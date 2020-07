COVID-19 desnuda trabajo informal en la costa de Guanacaste

María Bonilla decidió irse de Guanacaste después de buscar trabajo sin éxito durante un año en las playas Potrero, Conchal, Panamá y Brasilito.

“En Guanacaste los empresarios de turismo prefieren contratar a extranjeros de forma informal para ahorrarse el seguro y las garantías laborales”, dice Bonilla.

Ninguna institución del país tiene la capacidad de ver lo que vio Bonilla: ni el Instituto Costarricense de Turismo (ICT), ni el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC), ni el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS) tienen en sus radares la informalidad laboral en el turismo, mucho menos la que sufren los extranjeros.

Antes de que llegara el COVID-19 a nuestro país, el turismo producía el 19% de los empleos en Guanacaste, según datos del primer trimestre del 2020 del INEC. La pandemia, como era de esperarse, paralizó la principal actividad económica de la provincia.

La Cámara Nacional de Turismo (Canatur) la llama la “temporada cero” y la Cámara Costarricense de Hoteles (CCH) manifestó en un comunicado de prensa que “el sector hotelero no aguanta más” y prevé cierres totales de las empresas y despidos masivos en el futuro próximo.

Tampoco las estadísticas son alentadoras: el 16% de los hoteles y restaurantes redujeron su personal y al 52% de los trabajadores se les suspendió temporalmente el contrato durante el COVID-19, según la Encuesta de Desempeño y Perspectiva Empresarial del Banco Central de Costa Rica realizada en abril del 2020.

La Voz de Guanacaste, junto a la Asociación de Periodismo Punto y Aparte, fue a Tamarindo en diciembre a buscar testimonios de extranjeros que operan en la informalidad dentro del sector turismo.

Escogimos Tamarindo porque es el Centro de Desarrollo Turístico (CDT) de Guanacaste con más empresas de hospedaje [115] y habitaciones [2010] registradas en el ICT.

Las personas que entrevistamos aceptaron contarnos su experiencia con la condición de no revelar su identidad para no poner en riesgo sus trabajos. Algunas entrevistas se realizaron antes del COVID-19, pero actualizamos la investigación porque consideramos que es importante comprender las condiciones laborales de los trabajadores dentro del principal sector económico de nuestra provincia.

Alejandro* es venezolano y trabaja hace siete meses en Tamarindo. Llegó al país como turista y un amigo le habló de un hostal que buscaba “voluntarios”.

Con “voluntarios” su amigo se refería a trabajar de recepcionista entre 14 y 16 horas semanales, sin salario, sin seguro social ni ningún tipo de garantía laboral, y sin la necesidad de un permiso de trabajo; a cambio únicamente de hospedaje y una comisión del 10% de los tours que lograra vender.

Antes del COVID-19, el hostal tenía cinco trabajadores dentro de esta modalidad, pero cuatro de ellos regresaron a su país cuando el Ministerio de Salud anunció el cierre de las playas en marzo de este año.

Aunque actualmente el hostal se mantiene cerrado, Alejandro quedó como encargado de la limpieza del lugar y vive de sus ahorros mientras espera que el turismo se reactive.

Miguel* vive en Tamarindo hace un año y medio y, al igual que Alejandro, está en Costa Rica en condición de turista.

A mí me ha ido bien en el voluntariado. Pero hay casos de casos. A una amiga la ponían a trabajar volando pala y pintando el hostal a cambio únicamente de un espacio para que pusiera una tienda de campaña”, cuenta.

Según Miguel, la mayoría de hostales de la zona contaban con extranjeros trabajando a cambio de hospedaje. Él identifica dos perfiles de trabajadores: los turistas que están de viaje y se quieren ahorrar el hospedaje, y los que vinieron a Costa Rica por necesidad y no les alcanza para pagar el alquiler de un apartamento.

Estos últimos deben buscar otros trabajos para pagar su alimentación y gastos personales.

