si no hay presupuesto no podemos hacer nada”, lamentó la presidenta de la ADI.

Entre el grupo también estaba el presidente de la junta de vecinos de Santa Lucía Eliécer Matarrita. Según él, la comunidad ha buscado cómo solventar las necesidades por su propia cuenta, como cuando no tenían un centro de salud cercano. Un vecino donó el terreno y con fondos del concejo municipal de distrito lograron habilitar uno. Posteriormente, entre los vecinos hicieron colectas para mejorar el lugar.

Matarrita explicó que el cantonato también les permitiría explotar de mejor manera su potencial económico, por ejemplo las oportunidades del turismo y de la pesca. En eso coincide la intendenta de Colorado, quien también cree que el distrito tiene capacidad para desarrollarse de forma completamente independiente.

Todo el sur de nuestro distrito colinda con el Golfo de Nicoya. Entonces eso es algo que ahorita no lo hemos explotado. Siendo cantón, podemos aplicar la Ley de Zona Marítimo Terrestre y crear nuestras propias regulaciones”, comentó a La Voz.

Para Wilman, el hecho de que Colorado tenga su propia administración territorial es una razón de peso que demuestra su capacidad para ser cantón. Desde 1970 Colorado tiene un concejo municipal de distrito, una figura que funciona casi como una municipalidad: administran su presupuesto pero la aprobación de los montos está a cargo del gobierno local, en este caso la Municipalidad de Abangares.

Según el encargado del área de formación del Instituto de Formación y Capacitación Municipal y Desarrollo Local, Vladimir Cunningham, es una desconcentración administrativa en términos de servicios. “El espíritu de la ley que crea los concejos municipales de distrito es crear esta figura en aquellos territorios que por distancia geográfica o razones históricas están separados de su municipalidad madre”, explicó.

Los habitantes de los distritos que cuentan con este tipo de figuras eligen a los concejales y la intendencia en la misma fecha de las elecciones municipales, pero no votan por la alcaldía ni regidurías de Abangares.

Tras estas declaraciones, La Voz contactó nuevamente al alcalde Heriberto Cubero para conocer su posición, pero al cierre de la nota no contestó.

Un paso adelante para evitar el plebiscito

Para el grupo comunal de Colorado ha sido importante ir a la asamblea, sobre todo después de finales de julio, cuando el Concejo Municipal de Abangares aprobó que la municipalidad solicite al Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) el aval para realizar un plebiscito en el cantón.

La propuesta del alcalde Heriberto Cubero, con apoyo de dos regidores de su bancada de Liberación Nacional, busca conocer la posición de la ciudadanía sobre la posibilidad de que el distrito de Colorado se separe de Abangares y se convierta en cantón.

Por eso, Cubero también hizo un llamado a los diputados y diputadas para no avanzar más en el proyecto de ley que busca la creación del cantón de Colorado.

Con el visto bueno del concejo, la municipalidad continuará con los trámites necesarios indicados en el Manual de consultas populares a escala cantonal y distrital, que incluye hacer la solicitud formal al TSE, conformar una Comisión Coordinadora de Consulta Popular y dictar el reglamento para la realización de plebiscitos. Esto puede tomar años.

Según Cubero es importante consultarle a la población antes de que los 57 diputados decidan el rumbo del cantón, pues el posible cantonato de Colorado afectaría a los otros tres distritos de Abangares.

Lo más sano es tener una propuesta clara, documentada científicamente. ¿A qué quiero yo llegar con eso? A que si el legislador va a tomar una decisión, una de las consideraciones que se debería tomar es qué está pensando el pueblo”, dijo.

Cubero expresó ciertas preocupaciones sobre el posible cantonato, entre ellas la solvencia económica de Colorado y el déficit que según él generaría en el presupuesto de la Municipalidad de Abangares.

“La Contraloría llega y te dice ‘mirá, si no me pagás el déficit primero, no podés presentarme nuevas plazas, no podés decir que vas a hacer equis proyectos porque primero me tenés que pagar el déficit’”, expresó el alcalde.

Sin embargo, el resultado del posible plebiscito no sería vinculante, es decir, si la mayoría de la población vota que sí está de acuerdo con el cantonato, no se crea de forma automática. Lo mismo si el resultado es negativo.

Cubero también mencionó que la Asociación de Desarrollo Integral (ADI) de San Buenaventura (el segundo caserío con más población de Colorado) no está de acuerdo con el cantonato de Colorado, sino que más bien quieren ser el quinto distrito del cantón.

La Voz contactó al presidente de la ADI de San Buenaventura para conocer las razones de su posición, sin embargo, mencionó que no tenía interés en atender las consultas.

Las posiciones dentro del mismo poblado de San Buenaventura son muy distintas. La Junta de Educación de la escuela, el comité de la Iglesia Católica y la Asada de San Buenaventura respaldan la creación del cantón de Colorado, según documentos que emitieron a la intendencia del distrito y de los que este medio tiene copia.

Decisión depende de los diputados

Según el artículo 168 de la Constitución Política, solamente la Asamblea Legislativa puede modificar la organización territorial del país, incluyendo a las provincias y a los cantones. Para la creación del cantón de Colorado son necesarios los votos de dos tercios de los 57 diputados.

De hecho, esta no es la primera iniciativa de ley que avanza en el Congreso para hacer de Colorado un cantón. En 1995 el Congreso aprobó un proyecto en primer debate, sin embargo terminó siendo archivado.

Para aprobar un expediente que busca un cantonato, la Asamblea Legislativa debe considerar ciertos requisitos. Por ejemplo, el artículo 9 de la Ley sobre División Territorial Administrativa establece que todo cantón que se cree debe contar con el 1% de la población total del país.

Actualmente Colorado no cuenta con esa población, pero una excepción a esa regla es que sea un distrito distanciado y de difícil comunicación con su centro administrativo, bajo recomendación de la Comisión Nacional de División Territorial. La distancia mínima necesaria no está definida.

Bajo esa excepción fue que los últimos distritos lograron su cantonato: Monteverde, que se encuentra a 62 kilómetros del centro del cantón de Puntarenas y Puerto Jiménez, que está a 116 kilómetros de Golfito.