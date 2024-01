Conocé las ideas de las dos nosareñas que buscan ser regidoras

En las elecciones municipales del 2020 Nosara tuvo un abstencionismo gigante: 63,5% y fue el distrito de Nicoya que menos votó.

La falta de atención de parte de la muni al distrito es un argumento recurrente entre las personas de la comunidad de Nosara. Incluso convocaron a un plebiscito en el 2018 en un intento por independizarse administrativamente de Nicoya. Cinco años después, la comunidad está organizándose para volver a intentarlo.

La representación de personas nosareñas en los gobiernos municipales también ha sido baja: en las últimas cinco administraciones (más de 20 años), únicamente un nosareño se ha convertido en regidor.

El próximo 4 de febrero los nicoyanos y nicoyanas podrán escoger en la papeleta de regidurías a dos candidatas de Nosara para que sean parte del concejo municipal: Ileana Avilés del Partido La Gran Nicoya (3 puesto) y Yéssica Gutiérrez, del Partido Liberal Progresista (1 puesto).

Avilés es directora del programa Vive el Sueño y secretaria del grupo Adulto Mayor David Kitson. Además tiene una floristería, una empresa de alquiler de cuadraciclos y otra de mulitas [un vehículo parecido a un carro de golf]. Por su parte, Gutiérrez es chef privada y propietaria de una empresa de limpieza de casas en Nosara.

Las dos candidatas coinciden en que ser de Nosara les da el conocimiento y la oportunidad de posicionar temas específicos de la comunidad en el gobierno municipal. La Voz conversó con ambas candidatas para conocer sus posturas sobre seis preocupaciones recurrentes entre las personas de Nosara.

1. ¿Cuáles considera que es el principal reto de Nosara y cuál es su propuesta al respecto?

Ileana Avilés: Tenemos problemas serios con el Ebais de Nosara. Hace como seis meses empezaron a atender con la sesión vespertina, pero sin embargo pasa lo siguiente: hay un accidente en Nosara y el doctor tiene que irse [a Nicoya] y las demás personas que están ahí esperando cita se quedan sin cita y quizás también tienen emergencia. Entonces siento que ya es tiempo de que Nosara tenga un una clínica o un CAIS como lo tiene Cañas, donde hayan mejores instalaciones y más personal para atender a la población.

Yéssica Gutiérrez: La seguridad es el principal reto. Me encantaría establecer o tratar de tener una policía municipal en Nosara.

2. Seguridad: En el 2023 la cantidad de homicidios en Nosara fue una de las preocupaciones de la comunidad a lo largo del año. Mencione tres sugerencias de cómo puede mejorarse la seguridad en Nosara.

Ileana Avilés:

Coordinar y apoyar el programa de video-cámaras [actual proyecto de la muni].

Poder crear una Policía Municipal.

Crear un convenio con el OIJ y la Policía Turística para que la policía turística que ya está en Nosara tenga la potestad de tomar las denuncias de la población local y no solamente atender a los turistas.

Yéssica Gutiérrez:

Una para mí, que siempre he pensado, sería poner cámaras en puntos ciegos, puntos de escape de los asesinos.

Otra sería la seguridad comunitaria (…) la policía comunitaria sería una buena opción.

Cerrar negocios que tienen un montón de cantidad de ilegalidades como por ejemplo el Bar Tres Amigos. Ahí ha sido un lugar de homicidios y todo eso.

3. Ambiente: Nosara es una comunidad con muchos problemas ambientales: la contaminación de los mares, el surgimiento de basureros clandestinos, la tala de árboles, las invasiones a áreas protegidas, entre otros. ¿Cuál considera que es la prioridad ambiental que debe atenderse?

Ileana Avilés: Las construcciones son demasiadas, y no tenemos un lugar específico donde vayan a depositar todos los residuos de esas construcciones. Ellos aprovechan las tardes o noches para dejarlos en las orillas de los ríos y quebradas . En el invierno es ahí donde vienen las inundaciones. Entonces ahí todas las personas que vivimos a la orilla del río somos las que tenemos afectaciones. La municipalidad ha hecho un esfuerzo por tener un día la municipalidad acá, pero realmente se ocupan más días y que vengan inspectores para que hagan revisiones.

Yéssica Gutiérrez: Cuidar el refugio animal Nosara Animal Care. También vigilar un poco más los ríos porque han sido envenenados. Siempre encontramos camarones muertos y un montón de cosas. Y también como la basura. Eso quiero quitarlo a como haya manera. Cuando van a pescar al mar cogen los pescados más pequeños y los tiran afuera como si nada. Entonces yo creo que proteger esas partes sería genial.