Ese fue su caso. Miguel llegó a tener hasta cuatro trabajos informales: en las mañanas atendía el hostal, en las tardes trabajaba en una soda, en la noche atendía un bar, y al salir vendía hamburguesas en las afueras de los sitios turísticos.

El grupo de trabajadores que vino a Guanacaste en busca de empleo son los que más están sufriendo la situación actual del turismo, según el investigador especializado en turismo y coordinador del blog sobre turismo responsable Alba Sud, Ernest Cañada.



Para el docente de derecho laboral de la Universidad Técnica Nacional (UTN), Jimmy Álvarez, esta dinámica es una forma moderna de maquillar la precarización laboral.

Además, Álvarez considera que dar hospedaje a cambio de trabajo es equivalente al pago en especie [cuando la remuneración principal no es dinero] y esto la convierte en ilegal.

“Existe el pago de especie pero siempre tiene que existir una remuneración de dinero. Un trabajador puede tener acceso a una comida [o a hospedaje] como parte de la relación de trabajo, pero el principal ingreso debe ser monetario”, explicó Álvarez basado en el artículo 165 del Código de Trabajo.

Esta es una práctica común en Guanacaste y en distintos destinos alrededor del mundo. Existen aplicaciones como Workaway y Worldpackers que ofrecen un catálogo de opciones para que los turistas trabajen bajo esta modalidad.

Durante la pandemia, estas aplicaciones siguen activas pese a que actualmente las fronteras de Costa Rica están cerradas.

La Voz de Guanacaste revisó Workaway y encontró 70 opciones en distintas playas como Tamarindo, Carrillo, El Coco, San Juanillo, Coyote y Sámara, entre otras.

Un hostal en Tamarindo indica en su perfil que, debido al COVID-19, únicamente reciben voluntarios que se encuentren en territorio costarricense, pero señala que volverá a recibir a extranjeros cuando Costa Rica reabra sus fronteras.

Otra de las opciones que aparecen es un hostal en Sámara que busca un misceláneo encargado en construcción. Su jornada es entre cuatro y cinco horas al día durante cinco días a la semana. A cambio ofrecen una cama, desayuno y cena.

Javier De Mezerville es costarricense y dueño de dos hoteles en Playa Grande. Ambos se encuentran cerrados temporalmente por la pandemia, pero según Mezerville, volverá a reclutar voluntarios una vez que el turismo se reactive en la zona.

Contar con voluntarios para nosotros ha sido un ganar-ganar. Son de gran ayuda porque al ser hoteles pequeños vos no podés estar contratando empleados para todos los puestos que se necesitan […] Yo diría que los hoteles no dependemos del voluntariado, pero sí ayudan bastante”, comentó De Mezerville.

Para él, contar con voluntarios tiene varias ventajas: mejoran el servicio al cliente porque generalmente son bilingües, aumentan las visitas porque recomiendan el hotel a sus conocidos y ayudan a sobrellevar las temporadas bajas en donde la cantidad de clientes disminuye

El abogado laborista Fernando Bolaños asegura que estas formas de trabajo, aunque no estén reguladas, también ponen en riesgo al empleador.

“Si ellos quieren [los voluntarios] pueden interponer una demanda. Ahí no va a tener valor que el empleador diga que era un voluntario, que había un acuerdo de trabajar a cambio de hospedaje… eso no va a valer de nada. Si varios voluntarios se ponen de acuerdo y ponen una demanda en conjunto, el asunto puede volverse grande y serio para el empleador”, explicó Bolaños.

Jéssica* es nicaragüense y huyó a Costa Rica luego de darse cuenta de que estaba siendo perseguida por el gobierno del presidente Daniel Ortega.

Consiguió trabajo tiempo completo como anfitriona en un restaurante de Tamarindo. Ahí trabajó varios meses pero nunca firmó un contrato. No recibió el salario mínimo ni pudo asistir al seguro social cuando se enfermó.

Me enfermé tres veces y lo que tuve que hacer fue escribirle por Twitter a doctores que también están en el exilio para que me orientaran y me dijeran qué podía tomar y diay, trabajar enferma», relató.