El Instituto Costarricense del Deporte y la Recreación (Icoder) interpuso un cobro judicial contra la Municipalidad de Nicoya por no devolver los ₡400 millones donados para el polideportivo del cantón.

El cobro judicial es una demanda que sucede cuando el deudor de un cobro no paga una deuda en los plazos debidos y la institución o persona acreedora ha agotado todas las vías administrativas, como notificaciones, arreglos de pago o compromisos. Así lo describe la Ley de Cobro Judicial.

Dependiendo de los argumentos de la municipalidad, el juzgado debe concluir si deben pagar o no la deuda. De resultar culpables, el juzgado podría aprobar el embargo de salarios o rematar las propiedades o vehículos de la institución.

Ambas instituciones suscribieron un convenio en diciembre del 2020 en el que la muni se comprometía a usar los fondos en varias reparaciones del polideportivo, como el recarpeteo de la pista de atletismo, sustitución y mejoras de drenajes, sustitución del suelo de la cancha de fútbol, colocación de gramilla de la cancha, construcción de malla y techado en graderías.

No obstante, los documentos del Icoder muestran que el gobierno local facturó rubros que no estaban contemplados en el acuerdo, como la inversión de ₡123 millones para colocar material sintético en la pista de atletismo del polideportivo, que es diferente al recarpeteo que estaba contemplado.

El polideportivo fue inaugurado en el 2002 y, desde entonces, solo ha tenido reparaciones menores. Niños, niñas, jóvenes y personas adultas lo usan para su formación deportiva y recreación.

Por la vía judicial

El 23 de mayo, la institución interpuso el cobro judicial ante el Juzgado de Cobro del II Circuito Judicial de Guanacaste, en Santa Cruz. Ese juzgado lo tramita en el expediente Nº 22-001620-1206. El Icoder había solicitado la devolución del pago de forma administrativa en dos ocasiones 18 de noviembre y 14 de diciembre.

El gobierno local argumentó hace unos días en un comunicado que el convenio finalizará hasta diciembre del 2022 y por lo tanto “no podría haber incumplimiento contractual de algo que está en la etapa de ejecución”.

El alcalde, Carlos Armando Martínez, también dijo a La Voz a través del departamento de prensa que no ha recibido ninguna notificación judicial y por lo tanto, seguirá trabajando en las obras restantes del polideportivo. Eso sí, aseguró que cree que solo ahí podrían definir si todavía el contrato tiene vigencia o no.

No obstante, el Icoder no finalizó el convenio por incumplimiento de labores, como sugiere el alcalde, sino por el uso del presupuesto en obras no autorizadas, irregularidades en los trámites de algunas construcciones e incumplimiento del cronograma acordado para las reparaciones. Así lo aseguró la jefa del departamento de Gestión de Instalaciones del Icoder, Marcela Centeno, en un oficio que envió a la muni el 18 de noviembre del 2021.

El alcalde contra argumentó estas declaraciones, afirmando a este medio que “todas las obras realizadas fueron previamente autorizadas por el Icoder”.

También dijo que tenían “procesos de contratación y sus expedientes” que comprueban que la institución deportiva tenía conocimiento de todas las obras realizadas hasta la fecha. La municipalidad no aportó a este medio ninguno de esos documentos, pese a ser solicitadas por La Voz.

El alcalde sí admitió que el exingeniero y exencargado de administrar el proyecto, Josué Ruiz, hizo “giros de dinero” y “omisiones en la fiscalización”. La muni lo separó como encargado del proyecto en octubre del 2021 por “deficiencias” en esas tareas. Después, en enero de este año, renunció.

La Voz consultó a Ruiz sobre su versión del conflicto. El ingeniero accedió a brindar a este medio una entrevista, sin embargo, después no respondió más a los mensajes a este medio. Ruiz sí dijo que las declaraciones del alcalde “no son como él las pinta”.

Muni incumplió compromisos

El Icoder solicitó por primera vez la devolución del presupuesto a mediados de noviembre del 2021. En ese entonces la municipalidad apeló la decisión, argumentando que la alcaldía estaba comprometida a finalizar las obras y que los procesos indebidos se debían a la falta de capacitación del personal en procesos administrativos.

La institución respondió el 1 de diciembre que sus razonamientos no eran suficientes para revertir la solicitud:

Las condiciones en las que se desarrolló la contratación desde el punto de vista técnico, los desembolsos realizados a objetos contractuales fuera del plan de inversión, mismos que además se ha desembolsado más de lo que se ha ejecutado y la no obtención de propuestas claras y con evidencia de contar con los recursos económicos para cumplir con el plan de inversión propuesto se resumen en una imposibilidad técnica, legal y financiera para dar continuidad al cumplimiento del objeto contractual con recursos del Icoder, por lo que se requiere su devolución”.

Una de las últimas veces que el Icoder pidió la devolución del presupuesto fue el 14 de diciembre, a través del oficio ICODER-DGI-386-12-2021 del expediente N. 372-12-2020. En este especificaba que de no devolver los ₡400 millones en diez días hábiles procederían a elevar el caso a instancias legales.

En el comunicado publicado en sus redes, el gobierno local afirma tener ₡103 millones pendientes de ejecutar en la pista de atletismo, piscina y la cancha de fútbol. El alcalde también manifestó que no cesarán de avanzar con las obras hasta que el juzgado diga lo contrario.