4. Crecimiento urbanístico: A falta de un plan regulador y con un auge en nuevas construcciones, ¿qué modelo o reglas de desarrollo piensa impulsar para asegurar su crecimiento sostenible?

Ileana Avilés: Los hoteles tienen que tener los tanques sépticos con un buen espacio donde tengan realmente dónde ir a depositar toda ‘la historia’. Aquí yo sé que hay tanques sépticos de construcciones súper grandes que no tienen un buen desagüe. Y que las inspecciones sean un poco más rígidas porque eso es una afectación al ambiente grandísimo. Hemos visto el desarrollo al frente de nuestros ojos, pero no hemos podido o no han estado las personas adecuadas para que tengan un plan regulador hasta ahora que se está ejerciendo [elaborando].

Yéssica Gutiérrez: Muchas construcciones sin permisos. Eso sería bueno como vigilarlo más de cerca porque a las familias más pobres les caen súper rápido cuando están construyendo una casa super pequeña, y los ‘americanos’ construyen mansiones y no tienen mucha vigilancia.

5. Desigualdad: ¿Cómo se podría trabajar en la reducción de las desigualdades sociales y económicas presentes en el distrito?

Ileana Avilés: Hay un muy buen ingreso económico en la parte de Guiones donde la gran mayoría de los ticos nos vemos beneficiados. ¿Pero qué es lo que pasa? Que a mucha gente no le gusta trabajar. Parte de eso viene desde la formación académica. Los chicos no aspiran a estudiar en una universidad por la gran la gran distancia que tenemos para poder ir a Nicoya y aparte de eso, la situación económica de los papás. Convertir el colegio de Nosara en un colegio técnico es un proyecto que yo apoyaría mil por mil porque la educación para mí tiene mucho mucho que ver en la sociedad (…) Una de las metas mías es poder inculcar a los niños la música, la cultura y el deporte.

Yéssica Gutiérrez: En este punto tenemos demasiado trabajador extranjero, esto le ha quitado el puesto al trabajador costarricense. Eso sería una parte, tener un permiso de trabajo para Nosara o para cualquier parte de Costa Rica al que vayan. Aumentar ingresos es importante ¿no?, eso es una parte buena y tener un poco más de apoyo de nosotros mismos.

6. Calles: ¿Cómo valora el estado de las calles en Nosara y cuál sería su propuesta con respecto al mejoramiento vial?

Ileana Avilés: Bueno, en Nosara tenemos falta de aceras. Es peligrosísimo ahora para los peatones desplazarse en las partes que gracias a Dios están asfaltado. Que los vecinos construyan sus propias aceras [en colaboración con la muni]. Para nadie es un secreto que la vuelta de Arenales ocupa ser pavimentada grandemente. Ahí muchas personas están afectándose montones por el polvo. Es muy importante San Pedro, la carretera que da a los colegios. Y en la Ribera Norte tal vez no pavimentar, como yo le decía a los vecinos, sino mantenerlo con un buen lastre. Siento que el río tiene suficiente material como para poder sacar ese material y volverlo a utilizar en las calles de Nosara.

Yéssica Gutiérrez: A las calles en Nosara siempre se les hacen unos hoyos gigantes. Ahorita están nuevas pero no hay seguridad de que duren mucho. Hasta el bus está afectando y no quiere pasar por Arenales. Y todos los arreglos son por partecitas. Hay que unir las calles [los arreglos]: el centro de Nosara, Arenales, Santa teresa. Arreglar las calles por partes es darnos migajitas, no es justo. (…) Pienso que si está el dinero, es de un solo. ¿Para qué vas a ir por pedacitos?

7. Plebiscito: ¿Apoya o no la creación de un concejo municipal de distrito en Nosara a través de un plebiscito?

Ileana Avilés: Sí apoyo lo del plebiscito. Sé que hay personas capacitadas para poder llegar a administrar todo lo que tiene Nosara (…) Por algo debemos empezar, en estos momentos es tener voz y voto en la municipalidad para ir aprendiendo y saber cómo gestionar y cómo solucionar problemas de la comunidad.

Yéssica Gutiérrez: Sí la apoyo, mil por mil. Yo creo que Nosara merece tener eso. Ya es tiempo de que nos hagamos cargo para hacer más propuestas por el porcentaje [de dinero] que da Nosara a la municipalidad de Nosara.