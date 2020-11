De la pampa a la pampa: nicoyano en Argentina protagoniza serie web

Me cuestiono mucho el tema de éxito ¿Quién es el exitoso? ¿El que tiene 20 títulos o el que está tranquilo y que puede respirar por lo menos un poquito? Ese es un cuestionamiento, por supuesto muy personal. Yo ahí sí soy muy Guanacasteco, no sé si será muy excluyente, pero por lo general el Guanacasteco es muy trabajador. Y yo realmente me las estoy rebuscando con lo que sea. Me puse a hacer tortillas para poder comer, literalmente, me puse a vender tortillas, parece un chiste pero es eso lo que estoy haciendo ahora. Me hace acordar a mi abuela, me levanto a moler a las siete de la mañana y las salgo a repartir. Por dicha tuve un logro el año pasado, que fue que una galería de Buenos Aires muy reconocida pudiera aceptarme. Estoy trabajando muchísimo, totalmente abocado a lo que es la producción artística.